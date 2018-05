Von Rolf Kienle

Freddy Boch müsste lügen. Nein, langweilig ist dem Küchenmeister aus dem beschaulichen Todtnauberg das Herstellen der Schwarzwälder Kirschtorte nie geworden, auch nach 35.000 Torten nicht. Die hat er in den letzten 30 Jahren produziert; die Nachfrage ist erheblich. Wer in die Hochschwarzwald kommt, der sucht die frische, klare Luft, freut sich womöglich über die Kuckucksuhr und will am Nachmittag oder zum Dessert ein ordentliches Stück Schwarzwälder Kirschtorte. Dass ein Stück der schön breit abgeschnittenen Sahnetorte kein idealer Wegbegleiter einer Fastenkur ist, ist dem Schwarzwald-Besucher klar. Etwa 330 Kalorien hat es. Na, und?

■ Anreise: Per Auto über die A 5 bis Freiburg, auf die B 31 Richtung Todtnau, 210 Kilometer. Per Bahn nach Freiburg, umsteigen in den Bus Richtung Kirchzarten, von dort weiter nach Todtnauberg. Etwa drei Stunden Fahrt. ■ Übernachten: Hotel Engel in Todtnauberg, Kurhausstraße 3, Telefon 07671 91190, www.engel-todtnauberg.de. Übernachtung mit Frühstück pro Zimmer 110 Euro. ■ Essen & Trinken: Kirschtorte isst man zum Beispiel bei Freddy Boch im Restaurant des „Engel" in der Kurhausstraße, schöne Terrasse. Das Kirschtortenfestival findet alle zwei Jahre statt, das nächste Mal 2020. Infos unter www.kirschtorte.de ■ Allgemeine Informationen unter Hochschwarzwald-Tourismus, www.hochschwarzwald.de

Die Schwarzwälder Kirschtorte, die vermutlich 1915 das erste Mal in Erscheinung trat, allerdings nicht im Schwarzwald, sondern in einem Café in Bad Godesberg, ist heute die prominenteste kulinarische Vertreterin des Schwarzwaldes, gefolgt vielleicht vom Schinken und dem Kirschwasser. Selbst die Amerikaner feiern heute einen "Black Forest Cake Day" und im Café Anton im namibischen Swakopmund wird seit zwei Generationen eine respektable Schwarzwäl-der Kirschtorte serviert. "Sie ist bekannter als die Sacher-Torte", da besteht für die Konditoren aus dem Schwarzwald gar kein Zweifel. Ein paar von ihnen sowie eine große Gruppe von Back-Amateuren trafen sich jetzt zum Kirschtortenfestival in Todtnauberg, bei dem auch kräftig zugelangt wurde. An die 100 Torten gingen weg.

Die Frage, wie man die perfekte "Schwarzwälder" herstellt, ist nicht eindeutig zu beantworten. Freddy Boch, in dessen Hotel täglich zwei bis drei Torten produziert werden, hat sich auf das "Rezept meines Großvaters" festgelegt. Der legte die Kirschen beispielsweise nicht in Kirschwasser ein, was andere tun. Er beträufelt den Biskuitboden mit purem Kirschwasser. Andere mischen dieses jeweils hälftig mit Läuterzucker. Die einen "bauen" die Torte dreilagig, andere vierlagig.

Maitré Pâtissier Armand Maier und Konditoren-Ausbilder Walter Georg Blust können sich auch nicht darüber einigen, ob es sinnvoller ist, die Torte am Tag zuvor anzusetzen oder nicht, ob man die Sahne bläst oder normal schlägt. Nur bei der Menge des Zuckers in der Sahne sind sie einer Meinung: Nur 30 bis 40 Gramm Zucker auf den Liter gehören hinein.

In Todtnauberg werden aus einer Torte 14 Stücke geschnitten, andernorts können es auch 18 Stücke sein. Selbst die Wahl der Form lässt Entscheidungsfreiheiten zu. Die meisten bevorzugen die klassische flache Form, aber Konditormeister Franz-Josef Koszinowsky aus St. Blasien bereitete beim Kirschtortenfestival eine ziemlich mächtige Torte in Kuppelform zu, weil die Urtorte wohl genau diese Form hatte, wie er sagt.

Den Schwarzwäldern gelang es nie, die Herkunft ihrer Torte zweifelsfrei zu klären und verweisen auf mindestens drei Versionen. Da ist jene des Bad Godesberger Konditors Josef Keller, dessen Torte aber einen Mürbeteigboden hatte und nur einlagig war und damit allenfalls als Vorläufer in Frage kommt. Das könnte auch für eine aus der Schweiz stammende Schwarzwaldtorte gelten, die aus Kirschen, Biskuit und Nüssen, aber ohne Kirschwasser hergestellt wurde. Man weiß es nicht genau. Am schönsten ist jedenfalls jene Version, wonach die Torte an die Tracht der Schwarzwälderinnen erinnert: Deren Kleid ist schwarz wie die Schokostreusel, die Bluse weiß wie die Sahneschichten und der Bollenhut besteht aus weißem Untergrund mit roten Bollen - die Kirschen obendrauf.

Dem kann man uneingeschränkt zustimmen, auch wenn die eigentlichen Urheber im Dunkeln bleiben. Sicher ist man, dass sie vom Schwarzwald stammen müssen, denn hier gab es Rahm immer in großen Mengen, Kirschen sowieso und wo es Kirschen gibt, ist das Kirschwasser nicht weit.

Im Hochschwarzwald ist die "Schwarzwälder" die gefragteste Torte, so viel ist klar. In Freddy Bochs Hotel "Engel" stehen immer echte Prachtexemplare in der Kühlvitrine, weil die Gäste sie nicht nur gern auf der Terrasse essen, sondern auch mit nach Hause nehmen. Kirschtorte als Souvenir. Das hat auch der Tourismusverein von Todtnauberg längst erkannt und bietet kleine Törtchen in der Dose an, was einem die Sorge um die Haltbarkeit abnimmt.

Nicht jeder im 700 Einwohner großen Ortsteil von Todtnau würde für eine Kirschtorte durchs Feuer gehen. "Ich mag lieber einen Apfelkuchen mit Streusel", gesteht Lena Högner ein, die sich sonst gern über hiesige Spezialitäten hermacht. Brägel mag sie gern. Das ist eine Art Schweizer Rösti, aber aus rohen Kartoffeln gemacht und ein echtes Kulturgut. Nicht zu verwechseln mit Brägele, den Bratkartoffeln. Ja, die Sprache ist hier oben im Hochschwarzwald, wo das Alemannische ins Schwyzerdütsche übergeht, ein eigenwillige Angelegenheit. Da muss man mit Sätzen wie "Mi Mo isch go luege" erst mal klar kommen. Will heißen: Mein Mann ist Gucken gegangen. Eigentlich ganz einfach.