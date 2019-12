Das Dalí Museum in St. Pete mutet futuristisch an. In Tarpon Springs taucht Doug wie einst die Griechen. Foto: VisitStPeteClearwater.com/Neumayr

Das Dalí Museum in St. Pete mutet futuristisch an. In Tarpon Springs taucht Doug wie einst die Griechen. Foto: VisitStPeteClearwater.com/Neumayr

Von Philipp Neumayr

War was? Wer morgens um kurz nach 7 Uhr durch die Straßen Saint Petersburgs spaziert, merkt nichts von diesem angeblich so zerrissenen Amerika. Gut gebräunte Senioren mit den Körpern von 30-Jährigen joggen in Nike-Sportschuhen die Promenade entlang, riesige Land Rover schleichen sich vorsichtig tastend über breiten Asphalt und im Hafen reiht sich eine Jacht an die nächste. Kein Zweifel: Der amerikanische Traum, er lebt. Zumindest hier, im äußersten Westen Floridas, wo die Sonne fast das ganze Jahr scheint, wo die Strände nicht weißer und die Vorgärten nicht grüner sein könnten.

Hintergrund Anreise: Am einfachsten erreicht man St. Pete/Clearwater über den internationalen Flughafen von Tampa. Lufthansa fliegt einmal täglich direkt von Frankfurt. Die Flugzeit beträgt zwischen zehn und elf Stunden. Vom Flughafen Tampa aus sind es mit dem Auto rund 30 Minuten nach St. Pete/Clearwater. Wer die Gegend selbstständig erkunden will, sollte sich am [+] Lesen Sie mehr Anreise: Am einfachsten erreicht man St. Pete/Clearwater über den internationalen Flughafen von Tampa. Lufthansa fliegt einmal täglich direkt von Frankfurt. Die Flugzeit beträgt zwischen zehn und elf Stunden. Vom Flughafen Tampa aus sind es mit dem Auto rund 30 Minuten nach St. Pete/Clearwater. Wer die Gegend selbstständig erkunden will, sollte sich am Flughafen einen Mietwagen ausleihen. Übernachten: Direkt an der Tampa Bay in St. Peteliegt das The Vinoy Renaissance St. Petersburg Resort & Golf Club. Das korallenrote Vier-Sterne-Hotel aus dem Jahr 1925 bietet fünf Restaurants, ein 500 Quadratmeter großes Fitnessstudio und einen großen Poolbereich. Wer seine Füße nach dem Aufstehen in weißen Pulversand stecken will, ist im Wyndham Grand richtig. Das Hotel ist direkt am Clearwater Beach gelegen, hat einen großen Außenpool und befindet sich in Laufweite zu vielen Attraktionen. Unbedingt machen: Im Clearwater Marine Aquarium finden verletzte Meerestiere wie Delfine, Seeotter und Schildkröten ein Zuhause. Viele der Tiere leben für immer hier, weil ihre Beeinträchtigungen eine Rückkehr in die Wildnis nicht zulassen. Besucher können auch auf Tuchfühlung mit den Tieren gehen. Die „Walking Mural Tour“ führt in die lebendige Graffiti- und Wandmalerei-Szene von St. Pete ein. So lernt man die Innenstadt am besten kennen. Infos: www.visitstpeteclearwater.com

[-] Weniger anzeigen

Es ist nicht lange her, da war es schlecht bestellt um die 250.000-Einwohner-Stadt in Pinellas County. Das Zentrum der Stadt tot, ganze Häuserblocks verwaist. Heute ist „St. Pete“ eine Boomtown. „It was a very quick journey“, es war eine schnelle Reise, sagt Derek, groß gewachsen, Sommersprossen, Goldkette und Baseballcap. Er steht vor einem „mural“, einem Wandgemälde, mitten in „St. Petersburg’s 600 Block“, dem Zentrum der Stadt. Die Menschen hier kennen und schätzen Derek. Für sie scheint er fast so etwas wie ein Star zu sein. Einheimische, die die Straße überqueren, bleiben stehen, um ihm die Hand zu schütteln. „Hey Derek, können wir ein Foto mit dir machen?”, spricht ein Mann ihn von der Seite an. „Yeah, natürlich“, sagt Derek und grinst in die Smartphone-Kamera. Wenige Sekunden später fährt ein Auto vorbei. Ein Mann winkt aus dem Fenster, schreit: „Hey, Derek, man!“

„Als ich hier aufgewachsen bin, war es eine sehr langweilige Gegend“, sagt Derek. Durch die Finanzkrise gab es in St. Pete für junge Menschen weder Jobs noch Perspektiven. „Sandwiches, Pizzas und Palmen. Mehr war hier bis vor zehn Jahren nicht.“ Derek selbst hielt sich als Koch über Wasser. Er sei hier geboren und aufgewachsen, in diesem „great melting pot“, diesem „Schmelztiegel der Kulturen“, wie er sagt. Das Letzte, was er wollte: „Dass diese Stadt so langweilig bleibt.“

Gefördert von Verwaltung und Sponsoren, haben er und andere Street-Art-Künstler das einst verlassene Zentrum der Stadt in eines der angesagtesten Viertel Westfloridas verwandelt – voller neonbunter Graffiti und Wandmalereien. Früher, sagt Derek, sei das hier eine reine „retiring community“ gewesen, eine Stadt voller Rentner. Heute bevölkern viele junge Menschen die Straßen und Bars, eröffnen Galerien und Stores oder brauen Craft Beer. Es sei beängstigend, sagt Derek, wie schnell das Business hier wachse.

