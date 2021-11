Reisezeit: Die beste Reisezeit für Cáceres ist von April bis Oktober. Dann warten angenehme bis heiße Temperaturen und wenig Niederschlag. Einreise: Derzeit gilt Deutschland in Spanien als Risikogebiet. Reisende aus Deutschland müssen deswegen entweder einen vollständigen Impfschutz, einen Genesenennachweis oder ein

Reisezeit: Die beste Reisezeit für Cáceres ist von April bis Oktober. Dann warten angenehme bis heiße Temperaturen und wenig Niederschlag.

Einreise: Derzeit gilt Deutschland in Spanien als Risikogebiet. Reisende aus Deutschland müssen deswegen entweder einen vollständigen Impfschutz, einen Genesenennachweis oder ein negatives Testergebnis vorweisen. Der Test darf dabei nicht länger als 72 Stunden (PCR) oder 48 Stunden (Antigen-Test) zurückliegen. Die Liste der aktuellen Risikogebiete aktualisiert die spanische Regierung regelmäßig.

Anreise: Cáceres befindet sich im Südwesten Spaniens an der Grenze zu Portugal. Verschiedene Airlines fliegen Madrid oder Sevilla an. Von dort aus sind es jeweils drei Autostunden bis nach Cáceres.

Informationen: Fremdenverkehrsamt Cáceres, Plaza Mayor 3, 1003 Cáceres (Tel.: +34 927010834, www.turismo.ayto-caceres.es, www.spain.info)

