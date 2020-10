Von Ingeborg Salomon

Wie viele Etappen dürfen es denn sein? Der Rennsteig ist exakt 169,3 Kilometer lang, gilt als mittelschwer und ist für Wanderer ganzjährig begehbar. Der aufmunternde Spruch "Gut Runst!" – geprägt vom Rennsteigverein im 19. Jahrhundert – steht allerdings streng genommen nur Wanderern zu, die die gesamte Strecke von Nordwest nach Südost absolvieren. Sie beginnt bei Eisenach in dem kleinen Ort Hörschel an der Einmündung der Hösel in die Werra. Dort nimmt der Wanderer einen kleinen Stein am Flussufer auf, den er dann über den Rennsteig transportiert, um ihn am Zielort Blankenstein in die Selbitz zu werfen. Das ist ein alter Brauch, aber man darf ihn sportlich sehen, denn Deutschlands schönster Wanderweg lässt sich prima unterteilen. Der Weg ist das Ziel, und am eindrucksvollsten erschließt sich die Landschaft aufgeteilt in konditionsgerechte Tagesetappen zwischen zehn und 25 Kilometern. Schließlich soll das Ganze ja Freude machen.

Hintergrund Anreise: Der Rennsteig kann komplett mit öffentlichen Verkehrsmitteln erkundet werden. Mit dem ICE von Mannheim nach Erfurt, weiter mit dem Rennsteig-Express (www.rennsteigshuttle.de) direkt zum Rennsteig-Bahnhof. Zahlreiche Buslinien verbinden die einzelnen [+] Lesen Sie mehr Anreise: Der Rennsteig kann komplett mit öffentlichen Verkehrsmitteln erkundet werden. Mit dem ICE von Mannheim nach Erfurt, weiter mit dem Rennsteig-Express (www.rennsteigshuttle.de) direkt zum Rennsteig-Bahnhof. Zahlreiche Buslinien verbinden die einzelnen Ortschaften, dabei hilft ein digitaler Routenplaner (www.tourenportal-thueringer-wald.de). Die Gästekarte der Unterkunft gilt als Fahrschein (www.thueringer-waldcard.de). Komplett und ohne Gepäck lässt sich der Rennsteig in sechs bis neun Tagesetappen erwandern (www.wandern-in-thueringen.info). Übernachten:Sehr persönlich geführt und ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen ist das Hotel Gastinger in Suhl/ Schmiedefeld (www.Hotel-Gastinger.de). Die Zimmer und Suiten (ab 94 Euro) sind individuell eingerichtet, in Restaurant und Biergarten lässt es sich vorzüglich speisen, eine große Wiese mit Panoramablick lädt zum Verweilen. Wer lieber in einer Ferienwohnung übernachtet, ist bei Heinrich Meusel, dem "Heu-Heinrich", im Ferienhaus "Arnika" in Eisfeld/ Friedrichshöhe, gut aufgehoben (www.pension-arnika.de). In den Wohnungen (ab 135 Euro) haben Familien ab zwei Personen viel Platz. Wander- und Radwege beginnen direkt am Haus; entspannen kann man im Wellnessbereich samt Heubad. Infos: www.thueringen-entdecken.de

[-] Weniger anzeigen

Auch von dem Namen "Rennsteig" sollte sich niemand abschrecken lassen; mit "Rennen" hat der nämlich nichts zu tun. Im Althochdeutschen wird ein schmaler Lauf- oder Reitweg als "renniweg" bezeichnet, Jäger benutzen das Wort "Rain" für Grenze. Erstmals erwähnt wird der Rennsteig 1330 und historisch gesichert ist, dass dieser Handelspfad im Mittelalter die Grenze zwischen dem Herzogtum Franken und der Landgrafschaft Thüringen markierte. Vielleicht hat der "(T)rennweg" nur einfach seinen Anfangsbuchstaben verloren? So genau weiß das keiner, aber Fakt ist: Noch heute stehen über 1300 Grenzsteine am Wegesrand; wer mag, zählt mit.

Verlaufen kann sich ohnehin niemand, ein weißes "R" auf Steinen, Schildern und Bäumen weist immer wieder den Weg. Doch der Rennsteig ist viel mehr als ein Wanderweg, er ist ein historisches Naturdenkmal und ein Stück Kulturgeschichte dieser Landschaft im Herzen Deutschlands.

