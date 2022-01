Von Heiko Schattauer

Hoppla, wir sind einfach dran vorbei gefahren. Eine Idee, die hinter der Eco Lodge steckt, ist also schon mal aufgegangen. Schließlich soll sich das Gebäude-Ensemble "zurücknehmen", in der Umgebung soweit wie möglich aufgehen, sich in die Landschaft einfügen. "Fuchsegg" hat Carmen Can ihr Herzensprojekt in Schetteregg genannt und ihm bewusst keinen Sterne- oder Kategorien-Stempel aufgedrückt. Denn ein mondänes Hotel, das wollte man hier oben "am Ende der Welt", wie die Töchter der Gastgeberin augenzwinkernd diesen verträumten Winkel im Bregenzer Wald beschreiben, nicht hinstellen. Vielmehr wollte Can, seit ihrer Kindheit tief mit diesem besonderen Fleckchen Österreich verwurzelt, etwas Neues schaffen, das gleichwohl so wirkt, als wäre es schon immer da gewesen.

Hintergrund Anreise: Mit der Bahn von Heidelberg aus über Ulm, Memmingen, Bregenz nach Dornbirn (Umstiege), von dort mit dem Bus nach Egg und in die Schetteregg. Fahrtzeit insgesamt ca. fünf Stunden. Alternativ mit dem Auto von Heidelberg aus über A 6, A 8 und A 7, via Dornbirn, für die knapp 360 km sollte man je nach Verkehr etwa viereinhalb Stunden [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit der Bahn von Heidelberg aus über Ulm, Memmingen, Bregenz nach Dornbirn (Umstiege), von dort mit dem Bus nach Egg und in die Schetteregg. Fahrtzeit insgesamt ca. fünf Stunden. Alternativ mit dem Auto von Heidelberg aus über A 6, A 8 und A 7, via Dornbirn, für die knapp 360 km sollte man je nach Verkehr etwa viereinhalb Stunden einplanen. Unterkunft: In der Eco Lodge Fuchsegg Schetteregg kostet eine Übernachtung im Loft o.ä. inklusive Frühstück und Abendkulinarik ab 190 Euro/Person. Skifahren: Das Skigebiet Schetteregg bietet sich vor allem für Familien mit Kindern an und ist dank Nordhanglange auch ohne ausladende Beschneiungsanlagen recht schneesicher. Die Anlagen für die Kleinsten sind kostenlos nutzbar, der Tagesskipass für Erwachsene kostet in der Hauptsaison 36,50 Euro, für Kinder 20 Euro. Skilangläufer finden vor Ort eine Loipe und im nahen Hittisau etliche empfehlenswerte weitere Routen, Wanderer am Fuße der Winterstaude schöne Touren. Allgemeine Auskünfte:Schetteregg ist ein Ortsteil der Marktgemeinde Egg im Bregenzer Wald; im Grunde genommen ist es aber vor allem ein Familien-Ski- und Wandergebiet. Die 15 Einwohner sind regelmäßig in klarer Unterzahl, flankiert werden die Pisten und Wanderwege von rund 150 Ferienhäusern und ein paar Gasthäusern/Gasthöfen. Weitere allgemeine Informationen unter www.schetteregg.at und www.bregenzerwald.at.

Unmöglich? Nein. Und doch ein gutes Stichwort: Denn die Ideen für die Eco Lodge am Fuße der 1876 Meter hohen Winterstaude, wirkten anfangs unmöglich. Zumindest bei denjenigen, die es mehr mit Vernunft und Rationalität halten. "Jeder hat mir abgeraten", erinnert sich Carmen Can. Eine Lodge mit gerade mal 30 Wohneinheiten, einem großen Wellnessbereich samt 15 Meter langem Outdoor-Pool, einer gehobenen Gastronomie, Tagungs- und Seminarräumen, Kaminbar, Weinkeller, Bibliothek und großzügigen Gemeinschaftsräumen, verteilt auf sechs Einzelgebäude – das sei wirtschaftlich kaum zu realisieren, da waren sich die Experten einig. Doch Carmen Can ließ sich nicht abbringen von ihrer Idee, hier oben "irgendwo im Nirgendwo" einen behaglichen wie komfortablen Ort für – wie sie es nennt – "Gemeinsamzeit" zu schaffen.

