Von Stefan Kern

Es ist ein Skigebiet. Bequeme Skilifte und Pisten in jeder Schwierigkeitsstufe, urige Hüttenkultur und ein atemberaubendes Bergpanorama. Dienten, das Zentralgestirn in der österreichischen Skiregion Hochkönig, nicht weit entfernt von Salzburg, verzaubert vom Anfänger bis zum Könner einfach jeden. Vor allem die Königstour hat das Zeug zum Kult. Sechs Gipfel, 35 Pistenkilometer, 7500 Höhenmeter und das alles mit Ausblick auf das Hochkönig-Massiv und das steinerne Meer. Hier Ski zu fahren macht glücklich. Ein Satz, der auch für die restlichen 120 Pistenkilometer, die von 33 Liftanlagen erschlossen werden, gelten darf. Der Ausspruch der Dientner, hier sei der Winter zu Hause, ist jedenfalls nicht ganz von der Hand zu weisen.

Hintergrund Anreise: Mit dem Auto geht es über Stuttgart und München Richtung Salzburg/ Innsbruck. Von der A 8 fährt man hier auf die A 10 Richtung Villach/Salzburg-Süd und nimmt die Abfahrt 47 in Richtung Pongau/Bischofshofen, dann Ausfahrt Richtung Bischofshofen bis nach Dienten am Hochkönig. Es sind rund 550 Kilometer, die in sechs bis sechseinhalb Stunden zu [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit dem Auto geht es über Stuttgart und München Richtung Salzburg/ Innsbruck. Von der A 8 fährt man hier auf die A 10 Richtung Villach/Salzburg-Süd und nimmt die Abfahrt 47 in Richtung Pongau/Bischofshofen, dann Ausfahrt Richtung Bischofshofen bis nach Dienten am Hochkönig. Es sind rund 550 Kilometer, die in sechs bis sechseinhalb Stunden zu schaffen sind. Mit der Bahn geht es in knapp siebeneinhalb Stunden von Heidelberg über Salzburg (direkt) nach Dienten. Erwachsene kosten einfach ab 33,90 Euro und Kinder bis 14 Jahre fahren kostenlos. Unterkunft: Vitalhotel Post (vier Sterne) in Dienten zwischen 110 und 140 Euro p.P. inkl. HP und deutlichen Kinderermäßigungen; Appartementhaus Vitalhotel Post (Wohnungen zwischen 70 und 140 Euro). Infos: www.vitalhotelpost.at Unbedingt machen: die "Deantnerin" am Bürglalmweg" besuchen (www.deantnerin.at) Allgemeine Infos: www.hochkoenig.at

Aber natürlich findet man diese und ähnliche Behauptungen in nicht wenigen Skiorten der Alpen. Und das auch völlig zu Recht. Skifahrträume werden in vielen Alpendestinationen wahr. Trotzdem ist Dienten einzigartig – und das liegt an einer Hütte. Die "Deantnerin" am Bürglalmweg ist in Sachen Hüttenkultur ein besonders hell leuchtender Stern. Sie ist ohne Wenn und Aber ein kleiner, aber aufsehenerregender Gourmettempel.

Über diese besondere Hütte zu schreiben, gelingt von der fantastischen Lage über das unvergleichliche Ambiente bis hin zur außerordentlichen Kochkunst und Architektur denn auch nur im Superlativ. Und um für einen Moment persönlich zu werden: Für mich – begeisterter Skifahrer aus der Schweiz und von Südtirol über Österreich bis in die Schweiz schon auf vielen Pisten und in fast so vielen Hütten gewesen – ist die "Deantnerin" im Schatten des Hochkönigs der lukullische Gipfel an und für sich. Weiter nach oben geht es in dieser Kategorie kaum noch.

Doch bevor dieser spezielle Gipfel ansteht, gilt es, das Skigebiet zu erkunden, um die nötige Hunger-Grundlage zu erarbeiten. Und das gelingt in dem Gebiet rund um Dienten hervorragend. Richtung Wastlhöhe (1730 Meter), Kollmannsegg (1848 Meter) und Schneeberg (1921 Meter) oder Richtung Gabühel (1632 Meter) und Aberg-Langeck (1900 Meter) warten herrliche Skihänge, die Skifahrer aller Könnerstufen begeistern dürften. Kein Hotspot für Raser, zeigt sich das Skigebiet am Hochkönig doch eher familienfreundlich.

