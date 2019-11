Von Dirk Engelhardt

Die Nacht im Bio-Hotel "Waldfrieden" kostet stolze 237 Euro. Nebenan, in der althergebrachten "Pension Sonnenheim", zahlt man 42 Euro. Das Erstaunliche: Im "Sonnenheim" sind selbst in der Hochsaison noch Zimmer frei, der "Waldfrieden" ist komplett ausgebucht. Es könnte sein, dass das Zauberwort "Bio" hieran nicht ganz unschuldig ist.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise mit dem Zug von Heidelberg in rund acht Stunden Fahrt mit Umstieg in Frankfurt/Main, Dresden und Bad Schandau. Übernachten im Boutique & Design Hotel "Villa Waldfrieden" (www.villa-waldfrieden.de) oder in der [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise mit dem Zug von Heidelberg in rund acht Stunden Fahrt mit Umstieg in Frankfurt/Main, Dresden und Bad Schandau. Übernachten im Boutique & Design Hotel "Villa Waldfrieden" (www.villa-waldfrieden.de) oder in der "Quacke", einem Matratzenlager für müde Wanderer, kleiner Komfort, kleiner Preis (www.quacke.de). Essen im Bio-Restaurant Strandgut direkt an der Elbe (www.bio-restaurant-strandgut.de) oder in der stilvollen Tortenmanufaktur "Cafe Richter" (www. cafe-richter-schmilka.de) Weitere Informationen gibt es bei der Tourismusinformation Sächsische Schweiz (www.oberelbe.de) und auf Schmilkas eigener Homepage unter www.schmilka.de

Denn der "Waldfrieden", genau wie das "Hotel Helvetia", das "Hotel Zur Mühle", die "Pension Rauschenstein", die "Villa Thusnelda", das "Forsthaus", das "Haus Hohlfeld" und das "Strandhaus" machen neuerdings auf Bio. Sie sind ausgestattet mit "Naturlatex-Schlafsystemen", Öko-Farben, Holz, antiken Möbeln, Wandheizsystem, Lehmputz, Jugendstil-Wandlampen, Fliesen mit Blumenmotiven und vielem mehr. Und sie verfügen - im Gegensatz zur "Pension Sonnenheim" - über eine professionelle Internetpräsenz. Das "Sonnenheim" hat immerhin ein Festnetztelefon. Die Nummer erfährt man aber nur, wenn man zufällig vorbeifährt und bei der Herbergsmutter klingelt.

Schon in den 1920er-Jahren war das an der Elbe südlich von Bad Schandau gelegene Schmilka ein Anziehungspunkt für Touristen. Aus der rasant gewachsenen Industriemetropole Berlin, die damals sogar mehr Einwohner hatte als heute, kamen zahlreiche Erholungssuchende, um am idyllischen Ufer der Elbe auszuspannen. Rund 400 Menschen lebten einst im Ort, wie vom Betreiber des Imbisses an der "Alten Schule" am oberen Dorfende zu erfahren ist. Schnell wurde das Schulgebäude zu klein und die Errichtung eines zusätzlichen Neubaus notwendig, der ebenfalls noch erhalten ist.

Zu DDR-Zeiten befand sich hier in Schmilka ein wichtiger Grenzübergang in die damalige Tschechoslowakei. Vom Berghotel aus, das 1975 erbaut wurde, ist man in wenigen Minuten auf der berühmten Basteibrücke, Deutschlands meistbesuchtem Ziel in Nationalparks. Um sieben Uhr morgens herrscht hier noch Ruhe, doch spätestens ab neun wälzt sich ein nicht endender Strom von Wanderern den Waldweg vom Kurort Rathen zur Bastei hinauf.

Vor der Wende war Schmilka ein einfacher Urlaubsort im Arbeiter- und Bauernstaat. Nach dem Mauerfall verfielen jedoch die alten Häuser, hinzu kamen die Elbe-Hochwasser von 2002 und 2013. Die Schäden, die das Wasser hinterließ, bedeuteten für einige Familienpensionen das endgültige Aus. Dies war der Zeitpunkt für Sven-Erik Hitzer, Unternehmer aus Cottbus. Nach und nach kaufte er die Häuser auf und begann, seinen Traum vom Bio-Dorf in die Tat umzusetzen.

