Von Laura Engels

Zielsicher zeigt James ins hohe Gras. "Da ist sie. Siehst du sie, Dave?" Dave sieht sie nicht. Niemand sieht sie. "Dort, rechts neben dem Baum", sagt James zu seinem Kameramann. Dave folgt dem Finger und zoomt ins grüne Nichts. Tatsächlich: ein Zucken, ein Ohr, zwei Ohren, ein Kopf. Plötzlich schnappt sie nach einer Fliege. Dann dreht sie sich um und blickt direkt in die Kamera – eine Leopardendame.

Hintergrund Die Live-Safaris von "andBeyond" finden Interessierte unter www.andbeyond.com/bringing-africa-home/wildwatch-live/, [+] Lesen Sie mehr Die Live-Safaris von "andBeyond" finden Interessierte unter www.andbeyond.com/bringing-africa-home/wildwatch-live/, www.facebook.com/andBeyondTravel und www.instagram.com/andbeyondtravel/. Ol Pejeta Conservancy streamt Safaris ebenfalls über Facebook (www.facebook.com/OlPejetaConservancy) und Instagram (www.instagram.com/olpejeta). Die Angebote sind kostenlos. Weitere Infos unter www.andbeyond.com, www.singita.com sowie www.olpejetaconservancy.org

[-] Weniger anzeigen

James und Dave sitzen allein im offenen Jeep im Djuma Game Reservat in Südafrika, doch Tausende in aller Welt können vom Sofa aus zusehen. In Zeiten der Corona-Krise bietet das Internet die einzige Möglichkeit, Afrikas artenreiche Tierwelt zu beobachten. Mehrere Veranstalter bespaßen ihre Kunden derzeit mit virtuellen Live-Safaris in den sozialen Medien. Der südafrikanische Veranstalter und Lodgebesitzer "andBeyond" etwa nimmt die Zuschauer auf Facebook, Youtube und Instagram gemeinsam mit dem Sender "WildEarth" gleich zweimal täglich kostenlos mit auf dreistündige Live-Pirschfahrten durch private Reservate in der Nähe des Krüger-Nationalparks in Südafrika. "Wir haben schon mehr als 100 Online-Safaris in den verschiedenen Reservaten durchgeführt", sagt Marketingleiterin Nicole Robinson.

Die Resonanz sei überwältigend: "Viele haben uns gedankt, Abwechslung in die Monotonie der sozialen Isolation und ein Hauch von Afrika in ihre Häuser zu bringen." Neben den Big Five (Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard) können die Zuschauer auf Geparden, den vom Aussterben bedrohten afrikanischen Wildhund, weiße Löwenbabys und eine Vielzahl weiterer Wildtiere hoffen. Dabei dürfen sie den Guides sogar Fragen stellen – als säßen sie direkt hinter ihnen im Jeep.

"Kann ein einziger Leopard einen Büffel überwältigen?", will Lindie wissen. James bekommt ihre Frage vom Kontrollzentrum über seinen Kopfhörer weitergeleitet. Kurz zuvor war die Leopardendame nämlich fast mit einem Büffel aneinandergeraten. Erst sah es so aus, als wolle sie sich anpirschen, dann schlug sie der Büffel jedoch in die Flucht. "Was wir gesehen haben, war keine Jagd. Selbst ein Rudel Leoparden hätte Schwierigkeiten, einen Büffel in so guter Kondition zu besiegen", erklärt James. Leoparden seien typische Einzelgänger. "Wir haben aber schon mal gesehen, dass Leoparden Büffel-Babys getötet haben."

James startet den Motor und will sich der Dame aus einem besseren Blickwinkel nähern. Wer schon mal auf Safari war, weiß, dass das immer dazu gehört: Rumfahren, warten, suchen, Geduld haben und dann zwischendurch plötzlich unvergessliche Augenblicke erleben. Wer nicht live auf diese Momente warten möchte, kann sich auch die Höhepunkte der Pirschfahrten auf YouTube anschauen: ein Löwenrudel, das nicht mal einen halben Meter entfernt am offenen Jeep und dem sich wegduckenden Guide vorbeiläuft, ein Giraffenbulle, der mit einem herumliegenden Antilopen-Horn spielt, Geparden und Hyänen-Babys oder ein Elefant, der lässig ein ganzes Löwenrudel vertreibt.

