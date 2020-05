RNZ. Die Lockerungen könnten einem ein gewisses Gefühl von Normalität vermitteln. Doch im Endeffekt dreht sich weiterhin so gut wie alles um das neue Coronavirus – selbst die Gespräche mit Freunden. Das kann zur Belastung werden. Wie damit umgehen? Wie schütze ich mich am besten, wenn ich die Lockerungen skeptisch sehe und was tun, wenn im engeren Umkreis ein Corona-Fall auftritt? Das waren Fragen, die RNZ-Leser während unserer Telefonaktion am meisten bewegten. Hier eine Zusammenfassung mit Antworten des Beratungsteams der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA):

Mir gehen die Lockerungen etwas zu weit und ich fürchte eine zweite Welle. Was ist der beste Schutz? Wichtig ist, einen Mindestabstand von mindestens anderthalb Metern zu den Mitmenschen einzuhalten. Außerdem gilt es, die Hygieneregeln in Bezug auf Niesen und Husten einzuhalten – also in ein Taschentuch oder die Armbeuge zu niesen und zu husten – sowie häufig die Hände zu waschen. Empfehlenswert ist außerdem das Tragen einer Schutzmaske, wenn es eng wird. Das lässt sich gut mit dem Kürzel AHA merken: Abstand, Hygiene, Alltagsmasken.

Wenn ich mit Freunden telefoniere, dreht sich alles um Corona. Danach geht es mir nicht gut. Sollte ich lieber nicht mehr telefonieren? Über Sorgen und Ängste zu sprechen, kann helfen, damit diese Gefühle nicht überhandnehmen. Möglicherweise hat man aber auch schon selbst gemerkt: Wenn man sich nur über das Coronavirus austauscht, passiert genau das Gegenteil. In so einem Fall hilft es, sich zu überlegen, ob man vielleicht mit Freunden oder Freundinnen vereinbart, dass beim nächsten Gespräch jeder erst mal etwas Erfreuliches aus dem Alltag erzählt. Auch gemeinsam Pläne für die Zukunft zu schmieden, kann gut tun.

Vor Corona habe ich zweimal pro Woche an der Seniorengymnastik teilgenommen. Das fehlt mir – was kann ich tun?Unter www.gesund-aktiv-aelter-werden.de – einer Internetplattform der BZgA – gibt es ein wechselndes Programm mit zahlreichen Übungen für zu Hause. Die Übungen werden mit Bewegungsvideos und bebilderten Beschreibungen erklärt. Alternativ können Interessierte auch die "Bewegungspackung" der BZgA – eine kleine Schachtel mit 25 anschaulichen Übungskarten – kostenlos bestellen. Einfach an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 50819 Köln, schreiben.

Ich bin über 80 und Diabetikerin, also Risikogruppe. Aber ab und zu muss ich einkaufen, oder? Vielleicht können auch Angehörige oder Bekannte die Besorgungen übernehmen. Viele Apotheken und Lebensmittelgeschäfte bieten einen Lieferservice an, den Betroffene unbedingt nutzen sollten. Falls es nicht anders geht, sollte man das Haus nicht zu Stoßzeiten verlassen. Ganz wichtig ist auch, Abstand zu anderen Menschen zu halten und beim Nachhausekommen gründlich die Hände zu waschen. Und den Mund-Nase-Schutz nicht vergessen.

Eine Freundin rief an, ihr Corona-Test fiel positiv aus. Wir waren viel zusammen. Was soll ich jetzt tun? In diesem Fall gilt: Das Haus möglichst nicht mehr verlassen und den Hausarzt anrufen. Mit ihm besprechen Betroffene alles Weitere. Wichtig: Wegen der hohen Ansteckungsgefahr nicht direkt in die Praxis gehen! Ist der Hausarzt nicht erreichbar, dann die Rufnummer 116.117 nutzen. Das ist die Nummer des Patientenservices der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Auch das Gesundheitsamt ist ein Ansprechpartner. Falls es plötzlich zu schweren Symptomen wie Atemnot kommt, den Rettungsdienst unter 112 anrufen.