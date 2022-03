Von Tom Nebe

Flex-Tarife:Pauschalreiseveranstalter sind im Zuge der Pandemie bei den Storno- und Umbuchungsoptionen flexibler geworden. Die sogenannten Flex-Optionen sind teilweise schon bei der Buchung inkludiert. Wenn nicht, dann sei es ratsam, sie dazu zu buchen, sagt Karolina Wojtal vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. "Die Tarife kosten oft Aufpreis, aber nicht so viel, dass es einen ruiniert", sagt sie. Insbesondere bei hochpreisigen Reisen und Familienurlauben mit Kindern seien sie unbedingt zu empfehlen. Angesichts des Ukrainekriegs mit seinen unabsehbaren Folgen für die Sommerreisesaison müsse man flexibel bleiben. Und Corona ist ebenfalls noch da, obwohl viele Länder keine Hochrisikogebiete mehr sind.

Details: Hier liegt laut Karolina Wojtal allerdings ein Problem der Flex-Tarife: Die Möglichkeiten zu Storno und Umbuchungen sind in der Regel zeitlich begrenzt. "Das Maximale, was ich gesehen habe, sind 14 Tage vorher." Ob der Urlaubsort zum Hotspot wird, lässt sich zwei Wochen vorher jedoch oft noch nicht einschätzen. Es gilt deshalb, die Tarifdetails genau zu lesen. Wojtal rät zudem, explizit im Reisevertrag festhalten zu lassen, dass man die Flex-Option gebucht hat und unter welchen Umständen eine Stornierung möglich ist.

Reiseversicherung:Ergänzenden Schutz kann man sich mit Reiseversicherungen holen. Allerdings braucht es hier – im Gegensatz zu den Flex-Tarifen – einen Grund, um sie zu aktivieren. Angst oder Unsicherheit scheiden laut Wojtal als Gründe aus. Gerade alte Policen enthielten oft auch Pandemieausschlussklauseln. In dem Fall sollte man den Versicherer um Anpassung bitten. Oft könne man auch eine Reiseversicherung bei der Buchung einzeln gegen Aufpreis dazu wählen, was sich lohnen kann.

Kulanz: Mit Blick auf die kriegsbedingten Unsicherheiten dürften Reisebüros und Veranstalter häufiger Kulanz zeigen – etwa bei Umbuchungswünschen. Davon geht der Deutsche Reiseverband aus. Es werde eine höhere Bereitschaft geben, Unsicherheit zu nehmen.

Individualreisen: Bei selbst zusammengestellten Reisen ist man im Gegensatz zu Pauschalreisen generell nicht so gut geschützt. "Da bin ich auf die Vertragsbedingungen des Partners angewiesen", sagt Karolina Wojtal. "Außerdem gilt bei Ferienunterkünften oft das Recht des Landes, in dem die Immobilie liegt – nicht deutsches Recht." Hat man ein Hotel in einem Land gebucht, für das eine Reisewarnung ausgesprochen wird, können sich Pauschalreisende je nach Situation vor Ort auf das Vorliegen unvermeidbarer außergewöhnlicher Umstände berufen. Wurden Flug und Hotel jedoch getrennt gebucht und ist das Hotel weiter geöffnet, kann es die Leistung ja anbieten. Der Kunde müsse in der Regel trotzdem zahlen, so Wojtal. Reisende sollten deshalb auch bei einer Individualreise darauf achten, dass die Vertragsbedingungen der Anbieter zumindest eine Umbuchung ermöglichen. Das sei zwar nicht so verbreitet wie bei Pauschalreisen, aber auch hier hätten einige Anbieter schon reagiert.