Zweimal täglich sind die Guides von „andBeyond“ in Südafrika mit der Kamera unterwegs. Foto: andBeyond.com

Manchmal verliere sich das Signal im Busch, das Bild werde pixelig oder die Zuschauer verpassten etwas, berichtet Lisa Carey, PR- und Kommunikationsmanagerin von Singita. "Diese Clips können wir dann aber später noch für Instagram-Stories verwenden." Der Luxuslodge-Anbieter produziert seit Ende März virtuelle Safaris aus dem Sabi Sand Reservat am westlichen Rand des Krüger Nationalparks in Südafrika. Weitere Live-Schaltungen aus Simbabwe und Tansania sind geplant. Wer Singita bei Instagram folgt, wird automatisch benachrichtigt, wenn es losgeht. Auch bei Facebook sind die Videos zu sehen. Das gemeinnützige Naturschutzgebiet Ol Pejeta Conservancy in Kenia bietet beispielsweise sogar virtuelle Reit-Safaris via Facebook und Instagram an. Das Programm der Sofa-Safaris wird jede Woche im Voraus veröffentlicht.

Ein guter Ersatz oder gar Modell der Zukunft? Letzten Endes könnten die ausbleibenden Touristen den Tieren schaden. Die Pandemie setze den Naturschutz unter enormen Druck, heißt es in einem Statement von Singita. Afrikas Tierwelt sei stark gefährdet, sollte die Finanzierung des Naturschutzes nicht mehr durch den Ökotourismus gewährleistet sein. "Wenn der Tourismus zusammenbricht, könnte der Welleneffekt jahrzehntelange Naturschutzarbeit auf dem Kontinent zunichtemachen", warnt Gründer und Vorstandsvorsitzender Luke Bailes. Die Wahrscheinlichkeit illegaler Jagd und Wilderei steige. Gästen wird deshalb empfohlen, geplante Reisen nicht abzusagen, sondern auf 2021 zu verschieben, um den dauerhaften Schutz der betreuten Gebiete zu gewährleisten. "Unsere Entschlossenheit, große Gebiete der afrikanischen Wildnis für zukünftige Generationen zu erhalten und zu schützen, ist stärker denn je."

Auch bei "andBeyond" hofft man, durch die öffentliche Aufmerksamkeit Zuschauer dazu zu ermutigen, die Wildgebiete Afrikas real erleben zu wollen, wenn Reisen wieder möglich sind. "Dies kommt den Gemeinden zugute, die diese Gebiete umgeben, und unterstützt den Schutz der Wildtiere", so Robinson. Sie geht jedoch nicht davon aus, dass der Tourismus noch vor Jahresende wieder aufgenommen wird. "Das hängt natürlich von den Reisevorschriften und -beschränkungen auf der ganzen Welt sowie in den Ländern ab, in denen wir tätig sind."

Bis dahin bleibt nur der virtuelle Weg, um den Guides bei ihrer Arbeit zuzusehen. "Wir lassen dieses fette Lamm hier", sagt James und meint damit den Büffel, der noch immer in der Nähe der Leopardendame steht. "Renn nicht herum wie ein dämlicher Trottel und lass den Leoparden in Ruhe", sagt er. Seine Sympathie für einen der Streithähne scheint festzustehen. Einige Zuschauer feiern ihn in den Kommentaren für seine Witze, andere stellen weitere Fragen und Stammkunden scheinen das Weibchen von früheren Pirschfahrten schon zu kennen. Der Leopard steht plötzlich auf, kratzt mit den Vorderpfoten an einem Baum, um sein Revier zu markieren und läuft dann ganz gemütlich auf dem Weg vor dem hinterherrollenden Jeep her. Für die meisten Safari-Besucher ist es noch immer ein wichtiges Ziel, die Big Five zu sehen, zu denen der Leopard gehört. Dank des gigantischen Zooms von Daves Kamera sind die Zuschauer näher dran, als sie vermutlich mit ihrer eigenen vor Ort wären. "In den vergangenen drei Wochen hatten wir wunderschöne Leoparden-Sichtungen", sagt James. Die Dame biegt plötzlich nach links ins Gebüsch ab. Dave fängt noch ein paar Punkte ein, die durch die Blätter blitzen, dann verschwindet sie im Busch. "Das war schön. Schön zu sehen."