Die Abgeschiedenheit, für die Lodge-Begründerin ist sie ein echter Trumpf. Schließlich geht es im Bregenzer Wald ohnehin ein bisschen ruhiger zu als in Tiroler Skihotspots wie am Arlberg oder im Paznauntal. "Wir sind nicht Lech", sagt Carmen Can bestimmt, und das sei eben auch gut so. Wer vom Bodensee aus ein gutes Stück bergauf gefahren und von der Marktgemeinde Egg aus lange genug den Schildern mit dem "Schettifuchs" (das Maskottchen für das kleine Skigebiet Schetteregg) auf immer schmaler wirkenden Wegen durch Wald und kleine Höfe gefolgt ist, der landet "in einer anderen Welt", findet Can. In einer ruhigen, naturnahen und dennoch kraftstrotzenden Welt. Kraft spendet hier die Natur – das "Surrounding", um es ins Neudeutsche zu transportieren. Die Schetteregg ist für Carmen Can gleichermaßen Endstation und Kraftpunkt. Hier endet der Weg, zumindest mit Auto oder Bus, hier können die Kräfte, die man ansonsten vielleicht achtlos passiert, wirken.

"Wir sind in der Natur und in den Bergen – und das sollen Sie auch spüren", lässt uns nach der Ankunft im zweiten Versuch Rezeptionist Florian in der offenen Lounge des Fuchsegg wissen. Wer von einem Gebäude ins andere – also etwa vom Zimmer ins Restaurant oder in den Wellnessbereich – will, der muss raus an die Luft. Auch wenn die im Winter besonders frisch ist und sich links und rechts des schmalen Wegs der Schnee auftürmt. Unter den Füßen knirscht er dafür so herrlich, dass es einem von ganz allein warm ums Herz wird.

So bewusst, wie man sich gegen gängige Empfehlungen entschieden hat, so konsequent hat man im Fuchsegg die eigenen Vorstellungen umgesetzt. Die den für die Region so typischen Vorsäßhütten nachempfundenen Einzelgebäude ohne Verbindungsgänge sind nur ein Indiz dafür. Entworfen wurde die Eco Lodge unter dem Credo der Nachhaltigkeit und einer klaren Verortung. Und dieses Credo zieht sich durch: Das Konstruktionsholz ist aus heimischer Fichte, in den Innenräumen und an den Fassaden findet sich Ulmen-, Eschen-, Ahorn- vor allem Weißtannenholz. Mal nahezu sägerau (wie an vielen Wänden), mal geseift (wie an den Tischen im Restaurant), mal bewusst dem natürlichen Alterungsprozess im Freien ausgesetzt (Fassaden).

Das Skigebiet Schetteregg begeistert u.a. auch die kleinen Wintersportler.

Acht verschiedene Tischler durften sich am und im Fuchsegg verwirklichen, den verschiedenen Bereichen auch ganz eigene Noten verleihen. Heimisches Holz liefert auch einen Gutteil der Energie fürs Fuchsegg, das an die neu Bionahwärmeversorgung mit regionalem Hackgut angeschlossen ist. Die übergeordnete Nachhaltigkeitsvorgabe zieht sich bis in den Untergrund: Die Böden in den Zimmern und Appartements sind aus einer patentierten Lehm-Milcheiweiß-Mischung hergestellt, im Falle des Falles vollständig abbaubar.