Wir starten etwa in der Mitte des Rennsteigs in einem Örtchen mit dem bezaubernden Namen Floh-Seligenthal und wandern zu dem kleinen Bergsee Ebertswiese. Allzu viel Wasser gibt es am Rennsteig sonst nicht – und vor allem im Sommer ist der Bergsee, gelegen auf 780 Metern Höhe, mit seinen acht Grad eine echte Abkühlung (für die Füße). Hoch hinaus geht‘s dann von Suhl aus, wo einer der schönsten und mit 970 Metern der höchste Aussichtspunkt liegt. "Plänckners Aussicht" erinnert an den "Erfinder" der ersten Rennsteigwanderung, Julius von Plänckner aus Gotha. Der Topograf unternahm 1830 die erste Wanderung auf dem historischen Kammweg, kartografierte akribisch dessen Verlauf und verfasste einen Erlebnisbericht. Die Begeisterung, die Plänckner empfunden haben mag, als er über die Baumwipfel auf die weitläufige Landschaft schaute, können heutige Wanderer, die hier Rast machen, leicht nachvollziehen.

Wer den Schildern mit dem großen „R“ folgt, geht auf dem Rennsteig nie in die Irre.

Von Suhl sind es schlappe 15 Wander-Kilometer nach Oberhof zum Rennsteiggarten, einem Paradies für Botanik-Fans. Etwa 4000 Pflanzenarten aus allen Gebirgen der Erde wachsen hier auf sieben Hektar Fläche. Die klimatischen Bedingungen sind auf 830 Metern Höhe hervorragend. Die letzte Klimastatistik stammt von 2014, da betrug die durchschnittliche Tagestemperatur knapp fünf Grad. Farne und Hochmoorpflanzen fühlen sich hier trotz Klimaerwärmung immer noch sichtlich wohl, ebenso Heilkräuter und Zwergheide. Andreas Reichelt kennt sie alle und dazu viele Geschichten. "Beim Enzianschnaps ist immer der blaue Enzian auf dem Etikett, aber hergestellt wird er aus der Wurzel des gelben Enzians", erläutert er. Diese Fläschchen gibt‘s dann im Shop als Souvenir, ebenso wie floralen Nachschub für den heimischen Steingarten.

Wer auf dem Rennsteig wandert, kommt am Rennsteig-Bahnhof nicht vorbei. Der ist bezaubernd nostalgisch und schon die Auffahrt mit dem Zug von Ilmenau aus ist ein Erlebnis. Mit einer Steigung von 60 Promille (ganz ohne Alkohol!) ist die Strecke nämlich eine der steilsten in Deutschland. Auch wer kein Eisenbahnfreak ist, lernt hier eine Menge über Technik. Und bevor man sich dann wieder der Natur zuwendet, lockt eine Einkehr in der urigen Gaststätte "Gleis 1". Für Süßmäuler gibt es Heidelbeerkuchen, für Hungrige Deftiges wie die berühmten Klöße.

Gut gestärkt empfiehlt sich danach eine Wildbeobachtung mit Mario Nöckel. Der Wanderführer weiß genau, wo und wann Rotwild zu sehen ist, und er kann herrlich erklären, was ein "Schmalspießer" ist. "Die wenigsten wissen, dass Reh und Hirsch zwei verschiedene Arten sind, zusammen kommen sie nur im Gulasch vor", hilft Nöckel unseren mäßigen Biologie-Kenntnissen auf die Sprünge. Auf der Beobachtungsplattform sind dann auch die gesprächigsten Zeitgenossen ganz still und schauen mit großen Augen. Wer Glück hat, kann auch Füchse, Marder oder Wildkatzen sehen, Eichelhäher, Buntspechte, Ringeltauben und Eichhörnchen sind fast garantiert.

Als wir die Stille des Waldes schließlich verlassen, sind wir so entspannt, dass uns das vor 70 Jahren von Herbert Roth getextete und von Karl Müller vertonte Rennsteiglied gar nicht mehr spießig vorkommt: "Ich wandre ja so gerne am Rennsteig durch das Land, den Beutel auf dem Rücken, die Klampfe in der Hand. Diesen Weg auf den Höhn bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, habe ich Verlangen Thüringer Wald nur nach dir." Da "weit in der Welt" in Corona-Zeiten ohnehin nicht möglich ist (und sich wohl auch 2021 nicht empfehlen wird), ist der Rennsteig eine prima Alternative. Die Möglichkeiten sind zu allen Jahreszeiten schier unbegrenzt – und überfüllt ist es hier nie.