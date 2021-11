Von Jochen Müssig

Kamerun hat die Postleitzahl 17192, gehört zu Waren am Ufer der Müritz und liegt mitten in Mecklenburg-Vorpommern. Afrika ist gleich in der Nähe: 80 Kilometer nordöstlich von Berlin. Und auch Klein-Ägypten liegt in Brandenburg. Dort gibt es sogar Pyramiden: im Branitzer Park von Cottbus. Aber wie kommen die eigentlich dorthin?

Hintergrund Infos: Cottbus

Anreise: Von Heidelberg nach Cottbus mit dem Auto in circa sechs Stunden, mit der Bahn dauert es ungefähr genauso lang (dreimal umsteigen). Der Bus (Nummer 10) fährt vom Bahnhof Cottbus zum Park.

Unterkunft: Das "Cavalierhaus" im Park hat drei hübsche Zimmer und ein gutes Restaurant, Doppelzimmer ab 100 Euro; [+] Lesen Sie mehr Infos: Cottbus

Anreise: Von Heidelberg nach Cottbus mit dem Auto in circa sechs Stunden, mit der Bahn dauert es ungefähr genauso lang (dreimal umsteigen). Der Bus (Nummer 10) fährt vom Bahnhof Cottbus zum Park.

Unterkunft: Das "Cavalierhaus" im Park hat drei hübsche Zimmer und ein gutes Restaurant, Doppelzimmer ab 100 Euro; https://cavalierhaus-branitz.de

Essen & Trinken: In der Orangerie im Park kann man im Café "Goldene Ananas" ein Fürst-Pückler-Eis probieren; www.waldhotel-cottbus.de/index.php/genuss/goldene-ananas. Am Parkrand bietet die "Pücklerstube" gutbürgerliche Küche; www.puecklerstube.de

[-] Weniger anzeigen

1850 schrieb Hermann Fürst von Pückler-Muskau in einem Brief an seine Frau, Fürstin Lucie, dass er wünsche, in einer Pyramide in einem See begraben zu werden. "Er war Weltenbummler, Afrikareisender, galt als Exzentriker, Frauenheld und Angeber", erklärt Simone Neuhäuser, Kustodin der Stiftung "Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz". Um einer Liebschaft zu imponieren, fuhr er mit einem Hirsch-Gespann vors "Café Kranzler" in Berlin. Manche meinen spöttisch, er sei – in Anspielung auf den bayerischen König Ludwig II. – der kleine Ludwig von Brandenburg gewesen. Von einer Reise brachte er sogar eine Sklavin mit, erstanden auf dem Sklavenmarkt von Karthum. 1838 bis 1840 war er in Ägypten, besuchte zahllose Pyramiden, darunter Gizeh und Sakkara. Doch anders als im arabischen Land, ließ Pückler seine Pyramiden ab 1856 nicht aus Stein errichten, sondern aus Erde aufschütten. Er war der Auffassung, dass Steinpyramiden vergänglich seien. Also entschied er sich selbstbewusst und vielleicht sogar selbstüberhöhend für Erdpyramiden, "denn sie sind für die Ewigkeit", so Pückler. Gizeh und der Nil standen Pate für die Pyramide inmitten des nach dem Bau angelegten Sees und Sakkara war Vorbild für die stufenförmige Landpyramide.

Die Pharaonen wurden mumifiziert", sagt der Kahnfahrer direkt vor Pücklers Grabpyramide. Mit einer der regelmäßig angebotenen Kahnpartien kommt man der Seepyramide am nächsten. Eine Analogie zu den Booten von Pharao Cheops, dem Erbauer von Gizeh, wäre aber zu vermessen. Cheops – so vermutet die Wissenschaft – sollte auch im Jenseits mobil sein. "Der Fürst wollte in keinem Fall von Würmern zerfressen werden", führt der Kahnführer weiter aus. "Also befahl er noch zu Lebzeiten die chemische Zerstörung seines Körpers: Nach seinem Tod 1871 wurde das entnommene Herz mit Schwefelsäure übergossen und der Leichnam in ein mit Ätznatron durchtränktes Tuch in einen Metallsarg gelegt." Dem Dutzend Gästen im Boot läuft ein kurzer Schauer über den Rücken. "Er fand sein Vorhaben schlicht standesgerecht", sagt dagegen die Wissenschaftlerin Neuhäuser. "Ein Fürst war schließlich kein herkömmlicher Adeliger, wenngleich natürlich auch kein Pharao".

Das Museum im Schloss Branitzer Park gibt Einblicke ins Leben des extravaganten Fürsten.

Seit dem 18. Jahrhundert gab es immer wieder Pyramidenbeerdigungen in Deutschland, "meistens von Männern, die keine Nachkommen hatten", ergänzt die Kunsthistorikerin. Prinz Heinrich von Preußen und seine Grabpyramide im Park von Schloss Rheinsberg ist ein gutes Beispiel. Pücklers Erdpyramide war zwar im Vergleich zur Cheops-Pyramide in Gizeh (139 Meter) sehr klein, doch gegenüber den anderen deutschen Steinpyramidengräbern fast dreimal so groß, nämlich 13,50 Meter. Heute liegt die Höhe wegen Erosion immerhin noch bei zwölf Metern. Das Außergewöhnliche aber war: Ein Grab in einer Erdpyramide war damals weltweit einmalig. Seine Frau Lucie, die bereits 1854 verstarb und zunächst auf dem Branitzer Dorffriedhof lag, wurde nach dem Tod Pücklers in die Pyramide, von ihm Tumulus genannt, umgebettet.

Die Landpyramide initiierte Fürst Pückler 1860. Es war viel Aushub durch den See vorhanden, der Fürst dachte auch kurzzeitig an eine eigene Grabstätte für seine Frau Lucie und baute schließlich eine zwölfstufige Pyramide an Land. Die Stufen erodierten mit der Zeit, doch "wollen wir die Stufen wieder einziehen", sagt Simone Neuhäuser für die Stiftung, den heutigen Besitzer.

Beide Pyramiden liegen in dem schon 1846 angelegten englischen Landschaftsgarten. Pückler bezeichnete den heutigen Branitzer Park als "Meisterwerk". Und tatsächlich: Das mäandernde Netz aus Wegen, Wasserläufen und Seen sowie die gestalteten Baumkompositionen und sanften Hügel machten den Branitzer Park zu einem Gartendenkmal von internationalem Rang – natürlich wirkend, dabei jedoch fein modelliert und bis ins letzte Detail durchdacht: "Wer in meinen Park schaut – schaut in meine Seele", schrieb Pückler, der zu den bedeutendsten deutschen Gartengestaltern des 19. Jahrhunderts gehörte. Der 600 Hektar große Park soll nun endlich auf die Vorschlagsliste für neue Weltkulturerbestätten der Menschheit kommen. Ein Status, den die 4500 Jahre alten Pyramiden von Gizeh natürlich längst haben...

Wer Fürst Pückler gedanklich etwas näher kommen möchte, mag noch einen Blick ins Schloss im Branitzer Park werfen. Es ist heute ein Museum, das weitere Einblicke in das Leben und die Visionen des extravaganten Fürsten ermöglicht. Bleibt noch die Frage, was der Mann mit dem berühmten Fürst-Pückler-Eis zu tun hat: Halbgefrorenes in drei Schichten mit Schokolade-, Vanille- und Erdbeergeschmack. Pücklers Koch Ferdinand Jungius erfand den heutigen Eisklassiker und benannte ihn tatsächlich nach seinem Chef, dem Pyramidenbauer.