An Abbau denkt hier oben auf 1100 Metern aber natürlich keiner. Der Aufbau ist nach mehr als dreijähriger Planungs- und Reifezeit schließlich erst vollzogen worden. Im Herbst 2020 öffnete die Eco Lodge erstmals, um drei Wochen später gleich wieder zusperren zu müssen. Lockdown. "Das war natürlich eine nervenaufreibende Zeit", blickt Carmen Can zurück. Ein zweistelliger Millionenbetrag ist in die Verwirklichung ihrer Herzensangelegenheit geflossen, ihren Enthusiasmus für das Fuchsegg konnte die anhaltende Pandemie aber nicht ausbremsen, selbst wenn die Wintersaison 2021 erneut holprig angelaufen ist. Der Sommer sei gut gewesen, sagt Can: "Das war für uns wichtig. Schon um zu sehen, unsere Idee geht auf, das Produkt funktioniert."

Schwimmbecken der Fuchsegg Eco Lodge.

Von der "Funktionsfähigkeit" der nachhaltig ausgefuchsten Lodge sind auch Jürgen und Sabine aus der Nähe von Konstanz überzeugt. Das sympathische Paar hat die Unterkunft auch wegen ihrer besonderen Ansätze ausgewählt, ist angetan von der wertig-nachhaltigen Ausstattung und der durchgängig spürbaren "Heimeligkeit". "Ich denke, wir sind nicht das letzte Mal hier gewesen", prophezeien die Langlauffreunde. Dass die besonderen Ansätze nicht zum Schnäppchenpreis zu haben sind, ist für die beiden Mitfünfziger nachvollziehbar. Für sie liefert das Fuchsegg den dafür zu erwartenden Mehrwert definitiv mit.

Die Idee von der naturnahen Lodge, die dennoch Komfort und Annehmlichkeiten bietet, hatte indes einen langen Anlauf. Carmen Cans Großvater Josef Hämmerle war es, der Anfang der 1960er-Jahre eines der ersten Ferienhäuser am Ende des Weges Richtung Winterstaude baute. In jener Zeit hat selbiger mit "Simplon" (benannt nach dem Schweizer Alpenpass) auch eine der erfolgreichsten Radmanufakturen im deutschsprachigen Raum aus der Taufe gehoben. Mit der Zielsetzung, die hochwertigsten Fahrräder der Welt zu produzieren. Aber das ist eine ganz andere Geschichte ...

Jedes Weihnachtsfest feierte die Familie jedenfalls immer hier oben, im Schetteregg. Und die Familie (mit möglichst vielen Generationen) steht auch sechs Jahrzehnte später im Mittelpunkt. Nicht nur in Cans Eco Lodge mit ihrer Ausrichtung auf Gemeinsamzeit, Geselligkeit und Bewegung in der Natur. Sondern auch drumherum. Neben ein paar wenigen Gasthöfen finden sich im Schetteregg vor allem kleine Ferienhäuser. Aus gutem Grund. Denn das kleine Skigebiet mit insgesamt zehn Abfahrtskilometern erfreut sich vor allem bei Familien mit Kindern großer Beliebtheit. Sechs Lifte gibt es am Nordhang der Winterstaude, dazu "Schettis Kinderland" mit Skikarussell, Zauberteppich, Iglu, Kletterhügel und Tubingbahn. Das Reich für die Kleinen ist frei zugänglich – also kostenlos nutzbar. Inzwischen eher außergewöhnlich in einem Skigebiet: Nur im reinen Kinderbereich gibt es (optional) Beschneiungsanlagen.

Bei den kostenpflichtigen Angeboten übt man sich erfreulicherweise in ähnlicher Zurückhaltung wie das eingehend beschriebene Gebäudeensemble am Einstieg ins beschauliche Wintersportareal. Sich vor dem Skiraum einfach die Bretter anschnallen und losfahren – diesen besonders mit Kindern unschlagbaren Vorteil gibt’s im Übrigen bei fast allen Unterkünften im Schetteregg inklusive. Und das übersichtliche Skigebiet hat noch einen weiteren Vorteil: "Hier können die Kinder einfach für sich fahren, verloren geht hier keiner", weiß Carmen Can. Irgendwo im Nirgendwo in einer anderen Welt findet man eben immer wieder zusammen – und genießt die individuelle Gemeinsamzeit.