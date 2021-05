Der Wasserfall in Partschins (links) zählt zu den beeindruckendsten in den Alpen. Fotos: Heiko Schattauer (3)/privat

Von Heiko

Martin Tappeiner ist in Fahrt, voll in seinem Element. Schädlinge werden zu Nützlingen, vermeintliches Durcheinander zu ganz natürlicher Ordnung, offene Fragen zu stimmigen Statements. Wir sind seit fast zwei Stunden am und rund um den "Pröfinghof" in Partschins unweit von Meran unterwegs, quer durch die unzähligen Reihen der Apfelbäumchen, die den Tälern des Vinschgaus ihr unverwechselbares Bild verleihen. Wir wissen inzwischen ziemlich genau, wie sich ein biologischer Obstanbau vom konventionellen unterscheidet, warum es ganz gut ist, dass das Gras zwischen den Baumreihen der Tappeiners weniger akkurat gestutzt ist als bei manchem Nachbarbetrieb, weshalb sich hier keine Netze über die Apfelpflanzen spannen. Und Martin Tappeiner ist noch längst nicht durch mit uns. Er könnte sicher noch Stunden, wahrscheinlich sogar noch Tage lang über das erzählen, was er mit Leib und Seele, mit jeder Faser seines drahtigen Körpers lebt, was ihn um- und vor allem auch antreibt.

Sohn David, der vor zweieinhalb Jahren die Regie auf dem Bauernhof übernommen hat, darf bei der Hofführung natürlich auch aufklärend aktiv werden. Der 31-Jährige macht das ebenso überzeugt wie überzeugend, cool und unaufgeregt. Und doch ist spürbar: Das riesige Wissen und die unschätzbar wertvollen Erfahrungen, die Vater Martin mitbringt, wollen vermittelt werden. Sohn David versucht also erst gar nicht, den Seniorchef einzubremsen – warum auch.

Am Pröfinghof leben und arbeiten vier Generationen nachhaltig zusammen.

Parallel zur Wissens- und Philosophievermittlung betreiben Vater und Sohn im Vorbeigehen noch ein wenig Pflanzenpflege. Da wird hier ein Wassertrieb am Baum abgeknipst und da ein unzureichend entwickeltes Äpfelchen mit routinierten Griff aussortiert, während die strengen Vorgaben der Bio-Zertifizierung, nach deren Kriterien man seit Jahren am Hof wirtschaftet, erläutert werden. "Wer einmal vorsätzlich mogelt, der ist raus", stellt David Tappeiner klar, dass bei "Bioland" in Bezug auf Bio-Sünden schnell Schluss mit lustig ist. Für die Tappeiners ist Mogeln keine Option, auch wenn es einige Mehrarbeit braucht, die strengen Vorgaben tatsächlich alle zu erfüllen.

Insbesondere beim Pflanzenschutz wird den Bio-Erzeugern viel abverlangt. Der Einsatz konventioneller Spritzmittel ist untersagt, die zulässigen Alternativen wirken zwar auch schützend für die Obstpflanzen, haben aber ein paar Haken. "Wir benutzen Schwefelkalk, um Schorfbildung zu verhindern", erläutert David Tappeiner: "Der wirkt zwar, ist aber eben wasserlöslich – und manchmal dann auch gleich nach dem Auftragen wieder ab, wenn es regnet." Die Wettervorhersage ist für den Bio-Bauern also noch ein wenig bedeutender als sie das für einen Obstpflanzenbesitzer ohnehin ist. Schließlich soll nicht die Arbeit des Tages am Abend gleich wieder davon fließen.

Die Zusatzarbeit, die man mit einem rein biologischen Anbau hat, wird im Übrigen erst nach einer Weile auch materiell belohnt. In der Umstellungsphase von konventionell zu bio müsse man sogar noch gewisse Einbußen einplanen, schildern die Tappeiners. "Für einen ,Umstellungsapfel’ bekommst du weniger als für einen konventionell angebauten", so David Tappeiner. Erst nach zwei bis drei Jahren, wenn als den Bio-Vorgaben entspricht, verbessere sich auch der Ertrag – in Form eines höheren Stückpreises pro abgeliefertem Apfel.

Der Wasserfall in Partschins (links) zählt zu den beeindruckendsten in den Alpen.

Nachhaltigkeit ist der Obstbauern-Familie, die seit gut 120 Jahren und inzwischen mit vier Generationen zugleich am Pröfinghof lebt, aber nicht nur bei den Äpfeln und deren Anbau eine Herzensangelegenheit. Das, was da ist, soll bewahrt werden. Oder eben in anderer Form weiter genutzt und genossen werden. Womit wir in der Scheune gelandet wären: Das den vorliegenden Aufzeichnungen zufolge wohl aus dem 14. Jahrhundert stammende alte Nebengebäude Pröfinghofs haben sich David Tappeiner und seine Frau Judith als Brücke in die Zukunft ausgewählt. Die teils baufällige Scheune wurde Balken für Balken und Stein für Stein abgetragen, um das Ganze später mit zeitgemäßen Werkstoffen zu einem stimmigen Neu-, nein: Wiederaufbau zusammenzufügen.

