Von Christiane Löll

Die Kinder sollen zusammen spielen können. Andererseits: Zwei Wickelkinder auf einmal sind ganz schön anstrengend. Was ist also der beste Zeitpunkt für ein zweites Kind?

Zwei Wickelkinder, zwei Tragekinder, keine der beiden Töchter schlief durch, und beide verlangten nach Aufmerksamkeit: Henriette Thomas erinnert sich noch gut an die Anstrengungen nach der Geburt ihres zweiten Kindes. Zwischen den Geburtstagen der Mädchen lagen 22 Monate, heute sind sie zwölf und zehn Jahre alt. "Ich würde es wieder so machen", sagt die Hebamme. "Denn ich war bei der ersten Geburt bereits 36 Jahre alt und wollte nicht so lange warten mit dem zweiten Kind."

Wann ist der ideale Zeitpunkt für das zweite Kind? Diese Frage stellen sich wohl viele Eltern. Laut Statistischem Bundesamt betrug der Abstand im Jahr 2010 zwischen dem Nachwuchs durchschnittlich zwischen vier und fünf Jahren. Bei 45 Prozent der zweiten Geburten und 36 Prozent der dritten Geburten jedoch lagen zum vorangegangenen Kind weniger als drei Jahre, so wie bei Henriette Thomas. "Ich rate den Familien beim zweiten Kind, besonders in den ersten sechs Wochen nach der Geburt, viele kleine Helferlein zu besorgen", sagt Thomas vom Deutschen Hebammenverband in Karlsruhe. Denn es gebe alle Hände voll zu tun, ob es nun darum geht, Essen zu kochen, zu waschen, bzw. das erste Kind zu betreuen. Im Allgemeinen würden in der Fachliteratur etwa 12 bis 18 Monate Mindestabstand von der Geburt eines Kindes bis zum Beginn der nächsten Schwangerschaft empfohlen, sagt Stefan Skonietzki, Landesvorsitzender Berlin des Berufsverbandes der Frauenärzte. So habe der Körper der Frau genug Zeit, sich wieder zu erholen. "Der Beckenboden muss sich kräftigen und auch die Nährstoffspeicher für Kalzium, Vitamin D und Eisen müssen sich aufbauen."

Laut Skonietzki gibt es Hinweise aus Studien, dass bei zu kurzem Abstand die Frühgeburtenrate erhöht und das Kindsgewicht verringert sein könne. Zu diesem Ergebnis kam etwa eine Untersuchung, die 67 Studien auswertete und 2006 im US-Journal "Journal of the American Medical Association" erschien. Die Autoren legten Eltern nahe, bei der Familienplanung ein Intervall zwischen 18 und 59 Monaten zwischen zwei Schwangerschaften anzustreben. Doch manche Eltern wollen schnell ein zweites Kind. Dann sollte man trotzdem mindestens 6 bis 9 Monate warten zwischen Geburt und nächster Schwangerschaft.