Kinder und Anfänger finden hier viel Platz, um sich die Welt des Skifahrens erobern zu können. Das Urteil von Maya, Mila, Tom, Jan und Martha fällt mit "Nice" jedenfalls eindeutig aus. Für mehr war keine Zeit, wartete doch der nächste Hang unter dem strahlend blauen Himmelszelt. Nur sehr wenig ist schwieriger, als Kinder auf Skiern zu bremsen.

Dabei wissen die fünf durchaus um den Umweltschaden, den das Skifahren verursacht. Dem Thema auszuweichen ist keine Option. Gemeinsam mit den Eltern wurde abgewogen, und am Ende fiel das Votum pro Skifahren aus. Zumal es für Kinder aus der Stadt nur sehr wenige solcher eindrucksvollen Zugänge zur Natur und zur Demut vor ihr gibt. Wer in den Bergen ist, bekommt recht klar signalisiert, dass die Natur die Bedingungen diktiert und der Chef ist. Nicht sie braucht uns, sondern wir sie.

Trotzdem bleibt es schwierig. Mit der Entscheidung für ein eher kleines Skigebiet, das nicht bis in den letzten Winkel erschlossen ist und Fauna und Flora Raum lässt, und dem Vorsatz, rücksichtsvoll auf den Pisten und nicht abseits zu fahren, scheint ein einigermaßen haltbarer Kompromiss erreicht. Immerhin, so der Tenor, kann man ja dafür auch auf weitere Reisen, Klamotten und andere Wünsche verzichten. Ein Blick in die Gesichter der Kinder – alle zwischen neun und 13 Jahre alt – genügt, um den Wert dieses Kompromisses zu erkennen. Dieser spezielle Naturzugang, bei gutem wie bei schlechtem Wetter, macht glücklich. Normalerweise durchaus mit Hang zur digitalen Welt, vergisst der Nachwuchs hier das virtuelle Netz mit seinen unendlich vielen Möglichkeiten für eine einzige Sache – das Skifahren.

Und genau wie für die Erwachsenen ist auch für die Kinder der Einkehrschwung bei der "Deantnerin" das tägliche Highlight. Schon beim Ansteuern der Hütte fällt das Gebäude auf. Für Ulrich Tränkmann, Architekt aus Hamburg, wurde hier "ein kleines architektonisches Juwel" geschaffen, das sich geradezu perfekt in die Umgebung einschmiegt, ohne sich zu verstecken. "Die warme und zugleich moderne alpine Formensprache überzeugt." Der Satz, den sich die beiden "Deantnerin"-Macher Birgit Burgschwaiger und Mirko Verdorfer selbst als Leitfaden wählten, trifft das Ereignis hier ziemlich genau. "Kein Genuss ist vorübergehend, denn der Eindruck, den er hinterlässt, ist bleibend."

Und die Genüsse, die sich hier offenbaren, brennen sich bei Jung und Alt geradezu ein. Schon die erste enorm freundliche Begegnung schafft ein beinahe unverbrüchliches Band zwischen Gast und Gastgeber. So wird man von einem strahlend lächelnden Mirko bereits am zweiten Tag mit Namen und Handschlag begrüßt. Warum in dem Wort Gastfreundschaft das Wort Freundschaft steckt, zeigt sich hier geradezu mustergültig.

Über das Kulinarische soll hier gar nicht viel geschrieben werden. Aber so viel sei gesagt: Der römische Senator, Feldherr und Genießer Lucius Licinius Lucullus wäre hier sicherlich eingezogen. Eine außerordentliche Küche zwischen flambierter Garnelenschaumsuppe und Kaiserschmarrn – und das alles zu einem absolut erschwinglichen Preis. In Dienten findet sich das Glück der Welt nicht nur auf zwei Brettern in den Bergen, sondern auch auf einer Hütte am Hang.