Das Ergebnis ist beeindruckend, sieht schön aus und fühlt sich auch so an. Allein die Jahrhunderte alten Bachsteine außen oder die mächtigen Holzbalken im Eingangsbereich zur Scheune – in der sich nun fünf individuelle Ferienwohnungen in verschiedenen Zuschnitten befinden – machen deutlich: Die Geschichte hat hier ihren festen Platz, hat sich mit Gegenwart und Zukunft in überzeugender Harmonie zusammengefunden. In baulicher wie in menschlicher Form. Im alten Hofgebäude wohnen neben David Tappeiners Eltern Annemarie und Martin auch Oma und Opa, Gisella und Vincenz. Und dann ist da noch Davids Bruder Christoph, der mit seiner Frau Daniela und Sohn Leo ebenfalls im alten Haus mit dem signifikanten Turm zu Hause ist. Die Junior-Tappeiners im Parterre der neuen, alten Scheune mitsamt der Hof-Zukunft, dem kleinen Erik, komplettieren die bunte Mehrgenerationenrunde am Pröfinghof.

Ein Selbstläufer war die jüngste nachhaltige Entwicklung unterdessen nicht. Im Gegenteil: Seniorchef Martin Tappeiner hatte am Anfang so seine Schwierigkeiten mit den Plänen von Sohn David und Schwiegertochter Judith: "Mir hat schon ein bisschen das Herz geblutet als die alte Scheune abgebrochen wurde. Ich konnte da nicht dabei sein", erinnert sich der 63-Jährige. Heute ist der so angenehm offene Bio-Obstbauer "heilfroh", dass die nächste Generation ihre besonderen Ideen realisiert, Mut und Risikobereitschaft demonstriert hat. Der sorgfältige Abbau der Scheune (bei dem natürlich die ganze Familie Hand anlegte), die aufwendige Aufarbeitung der alten Bestandteile, die Neugestaltung mit wertigen, nachvollziehbar produzierten Materialien – das alles hat viel Mühe, Nerven und auch jede Menge Geld gekostet.

Obstbauer Martin Tappeiner erklärt, wie biologischer Anbau funktioniert und wirkt.

Den Lohn dieser Mühen dürfen die Gäste der Tappeiners genießen, in den liebevoll gestalteten neuen Scheunen-Wohnungen am ruhigen Ortsrand des hübschen kleinen Dörfchens Partschins. Das liegt mit 626 Metern über dem Meeresspiegel übrigens exakt genauso hoch wie die stattlichste Erhebung im Odenwald – der Katzenbuckel. Rundherum (also um Partschins, nicht um den "Monte Miau") bilden mächtige Dreitausender – darunter die bei Wandern und Kletterern beliebte Texelgruppe – eine atemberaubende Kulisse.

Apropos atemberaubend: Eine Stunde strammen Bergauf-Fußmarsch entfernt vom Pröfinghof rauscht der Partschinser Wasserfall, laut Wikipedia zählt er "zu den beeindruckendsten der Alpen". Zum nachhaltigen Eindruck reichen eine Fallhöhe von fast 100 Metern und bis zu 10.000 Liter niederstürzendes Wasser (pro Sekunde!) allemal. Und glaubt man den Erläuterungen an seinem springenden Punkt, dann wirkt das Naturschauspiel durch die besonders hohe Konzentration an aktiven Sauerstoff-Ionen sogar heilend. Bis zu 50.000 der winzigen Teilchen, die unter anderem die Atemschleimhäute reinigen und das vegetative Nervensystem beruhigen können, finden sich pro Kubikzentimeter am Wasserfall. Zum Vergleich: Stadtluft bringt es in der Regel auf eine Sauerstoff-Ionen-Konzentration von etwa 200/cm3.

Zurück von der erfrischend-vitalisierenden Tour, läuft man am Pröfinghof mit ein wenig Glück wieder Martin Tappeiner über den Weg, der sein Tagwerk gerade beendet hat. Mit Strohhut, frischem Hemd und einem zufriedenen Lächeln im Gesicht lässt er uns am Ende des Arbeitstags teilhaben an dem, was ihn hier nachhaltig glücklich macht: "Schau, die Bäume, die Berge, die Sonne – das ist doch einfach schön." Widerspruch sinnlos.

Anreise:

Ausflugtipps:

Essen & Trinken:

Übernachten: Der Pröfinghof in Partschins bietet fünf liebevoll eingerichtete Ferienwohnungen mit Platz für zwei bis sieben Personen. Frühstücksbuffet mit Produkten aus biologischem Anbau. Preis pro Wohnung und Übernachtung ab 145 Euro. Leidenschaftliche Hofführungen, bei denen man alles über den (biologischen) Apfelanbau erfahren kann, gibt es gratis dazu.

Weitere Infos unter www.roter-hahn.it – das Portal für Urlaub auf dem Bauernhof in Südtirol. Auch der Pröfinghof und der Schnalshuberhof sind hier zu finden.