Schon vorher war hier einiges Bio, wenn auch eher ungewollt: Ölheizungen konnten in dem abgelegenen Ort nie in die Häuser eingebaut werden, weil am Anfang der Dorfstraße, die eine Sackgasse ist und sich vom Tal den Berg hinauf windet, die Straße durch ein Wohnhaus hindurchführt. Durchfahrtshöhe: 2,5 Meter, für Lkw oder Öllaster also unmöglich. So sieht man denn neben allen Häusern große Brennholzstapel - in Schmilka regiert die Ofenheizung. Damals wie heute kommt man vom Bahnhof Schmilka auf der anderen Elbseite zum Dorf nur mit einer Fähre, Baujahr 1927. Sie fährt nach Bedarf, selbst wenn nur ein einziger Fahrgast übersetzen will.

Direkt vor der "Alten Schule" entspringt eine Quelle, die mit beachtlicher Stärke sprudelt. Der Bach rinnt malerisch an der "Hauptstraße" des Orts hinunter in Richtung Elbe und liefert dem Mühlrad die Energie. Die Mühle aus dem Jahr 1670 ist der Stolz des Bio-Dorfs - Hitzer kaufte sie schon 1993, baute sie zur Wanderpension um und ließ sie dann auch noch originalgetreu rekonstruieren. Jeden Tag von morgens bis abends dreht sich das Mühlrad und bewegt den schweren Mühlstein, der Mehlsorten mahlt, wie es sie auch schon im 17. Jahrhundert gab. Das heißt: Gemahlen werden statt Weizen nur Gelbweizen, Emmer und Dinkel, und der Bäcker nebenan braucht nur ein paar Schritte zu gehen, wenn er wieder Nachschub an Mehl braucht. Der backt neben Broten auch wagenradgroße Kuchen und Flammbrote in dem mit Holz befeuerten Ofen, die reißenden Absatz finden. Neben der Bäckerei gibt es auch noch eine Kleinstbrauerei in Schmilka, die die Restaurants im Ort beliefert.

Das alte Zollhaus, die "Villa Thusnelda", ist heute ein Café mit Blick auf die Elbe; darüber gibt es Luxus-Ferienwohnungen mit eigener Sauna. Und eine Sauna für alle Gäste des Bio-Dorfs gibt es auch noch: Sie liegt etwas oberhalb der Mühle.

Neuester Zugang unter den Hotels ist das Schmuckstück "Villa Waldfrieden", erbaut im Schweizer Stil. Sven-Erik Hitzer kennt die Historie: "Nach dem Mauerfall betrieb ein Berliner Aussteiger das Haus, ein Weltenbummler. Er richtete jedes Zimmer nach einem exotischen Reiseziel ein, was bei seinen Gästen, die hauptsächlich aus seinem Bekanntenkreis kamen, gut ankam." Hitzer beließ die Tradition der Zimmernamen und so heißen die Zimmer heute "Taj Mahal", "Safari" oder "Lofoten". Das Haus mit zwölf Zimmern, nach der Elbflut ein Totalschaden, wurde mit einem Aufwand von rund zwei Millionen Euro restauriert.

Im Übernachtungspreis der Bio-Hotels sind noch einige Schmankerl eingeschlossen: Ein Heilpraktiker bietet kostenlose Kräuterwanderungen durch den Wald, eine Historikerin macht Führungen durch das Dorf, es gibt Lagerfeuerabende, Paddeltouren und Meditation. W-LAN dagegen gibt es im ganzen Ort nicht, Sven-Erik Hitzer könnte also eigentlich auch noch mit "Digital Detox" werben. Die Bio-Hotels haben das ganze Jahr über geöffnet, und obwohl Skifahren hier nicht möglich ist, sind die Hotels dank Sauna im Winter gut ausgelastet, sogar von Gästen aus Sachsen.

Nur eine Beschwerde seiner Gäste hört Hitzer immer wieder: die Güterzüge! Die rauschen tatsächlich im gefühlten Zehn-Minuten-Rhythmus durch das Flusstal Richtung Tschechische Republik und zurück. Hitzer will jetzt die Bahn dazu bringen, eine Schallschutzwand zu errichten. Es sei ein zäher Kampf, lässt er verlauten, doch der Mann gibt nicht auf. Ein weiteres Projekt, um Schmilka auch für den kleinen Geldbeutel attraktiv zu machen, ist die leerstehende Villa am Elbufer neben dem "Hotel Helvetia". "Da möchte ich in den nächsten Jahren ein Hostel draus machen", sagt der Unternehmer. Das Bio-Dorf ist längst noch nicht ausgewachsen ...