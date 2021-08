Von Christian Haas

So sieht entspannte "Marktforschung" aus: Die einen scannen das Angebot nach alten Schallplatten, andere nach ausrangierten Designertaschen und seltenem Schmuck, wieder andere nach antiquierten Büchern oder Möbeln aus den 50ern. Wenn dabei etwas zu erschwinglichen Preisen erstanden werden kann: schön. Aber selbst wenn kein Kauf zustande kommt, ist das halb so wild. Denn allein das Gefühl der Schatzsuche lohnt den Besuch des Antiquitätenmarkts. Das erst recht, wenn dieser noch mit dem einen oder anderen netten Plausch und/oder Aperitif abgerundet wird.

Hintergrund Infos: Italien ist vom RKI nicht mehr als Risikogebiet eingestuft. Es gibt weder Quarantäne- noch Maskenpflicht im Freien, noch eine Testpflicht für Genesene und Geimpfte (alle andere müssen einen negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest vorweisen). Ganz ohne Einreiseformular geht es aber nicht, siehe [+] Lesen Sie mehr Infos: Italien ist vom RKI nicht mehr als Risikogebiet eingestuft. Es gibt weder Quarantäne- noch Maskenpflicht im Freien, noch eine Testpflicht für Genesene und Geimpfte (alle andere müssen einen negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest vorweisen). Ganz ohne Einreiseformular geht es aber nicht, siehe app.euplf.eu/#. Für Flugreisende gelten spezielle Regeln, etwa eine Testpflicht bei Rückkehr. Die gilt für Auto-, Bahn- und Busreisende nicht,nuetzliche-infos/update-covid-19-nuetzliche-informationen-fuer-reisende.html.

Weitere Infos unter www.yesmilano.it

Jeden letzten Sonntag im Monat lässt sich auf Mailands Mercatone dell’Antiquariato eine solche Kombination erleben – ein echter Tipp. Das liegt zum einen an den rund 400 liebevoll hergerichteten Ständen und zum anderen an der einmaligen Kulisse. Schließlich postieren sich die Händler links und rechts des ältesten Kanals der norditalienischen Millionenmetropole. Da macht es einfach Spaß, auf den Pflastersteinen am Naviglio Grande und dessen Nebenstraßen entlang zu spazieren und zwischendurch mit den Künstlern, Handwerkern und Sammlern zu handeln. Obendrein lockt die Einkehr in eines der vielen Cafés. Praktisch: Wer auf den Geschmack kommt, kann leicht verlängern. Schließlich verleiten unzählige Lokale im Viertel zum Bleiben – mit unkomplizierten, leckeren Angeboten wie kalter Pasta, Pizza und Bruschetta. Die Mailänder "Signature Aperitifs", Campari und Ramazzotti, tun zu einem gelungenen Abend ihr Übriges dazu...

Der besonders gefragte Mercatone dell’Antiquariato ist aber nicht der einzige Ort der lombardischen Hauptstadt, wo Vintage-Fans mit ausgeprägtem Stil und individuellem Geschmack fündig werden. Neben entzückenden Läden, die, oft versteckt in Nebenstraßen, hochwertige Designprodukte sowie raffinierte und exklusive Mode anbieten, sind auch einige Flohmärkte (wieder) angesagt. So wird jeden Samstag der ebenfalls im Navigli-Viertel gelegene Fiera in Sinigaglia veranstaltet. Auf dem seit Ende des 19. Jahrhunderts abgehaltenen Straßenmarkt finden Käufer vor allem eines: Überraschendes. Das kann ein Nachkriegs-Designerkleid sein, das sich leicht umnähen lässt. Ein Postkartenset lässt in der Vergangenheit schwelgen oder eine ungewöhnliche Halskette erzeugt als Retro-Accessoire garantiert Aufmerksamkeit. Alte Gegenstände mit neuer Bestimmung sorgen im Übrigen "ganz nebenbei" für ein gutes ökologisches Gewissen. Diese gelebte Nachhaltigkeit ist sicher auch ein Grund für das gestiegene Vintage-Interesse.

Altes Mobiliar am Mailander Mercatone dell’Antiquariato Naviglio Grande.

Einen charmanten Gegenentwurf zu den berühmten Konsumtempeln im Quadrilatero und in der "Galleria Vittorio Emanuele II" stellt auch der immer beliebter werdende "East Market" in der Via Mecenate dar. Unter dem Motto "Alles Alte ist jetzt wieder neu", werden an manchen Sonntagen nicht nur ausgefallene Kleidungsstücke feilgeboten, sondern auch stilvolle Accessoires, Schmuckstücke, Schallplatten, Kameras und Einrichtungsgegenstände aller Art. Alles ist schön nach Kategorien geordnet. Besonders ausgeprägt zeigt sich die Kategorie "Essen und Trinken". Dank kreativer Street-Food-Angebote wird da wirklich jeder satt und kann so entspannt bis zum Marktende um 21 Uhr aushalten.

An den Tresen und Tischen lassen sich dann auch Pläne für die Folgetage schmieden. Das Mailänder Veranstaltungsprogramm ist nämlich randvoll mit interessanten (und natürlich "Corona-konformen") Veranstaltungen. Die Bandbreite reicht von Konzerten über Ausstellungen, Theateraufführungen und Modeschauen bis zu Aufführungen im Teatro alla Scala, einem der bedeutendsten und vor Kurzem wiedereröffneten Opernhäuser der Welt.