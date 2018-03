Auf dem Tresen funkeln Kristallgläser. Der Barmann poliert einen Cognacschwenker. Mancher der 172 Passagiere würde sich an diesem kühlen Apriltag sicher einen Drink genehmigen, während das Tenderboot vom Hafen Cherbourgs zum nagelneuen Riesenschiff draußen im Meer steuerte. Immerhin eine halbe Stunde würde die Fahrt zur Titanic dauern.

So lebensecht dieser Barkeeper wirkt - er wirbelt nur auf einem Bildschirm hinter dem Tresen. Doch die Illusion ist fast perfekt. Die elegante Bar sieht genauso aus wie im Frühling 1912, als die 71 Meter lange und elf Meter breite "SS Nomadic" mit Platz für tausend Passagiere im Hafen von Cherbourg auf die Ankunft der Titanic aus Southampton wartete. Die SS Nomadic war Tenderboot und kleine Schwester der Titanic. Heute ist sie das letzte erhaltene Schiff der legendären White Star-Flotte. Wie das Unglücksschiff selbst wurde sie in der Werft Harland & Wolff gebaut, um Passagiere der ersten und zweiten Klassen in Cherbourg zu den Ozeanriesen Olympic und Titanic zu bringen. Am 25. April 1911 lief sie in Belfast vom Stapel; 2009 kehrte sie als Museumsschiff an ihren Geburtsort zurück, wo sie heute im Hamilton Dock auf dem Trockenen liegt.

Hintergrund Anreise: Z.B. mit KLM von diversen deutschen Flughäfen via Amsterdam zum George Best City-Airport in Belfast (Ticket ab 200 Euro). Nach Dublin gibt es zahlreiche Nonstop-Flüge (z.B. mit Air Lingus oder Lufthansa); von dort ist man per Bus in knapp zwei Stunden in der nordirischen Hauptstadt Unbedingt machen: SS Nomadic / RMS: Das Tenderboot der Titanic [+] Lesen Sie mehr Anreise: Z.B. mit KLM von diversen deutschen Flughäfen via Amsterdam zum George Best City-Airport in Belfast (Ticket ab 200 Euro). Nach Dublin gibt es zahlreiche Nonstop-Flüge (z.B. mit Air Lingus oder Lufthansa); von dort ist man per Bus in knapp zwei Stunden in der nordirischen Hauptstadt Unbedingt machen: SS Nomadic / RMS: Das Tenderboot der Titanic kann täglich besichtigt werden. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7 Pfund (8 Euro), für Kinder 5 Pfund (5,50 Euro), www.nomadicbelfast.com, das Titanic-Museum kostet für Erwachsene 18 Pfund (20 Euro) , für Kinder 8 Pfund (9 Euro) (http://titanicbelfast.com). Allgemeine Auskünfte unter www.ireland.com oder www.tourismni.com.

[-] Weniger anzeigen

Jeden Winkel vom Deck bis zum Maschinenraum können die Besucher erkunden und der Hoch-Zeit der Atlantikschifffahrt - und ihrer schwersten Havarie - nachspüren. In Cherbourg ging das größte und modernste Schiff der Welt ein letztes Mal vor Anker, um Champagner und Passagiere aufzunehmen, bevor es wenige Tage später sank. Die Nomadic ist hingegen angenehm fassbar und tröstlicher Beweis, dass so ein Schiff eben doch eine ganze Weile hält, wenn man es nicht mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Eisberg steuert. Im Zweiten Weltkrieg war sie als Minenräumer im Einsatz, bevor sie neuerlich in Cherbourg als Tender für Ozeanriesen diente und Charlie Chaplin, Liz Taylor und andere Prominente zu ihren Transatlantikschiffen brachte. 1968 ging sie als Restaurant-Schiff auf der Seine in den Vorruhestand.