Florida, der „Sunshine-State”, Land der Sumpfgebiete, Alligatoren und Delfine, der Palmen, der Baumwolle und des Tabaks, hat einen neuen Hotspot: St. Pete, die kleine Kreative unter den Städten im Bundesstaat. Hier sprießen nicht nur bunte Wände, sondern auch Museen wie Pilze aus dem Boden. Das bekannteste, das Dalí Museum, liegt unmittelbar am Rande der Tampa Bay und gleicht einem weißen Schuhkarton, aus dem eine gläserne Kuppel hervorquillt. Im Inneren des spektakulären Baus hängen, stehen und „fließen“ mehr als 2000 Ölgemälde, Zeichnungen und Fotografien des surrealistischen Künstlers – die größte Sammlung seiner Werke außerhalb Europas.

Nicht ganz so abstrakt geht es im James Museum of Western & Wildlife Art zu. Canyon-Schluchten als Wände, Gemälde von Elchen und Bären sowie bronzene Indianer- und Cowboy-Skulpturen versetzen einen zurück in die Zeit, als die Vereinigten Staaten in Richtung Westen wuchsen, als Natur und Zivilisation einander gegenüberstanden und die Geschichte dieses Landes mit den scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten begann.

Wer der Zivilisation im Westen Floridas für ein paar Stunden entfliehen möchte, steigt am besten auf eine kleine Personenfähre nördlich von Clearwater. Ein bis zwei Mal die Woche steht Jerry hinter dem Steuer. Der 66-Jährige zog vor sieben Jahren aus dem kleinen Staat Connecticut im Norden des Landes hierher, in die Region, die mit 768 Sonnentagen am Stück bis heute den Weltrekord hält. „Ich wollte einfach weg aus der Kälte“, sagt Jerry. Es sei das perfekte Klima, zudem gebe es viel zu tun und alles sei einfach „very relaxed“, sehr entspannt. Florida ist für ihn zudem der ideale Ort, um dem politischen Trubel zu entfliehen. „Hier“, sagt Jerry, „lebt der amerikanische Traum noch.“

Über einen Holzsteg erreicht man den Nationalpark Caladesi State Island. Palmen, blaugrünes Wasser, weißer, feiner Pulversand: So oder so ähnlich muss das Paradies aussehen. Auf einem Spaziergang begegnen einem zahlreiche Muscheln und, wenn man Glück hat, sogar das Skelett eines Sanddollars, von dem man sich erzählt, dass es das Geld der Meerjungfrauen sei. Wer dem fünf Kilometer langen Naturpfad quer über die Insel folgt, hört es früher oder später zwitschern und tschilpen: Weit mehr als 200 Vogelarten leben hier neben Waschbären und Klapperschlangen. Und ab und zu zeigt sich auch die eine oder andere Delfinflosse rund um die Insel. Nach einem kurzen Sonnenbad steht dann schon wieder Jerry mit seiner Fähre am Anleger. Jeder Besucher darf nur wenige Stunden auf Caladesi verbringen. Auf diese Weise wollen sie die Natur in diesem kleinen Garten Eden bewahren.

Ein paar Meilen von der Insel entfernt liegt die Gemeinde Tarpon Springs. Anfang des 20. Jahrhunderts kamen Tausende Griechen auf der Suche nach ihrem ganz persönlichen „American Dream“ hierher – der Suche nach Schwämmen. Bis heute ist Tarpon Springs die Stadt mit dem höchsten Anteil an griechischen Amerikanern. Viele von ihnen arbeiten in der Gastronomie oder anderen Branchen. Für das Schwammtauchen ist mittlerweile Doug zuständig. Der 57-Jährige, ein Mann mit sehnigem Körper und rauer Stimme, die an den Schauspieler John Wayne erinnert, steht auf einem Boot und steigt in einen Taucheranzug aus altem Leder. „So machten es damals die Griechen“, sagt er. Dann setzt er sich einen Tauchhelm aus Kupfer auf, schnürt sich Hände und Beine zu, damit kein Wasser in den Anzug dringt, und klettert, bewaffnet mit einer Harke, ins trübe Wasser.

Ein paar Minuten ist er nicht mehr zu sehen, bevor er langsam auftaucht und zurück an Bord schwimmt. In seiner Hand hat er einen kleinen Schwamm, vollgesogen mit Wasser. Tausende von ihnen, so schätzt man, liegen noch irgendwo da unten, auf dem Grund des Golfs von Mexiko. Genug für Doug, um jeden Tag sechs Stunden unter Wasser zu verbringen. Auch wenn die meisten Menschen in Tarpon Springs, anders als er, heute vom Schiffbau leben – das Geschäft mit den Schwämmen sei noch lange nicht tot, sagt Doug. „Wir sind nach wie vor die Schwammhauptstadt der Welt.“

Aber nicht nur Schwämme, auch Fische gibt es im Golf wie Sand an den Küsten Floridas. Der berühmteste ist wohl der „Red Grouper“, der rote Zackenbarsch. Er steht auf der Karte im Restaurant „Wharf“, am südlichsten Zipfel von St. Pete Beach, ganz oben. Mitarbeiterin Angelique empfiehlt das „Grouper Sandwich“. „Eigentlich heiße ich Angelika“, sagt sie kurze Zeit später. Die 74-Jährige wurde in Mecklenburg-Vorpommern, in der Nähe von Flensburg, geboren, floh später mit ihrer Familie aus der DDR. Ende der 60er Jahre, erzählt Angelique, sei sie in die USA gekommen, weil sie den Traum hatte, Tänzerin zu werden. Seit knapp 30 Jahren lebt sie nun in Florida, seit 18 Jahren in St. Pete. Manchmal vermisse sie die deutschen Jahreszeiten, die Mentalität der Menschen. Doch aus Florida weggehen, das würde sie nicht: „Es lebt sich einfach zu gut hier.“