Von Daniel Hund

München. Es gibt Autos, da steigt man ein, dreht ein paar Runden und fragt sich: Warum musste da jetzt unbedingt ein Nachfolger her? Warum hat man nicht alles so gelassen, wie es war?

Es geht aber auch anders, was der neue M4 Competition von BMW beweist.

Hintergrund BMW M4 Competition Hubraum (ccm): 2993; Motor: Reihen-Sechszylinder Benziner, Twin-Turbo, Direkteinspritzung; maximale Leistung (PS): [+] Lesen Sie mehr BMW M4 Competition Hubraum (ccm): 2993; Motor: Reihen-Sechszylinder Benziner, Twin-Turbo, Direkteinspritzung; maximale Leistung (PS): 510; maximales Drehmoment (Nm): 650; Getriebe: 8-Gang-Automatik; Antrieb: Heckantrieb; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 3,9; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250 / 290 km/h; Verbrauch (l): 10,3; Länge x Breite x Höhe (m): 4,79 x 1,89 x 1,39; Preis (Euro): 91.000; Startpreis 4er BMW (Euro): 47.300.

Montagfrüh, kurz nach 9 Uhr. Die Nacht war kurz, die Überfahrt von Heidelberg nach Garching bei München kein Vergnügen. Dichter Verkehr bei Heilbronn, Stau kurz vor Ingolstadt. Die Laune könnte besser sein. Und das wird sie. Denn das, was da in Halle zwei wartet, kann sich sehen lassen. In Reih und Glied steht sie da, die brandneue M4-Flotte – erstmals live und in Farbe. In Blau, krassen Gelbtönen oder einfach klassisch in Schwarz gehalten. Aus Freude am Fahren – dem Werbeslogan von BMW – wird erstmal Freude am Schauen.

Die Front sticht sofort ins Auge. Die Doppel-Niere im Zentrum ist nicht zu übersehen. So groß und mächtig. Ohne Rahmen. Mit waagrechten Doppel-Lamellen. Viel weiter hätten die Seitenschweller nicht ausgestellt werden können. Und dieses Heck: Dort wummern vier Mega-Auspuff-Rohre um die Wette, die in Sachen Durchmesser nicht mit der Auspuff-Anlage des Vorgängers zu vergleichen sind.

Gefallen wird das nicht jedem: dezent ist anders. Aber es passt zum Gesamtpaket, denn dieses M-Gefährt strotzt nur so vor Selbstbewusstsein, vermittelt einem das Gefühl: Platz da, jetzt komme ich!

Und dazu diese Eckdaten. BMW hat nochmals eine Schippe drauf gepackt. Waren es beim Competition-Vorgänger, dem F82, 450 PS die unter der Haube schlummerten, warten jetzt 510 Pferdestärken darauf, los gelassen zu werden.

Von 0 auf 100 km/h geht es so in 3,9 Sekunden. Schluss mit Vortrieb ist bei 250 km/h. Wer sich das "M Driver’s Package" obendrauf ordert, kann die 290-km/h-Marke knacken. Möglich macht das alles ein 3.0-Liter-Reihensechs-Zylinder mit Biturbo-Aufladung.

Die oftmals typischen Merkmale eines Turbo-Motors sind aber nur schwer auszumachen. Die Kraft-Entfaltung ist linear. Turbo-Loch? Nicht in diesem schnittigen Münchner Coupé. Es drückt und schiebt aus allen Fahrlagen, dreht unermüdlich hoch bis zu 7200 U/min.

Geradeaus ist der M4 eine Wucht, kaum einzufangen. Aber auch Kurven kann er, saugt sie förmlich auf. Wie auch Schienen schlängelt sich der Neue auch durch knifflige Passagen. Leicht lässt er sich beherrschen, wedelt alles weg. Und das, obwohl BMW da kein Leichtgewicht auf vier Räder gestellt hat. Satte 1800 Kilogramm bringt er auf die Waage. Sitzt man erstmal drin und gibt Gas, ist das kaum zu glauben.

Wer seinen M4 Competition ab und an auch mal auf der Rennstrecke bewegen möchte, der dürfte an der so genannten "M Traction Control" seine Freude haben. Das ESP kann so nach Lust und Laune angepasst werden. Der Denker und Lenker kann zwischen zehn verschiedenen Stufen wählen und sich langsam aber sicher in den Grenzbereich vortasten. Viel näher am Motorsport geht kaum.

Das M4 Competition Coupé gibt es diesmal übrigens nicht nur mit Heckantrieb, es ist auch als Allradler bestellbar.

Und der macht sich auch in Zahlen bemerkbar. Denn statt in 3,9 stürmt die xDrive-Variante in 3,5 Sekunden auf Landstraßen-Tempo. Hört sich nach wenig an, doch in diesen Grenzbereichen sind das Welten.