Nur einen Steinwurf entfernt erhebt sich das größte Titanic-Museum der Welt über den riesigen Pisten, über die die Schiffe der Werft Harland & Wolff ins Wasser bewegt wurden. Es beeindruckt durch seine Architektur - seine Fassade besteht aus 30.000 Silberplatten - und es fesselt durch die Geschichten, die es erzählt: von der Hybris des Menschen und dem Tod von 1514 Menschen im eiskalten Nordatlantik. Das Museum dokumentiert aber auch die maritimen Traditionen Belfasts, die dazu führten, dass hier die Idee von riesigen Luxuslinern geboren und umgesetzt wurde. Vor 400 Jahren schon wurden hier Schiffe gebaut, auch in verwandten Industrien wie der Fertigung von Tauen war die Stadt führend. Der Schiffsbau hat Belfast sichtbarer geprägt als die notorischen Troubles. Noch immer wachen die riesigen Kräne der Werft Harland & Wolff - die höchsten frei stehenden der Welt, die man hier liebevoll Samson und Goliath nennt - wie Schutzengel über dem Building-Dock. Sie setzten gewaltige Schiffsteile zu Ozeanriesen zusammen.

2003 fertigte die Werft ihr letztes Schiff. Die Bewältigung des Niedergangs dieser Industrie ist Sinnbild für den Charakter einer Stadt, mit der es das Schicksal selten gut meinte und die sich doch immer wieder aufrappelte. Bis heute übernimmt die Werft Reparaturen und Wartungen. Im Sommer liegen zudem täglich Kreuzfahrtschiffe im Hafen, deren Passagiere in Nordirlands Gärten, an die Drehorte der Serie "Games of Thrones" und zum Giant’s Causeway ausschwärmen, einer aus 40.000 Basaltsäulen bestehenden Gesteinsformation an der Nordküste. Die Dichte einzigartiger Attraktionen sorgt nicht nur für Besucherrekorde, sondern bewog den Reiseführer-Verlag Lonely Planet zuletzt, Belfast und seine Umgebung zum attraktivsten Ziel der Welt zu küren. So ist es in der ehemaligen Werft heute zwar ruhiger als vor hundert Jahren, als die Luft stets von lautem Hämmern erfüllt war. Doch von Grabesstille kann keine Rede sein.

Mit dem Titanic Quarter, einem der weltweit größten Projekte zur Wiederbelebung städtischer Hafenflächen, ist ein spannendes neues Viertel entstanden. Neben schicken Büro- und Apartment-Gebäuden und einem Yachthafen gehören auch die Titanic-Filmstudios dazu, in denen die Spezialeffekte zur Serie "Games of Thrones" gedreht wurden. Gleich neben dem Titanic-Museum und der SS Nomadic eröffnete im vergangenen September im historischen Hauptquartier von Harland & Wulff das Hotel "Titanic Belfast". Mit vielen originalen Einrichtungsgegenständen und Erinnerungsstücken erzählt es zugleich die Geschichte der Werft, die in Belfast über 1700 Schiffe baute und in den vierziger Jahren 35.000 Menschen beschäftigte. So ist das Viertel, das bis 2030 rund 30.000 Arbeitsplätze bieten soll, auch zum Beispiel eines geglückten Strukturwandels geworden.

Für Belfast ist die Wiedergeburt ein wichtiges Signal. Seit die religiös motivierten Troubles offiziell beendet sind und die Friedensgespräche der verfeindeten Parteien 1998 ins Karfreitagsabkommen mündeten, blickt die Stadt nach vorn. Für Besucher sind die Spuren des Konflikts jenseits der politischen Wandbilder auf den "Friedenslinien", den Mauern zwischen protestantischen und katholischen Vierteln, nicht sichtbar. Im Gegenteil: Mit dynamischem Nachtleben, dem schönen Universitätsviertel und hervorragenden Restaurants ist das einstmals graue und gebeutelte Belfast zum idealen Städteziel geworden.