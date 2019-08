Der Naturpark mit dem sperrigen Namen Parque Natural de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas zählt mit 210 000 Hektar Fläche zu den größten in Europa. Foto: Karin Kura

Von Karin Kura

Sobald die Tage wieder kürzer und die Nächte kühler werden, ist die Zeit der großen Gefühle - die Zeit der Hirschbrunft. Aus den Wäldern röhrt es kräftig, es ist der Ruf der Wildnis. Ja, den kennen wir aus dem deutschen Wald. Aber es gibt Gegenden, wo man Hirsche überhaupt nicht vermutet. Denn die Geweihträger fühlen sich auch in Südspanien wohl.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Flugzeug mit Iberia ab Frankfurt nach Granada, Umstieg in Madrid, etwa 143 Euro. Dann mit dem Mietwagen ca. 2 Stunden Fahrt, Richtung Jaén, nach Cazorla und in den Naturpark. Oder Flug nach Málaga ab Frankfurt oder Stuttgart, dann ca. 3 Stunden Fahrt mit dem Mietwagen Richtung Jaén nach Cazorla. Mit dem Zug ab Madrid nach [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Flugzeug mit Iberia ab Frankfurt nach Granada, Umstieg in Madrid, etwa 143 Euro. Dann mit dem Mietwagen ca. 2 Stunden Fahrt, Richtung Jaén, nach Cazorla und in den Naturpark. Oder Flug nach Málaga ab Frankfurt oder Stuttgart, dann ca. 3 Stunden Fahrt mit dem Mietwagen Richtung Jaén nach Cazorla. Mit dem Zug ab Madrid nach Jaén, dauert etwa 4 Stunden (www.renfe.com), weiter mit dem Mietwagen ca. 1,5 Stunden bis Cazorla Übernachtung: Hotel Calerilla, Landhotel, wenige Kilometer von Cazorla, DZ ab 60 Euro, www.calerillahotel.com. Geführte Touren: Auf Beobachtungstouren mit Naturpark-Guides erlebt man - im Geländewagen oder auch zu Fuß - die schönsten Ecken des Parks. Und freilich wissen die Jungs von TurisNat, wo Hirsche und andere wilde Tiere am besten zu finden sind; www.turisnat.es. Man kann auch mit dem eigenen Auto durch den Parque Natural de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas fahren. Auf kurvigen, aber asphaltierten Straßen, und es gibt zahlreiche Wanderwege, darunter der 478 Kilometer weite Rundwanderweg "Bosques del Sur" (GR 247). Der Naturpark: www.andalucia.org/de/naturraeume/parques-naturales/sierras-de-cazorla-segura-y-las-villas/ Andalusien-Reiseführer: Reiseführer aus dem Michael Müller Verlag: "Andalusien" (kostet 24,90 Euro) www.michael-mueller-verlag.de.

Im Land der Orangen und Oliven befindet sich der größte Naturpark Spaniens. Er trägt den sperrigen Namen Parque Natural de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas und liegt im nordöstlichen Zipfel Andalusiens. Weit weg von den Badeküsten, in der kaum bekannten Region Jaén. Der Naturpark zählt mit 210.000 Hektar Fläche zu den größten in Europa, und er überrascht mit einer ungewöhnlichen Landschaft im eher staubtrockenen Andalusien: Es gibt große Wälder und viel Wasser, tiefe Schluchten und schroffe Gipfel aus Kalkstein.

Unser Eingangstor zum Naturpark ist das hübsche Bergstädtchen Cazorla. Die alten Steinhäuser scheinen am Hang zu kleben, über allem thront die Burg La Yedra. Schon bald verlassen wir die Teerstraße, ruppig geht’s offroad zur Sache über steinige Pfade, dann wieder sacken die Räder des Geländewagens ab in tiefe Furchen. Ein lustiges Auf und Ab. Vorbei an uralten Kiefern und Steineichen arbeitet sich der Landrover im Schneckentempo immer höher hinauf, unterstützt von lautem Motorjammern.

Schließlich, als wir dann auf einem Bergrücken zum Stehen kommen, genießen wir den erhabenen Ausblick auf die Gebirgslandschaft. Der höchste Gipfel, Cerros Empanadas, zählt 2107 Meter.

Wir warten. Schweigen. Lauschen. Schauen. Die Sinne werden geschärft, wir üben uns in Geduld. Nur ein bisschen, dann beginnt das Konzert der Hirsche. Ein tiefes Röhren. Wehklagend. Herzerweichend. Sehnsuchtsgetränkte Rufe dringen aus den dichten Wäldern, erreichen uns von allen Seiten. Mehrstimmig. Oouuuh! Wir halten die Luft an, der Sound geht durch Mark und Bein. Vermischt sich mit dem Rauschen der Kiefern, mit Insektengebrumm.

Safari macht Spaß. Safari macht süchtig. Aber wir erfreuen uns auch an der schönen Landschaft sowie am smaragdgrünen Stausee Embalse El Tranco. Dieser wird gespeist vom großen Río Guadalquivir, der im Naturpark entspringt. Wir beobachten wilde Bergziegen auf einer Klippe, erspähen seltene Bartgeier am Himmel.

Und es gibt Wildschweine. Einmal nachts stürzen wir uns voller Begierde nach dem Ruf der Hirsche in die Dunkelheit des Waldes. Wie orientierungslos doch der Stadtmensch ist im dunklen Dickicht der Bäume. Es sind viele Tiere da, aber leider erscheinen die furchteinflößenden zuerst: Wildschweine. Zweige knacken. Wir hören ein lautes Grunzen, das uns bedrohlich nahe erscheint. Wir kriegen Angst.

Hatte uns Jesus, unser Guide, nicht etwas vom Marsch der Toten erzählt? Aus früheren Zeiten, wo man die Gestorbenen dieser abgelegenen Gegend einsammelte und alle auf einen Schlag in die Zivilisation trug, die sogenannte "Ruta de las ánimas" - der Pfad der Seelen. Oh Grusel, lass nach! Die Handy-Taschenlampen bringen nicht wirklich Licht ins Dunkel, jetzt bellen auch noch Hunde wie verrückt. Uns reicht’s, nichts wie weg! Wir ziehen uns über Wurzeln stolpernd, aber einigermaßen geordnet zurück.

Tagsüber haben wir ein besseres Gefühl. Nicht selten steht eine Gruppe Damwild mit Hirsch wenige Meter von der Straße entfernt. Jesus erklärt: "Die Tiere sind an Autos gewöhnt, aber man sollte nicht aussteigen, dann sind sie nämlich blitzschnell weg." Mein Fazit: Wir haben ein paar Könige des Waldes gesehen, aber natürlich ließ sich keiner näher betrachten und fotografieren. Dafür haben wir sehr viel mehr gehört im andalusischen Naturpark. Ein intensives Erlebnis.