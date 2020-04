Von Hans-Werner Rodrian

Weltempfänger: Hörfunk reloaded

"ReiseRadio", "Breitengrad", "Zwischen Hamburg und Tahiti": Wer in den Charts bei Apple und Spotify nach den meistgehörten Reise-Podcasts sucht, der stößt ganz oben auf gute alte Bekannte: die Reisesendungen von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Vor einem Jahr dazu gestoßen ist der "Weltempfänger" aus dem Deutschlandfunk Nova. Das "junge" Programm des Deutschlandfunks porträtiert dort vor allem Menschen. Der eine trampt von Berlin nach Mainz, die andere sammelt in der Südsee Plastik. Hauptsache, sie haben eine ungewöhnliche Reisegeschichte.

Dauer pro Folge: 15 bis 25 Minuten. Webseite: www.deutschlandfunknova.de/podcasts/download/weltempfaenger

Reisen Reisen: Moderatoren on Tour

Hier sind Profis am Werk: Der meistgehörte senderunabhängige Podcast bei Apple im ersten Quartal 2020 stammt von Michael Dietz und Jochen Schliemann. Michael ist Radiomoderator (WDR, 1 Live), Jochen Musikjournalist. Zusammengenommen haben sie mehr als 100 Länder bereist, und nun wollen sie etwas von dieser Erfahrung weitergeben. Von Japan bis Norderney gilt ihr Motto: Reisen macht schlau. Tatsächlich sind es ihre authentische Art und die interessant aufbereiteten Fakten, die einen immer wieder neu begeistern.

Dauer pro Folge: 60 bis 80 Minuten, www.reisen-reisen-der-podcast.de

Weltwach: Abenteuer weltweit

Ebenfalls einen Stammplatz unter den Top Ten der Reise-Podcast-Charts hat die Sendereihe "Weltwach" vom Reisebuchautor Erik Lorenz. Der kann nicht nur fesselnd von seinen oft monatelangen Trekkings und Trips durch die ganze Welt berichten, die vom philippinischen Dschungel bis zu den Bergpfaden des Himalaya führen. Beinahe jede Woche hat er auch prominente Abenteurer am Mikrofon, darunter waren bereits Bergsteiger Reinhold Messner, "Survivalpapst" Rüdiger Nehberg und Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar.

Dauer pro Folge: ein bis zwei Stunden, weltwach.de

Off the Path: Roadtrips im Ohr

Sebastian Canaves ist ein Podcaster, wie man ihn sich vorstellt. Geboren auf Mallorca, zu Hause in der ganzen Welt, verdingte sich Sebastian zunächst als Blogger und mittlerweile auch als Podcaster. Oft unterwegs per Fahrrad oder mit der Eisenbahn, berichtet der Weltreisende vorwiegend über Abenteuer, Roadtrips und Outdoortouren.

Dauer pro Folge: 45 bis 70 Minuten, www.off-the-path.com/podcast

5. Cruisetricks: Auf hoher See

Vor zehn Jahren hängte Franz Neumeier seinen Job als Chefredakteur mehrerer Computerzeitschriften an den Nagel und wandte sich seinem Hobby zu: der Kreuzfahrt. Heute betreibt er Deutschlands bekanntestes Kreuzfahrt-Ratgeber-Blog und gemeinsam mit dem ehemaligen Aida-Bordmoderator Jérôme Brunelle auch die Variante zum Anhören. Den Reiz dieses Formats macht die Mischung aus: Franz und Jérôme beschränken sich nicht nur auf Reportagen, sondern geben auch wertvolle Tipps und beleuchten Hintergründe und Trends.

Dauer pro Folge: 35 bis 45 Minuten www.cruisetricks.de/podcasts

6. Welttournee: Individuell trotz Job

Zahlreiche Blogger und Podcaster haben ihren normalen Job an den Nagel gehängt und berichten heute von ihrer immerwährenden Weltreise. Nicht so Adrian Klie und Christoph Streicher. Beide erzählen in ihrem Podcast, wie man auch mit Vollzeitjob, 30 Tagen Regelurlaub und wenig Geld die Welt kennenlernen kann. Wer ihnen folgt, erfährt also viel über Organisationstalent, aber auch über skurrile Erlebnisse weit weg von Pauschalurlaub und All-inclusive.

Dauer pro Folge: 25 Minuten, der-reisepodcast.de

7. Mady Host: Aussteigerin

Vor zwölf Jahren pilgerte die Magdeburgerin Mady Host auf dem Jakobsweg. Sie fand dabei nicht nur zu sich, sondern auch ihre neue Bestimmung: das Reisen, am liebsten zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per Bahn. Heute schreibt sie darüber Bücher, hält Vorträge und betreibt den Podcast "Reiselust mit Mady Host". Besonders gern stellt Mady darin Menschen vor, die ihren Traum vom Aussteigen wahr gemacht haben. Genauso ehrlich erläutert sie aber auch immer wieder, dass ihr Traum vom Reisen nur durch viel Disziplin und Verzicht wahr geworden ist.

Dauer pro Folge: 20 bis 50 Minuten, ww.mady-host.de

8. Was mit Reisen: Klatsch für Profis

Jürgen Drensek war mal Moderator beim ARD-Morgenmagazin und hat heute beim TV-Sender Welt der Wunder eine eigene Reisesendung. Daneben bleibt ihm aber immer noch Zeit für den Podcast "Was mit Reisen". Im ersten Internetradio für die Profis im Tourismus blickt er wöchentlich hinter die Kulissen der Branche. Mal geht es um Trends wie die queere Reiseszene, ein andermal um Traumjobs wie den des Strandtesters. Aber stets gelingt es Drensek, seine Interviewpartner so zu öffnen, dass auch der touristische Laie bis zur letzten Sekunde "dran" bleibt.

Dauer pro Beitrag: ca. 15 Minuten, wasmitreisen.com

9: Geh-mal-Reisen: Als Paar auf Tour

Davon träumen ja viele Paare: gemeinsam um die Welt zu reisen und dabei ihre Partnerschaft zu vertiefen. Nicht wenige Pärchen kommen allerdings getrennt zurück. Wie diese Prüfung funktionieren kann, ist das Thema von Anja und Daniel. Die beiden haben gemeinsam eine einjährige Reise hinter sich gebracht – und sind immer noch zusammen. Nun blicken sie zurück, geben anderen reiselustigen Paaren Tipps und berichten natürlich auch von ihren nächsten Reiseplänen – außer im Podcast auch auf Pinterest, Youtube und einem Blog.

Dauer pro Beitrag: 30 bis 90 Minuten, www.geh-mal-reisen.de

10. Reiseradio: Wir reisen deutsch

Rente ist etwas anderes: Rüdiger Edelmann könnte nach einem erfüllten Radiomacherleben beim Hessischen Rundfunk seinen verdienten Ruhestand genießen. Stattdessen hat er sich schon vor sechs Jahren ins Podcast-Geschäft gestürzt. Dabei erkennt man in mittlerweile rund 150 Folgen die klassische Reporter-Handschrift: Edelmann fängt stets viele O-Töne ein, bleibt immer hart am aktuellen Geschehen und setzt neben der üblichen südlichen Sonne auch einen deutlichen Schwerpunkt bei deutschen Reisezielen – vom Bauhaus bis zum Erzgebirge.

Dauer pro Beitrag: zehn bis 20 Minuten, deutsches-reiseradio.com