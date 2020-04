(dpa). Einmalhandschuhe aus Latex oder Nitrilkautschuk schützen ihre Träger kaum vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus Sars-CoV-2. So ein Handschuh sei nicht hundertprozentig dicht und nehme außerdem alles auf, was man berühre – etwa von Türklinken oder Einkaufswagen, sagt Prof. Janne Vehreschild vom Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. "Er bietet damit kaum einen Vorteil."

Handschuhe können Haut schaden (dpa). Handschuhe längere Zeit zu tragen – etwa bei Spaziergängen – ist eher schlecht. Die Haut habe eine Bakterienflora, die schützende Eigenschaften habe und sich ein Stück weit selbst desinfiziere – während an einem Handschuh alles kleben bleibe, erklärt der Infektiologe Prof. Janne Vehreschild. "Außerdem schwitzt man unter dem Handschuh stark und das ist für die Hautflora auf Dauer nicht gut." Einmalhandschuhe sollten – genau wie Einweg-Gesichtsmasken – nicht in den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne geworfen werden. Darauf weist der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft hin. Sie sollten im Restmüll landen. Firmen berichten, dass der hohe Gummianteil durch die Einweghandschuhe die Chargen aus den Gelben Tonnen und Säcken als Recyclingrohstoff unbrauchbar macht.

Vehreschild führt aus: "Das Virus kommt nicht über die Handflächen, sondern über Schleimhäute in den Körper, etwa wenn man sich an die Nase oder den Mund fasst." Insofern sei eigentlich der wichtigste Rat, sich draußen oder beim Einkaufen nicht mit der Hand an die Nase, den Mund oder in die Augen zu fassen. Bei der Rückkehr nach Hause wäscht man sich gründlich die Hände. Und natürlich gilt generell: Abstand zu anderen halten.

Auch das Robert Koch-Institut sieht eine gute Händehygiene als wichtigen Teil des Schutzes vor Ansteckung. Durch ausgiebiges Händewaschen von mindestens 20 Sekunden Dauer ließe sich die Zahl der Keime an den Händen extrem reduzieren, heißt es auf dem Portal Infektionsschutz.de, das von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung betrieben wird.

Richtig angewendet, sind Einmalhandschuhe aber nicht komplett nutzlos: "Wenn Sie Handschuhe in die Hosentasche stecken, und sie zum Beispiel speziell zum Einkauf anziehen, und nach dem Verstauen der Lebensmittel und dem Wegbringen des Einkaufswagens wegwerfen", sagt Vehreschild. Damit senke man das Risiko einer Infektion möglicherweise ein bisschen. Man könne aber auch danach einfach die Hände waschen.Wer Handschuhe trägt, sollte beim Ausziehen darauf achten, dass die Außenseite der Handschuhe nicht die Haut berührt. Dazu mit einer Hand die behandschuhte Handinnenfläche der anderen Hand greifen und so den Handschuh abziehen. Den ausgezogenen Handschuh mit der noch behandschuhten Hand festhalten. Nun mit dem freien Daumen unter den Rand des zweiten Handschuhs greifen und über den ersten stülpen. Jetzt können die Handschuhe ohne Kontaminationsgefahr entsorgt werden.