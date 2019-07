In Löbau steht der König-Friedrich-August-Turm. Ganz in Gusseisen. Foto: Franz Lerchenmüller

Haus Schminke in Lötau war sehr fortschrittlich und verfügte über eine der ersten Einbauküchen in Deutschland. Foto: Franz Lerchenmüller

Von Franz Lerchenmüller

Ein richtiger Buchstabensalat hat genau festgelegte Zutaten: 330 "e"s gehören hinein, 40 "A"s und 100 "a"s. Dazu 28 "Z"s, eine vorgeschriebene Mischung aller anderen Lettern natürlich, nicht zu vergessen die Prise "q"s, 14 an der Zahl - und schon hat man ein "Minimum", ein Päckchen frisch produzierter Buchstaben, wie es die Schriftgießereien an die Drucker lieferten, ein Quantum, das für etwa zehn Seiten eines durchschnittlichen Romans ausreichte.

Hintergrund Übernachten: "Haus Schminke": Mal sein müdes Haupt in einem Kulturdenkmal zur Ruhe betten? Sich fühlen wie der Hausherr, wenn beim Aufwachen der Blick vom Bett direkt auf die alte Nudelfabrik fällt? Das Haus ist ab 250 Euro pro Nacht (für 2 Personen) auch zu mieten. Kirschallee 1b, Löbau, [+] Lesen Sie mehr Übernachten: "Haus Schminke": Mal sein müdes Haupt in einem Kulturdenkmal zur Ruhe betten? Sich fühlen wie der Hausherr, wenn beim Aufwachen der Blick vom Bett direkt auf die alte Nudelfabrik fällt? Das Haus ist ab 250 Euro pro Nacht (für 2 Personen) auch zu mieten. Kirschallee 1b, Löbau, www.stiftung-hausschminke.eu; "Hotel Börse: Mitten im Herzen von Görlitz liegt das barocke Palais, das 2003 vom Standesamt zum Hotel umgebaut wurde. Wenn in "Görliwood" wieder einmal ein Hollywoodstreifen gedreht wird, fühlen sich auch Stars hier wohl, www.boerse-goerlitz.de (DZ + F ab 125 Euro). In der angeschlossenen "Herberge zum 6. Gebot" heißen die Doppelzimmer "Casanova", "Aphrodite" oder "Mata Hari" und kosten inkl. Frühstück 72 Euro; www.boerse-goerlitz.de. Essen und Trinken: "Die Versorger": Auf hungrige, mittellose Künstler ist das Bistro in der Spinnerei in Leipzig zugeschnitten: Hier gibt es große Portionen zu zivilen Preisen; www.die-versorger.com; "Honigbrunnen": Einen schönen Ausblick bietet in Löbau das Hotel am Turm. In der Küche serviert man Klecklskuchen und Eierschecke, Lammbraten, Hackepeter von Lachs und Seeteufel oder Lausitzer Entenleber; www.honigbrunnen.de Souvenirs: Ob handgedruckte Postkarten, antiquarische Bildbände, seltene Mineralien oder Krawatten im Eisenbahner-Design - viele der Stationen auf der Route der Industriekultur haben außergewöhnliche Souvenirshops. Pferdebahn: Die Döbelner Pferdebahn fährt am 3.8., 7.9. und 5.10.2019. Auskünfte: www.sachsen-tourismus.de; www.industriekultur-in-sachsen.de.

[-] Weniger anzeigen

Solch erstaunliches Fachwissen erwirbt man im Museum für Druckkunst in Leipzig. Das Museum ist Teil der "Route der Industriekultur in Sachsen", einer Verbindung von rund 50 Zeugnissen der reichen Wirtschaftsgeschichte des Landes bis 1945. Fabriken, Ausstellungen, Fahrzeuge und Bauwerke aus Maschinenbau, Verkehr, Textil- und Nahrungsmittelindustrie wurden zu einem abwechslungsreichen Rundkurs zusammengefasst.

Zurück nach Leipzig: Im 19. Jahrhundert war die Stadt eines der Zentren der Buchherstellung, 1500 Verlage, Drucker und Buchbinder waren ansässig. Diese Zeit wird im Museum sehr anschaulich dargestellt, denn die meisten der 90 ausgestellten Maschinen funktionieren noch. In der Gießerei riecht es nach dem heißen Blei, mit dem einer der Männer eben die Form eines kleinen "k" ausgießt, an der Handpresse drucken sich Schüler ein historisches Rezept von "Leipziger Allerlei", und als ein gelernter Setzer die Linotype bedient, rasselt sie so monoton vor sich hin, wie sie bis 1990 in der Druckerei der Leipziger Volkszeitung tagtäglich gerasselt hat.

Grundlage der Industrialisierung in Sachsen war der Bergbau, der schon im 10. Jahrhundert begann, und Kapital und frühes technisches Know-how schuf. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts aber entwickelte sich die Textilverarbeitung zur treibenden Kraft des Fortschritts. Die "Spinnerei" in Leipzig entstand erst ab 1884 - war aber nach 25 Jahren bereits die größte des Kontinents, eine Fabrikstadt mit modernsten Produktionshallen und Arbeiterwohnhäusern, eigenem Kindergarten, Schwimmbad und Schrebergartenbereich.

Die ein Meter dicken Backsteinwände, die gusseisernen Kastenfenster und das durchdachte Beleuchtungs- und Energiekonzept beeindrucken noch heute. 2001 wurde die Anlage von drei Privatleuten gekauft - und ihr zweites Leben begann. Künstler zogen ein, die Galerie Eigen + Art machte die Maler der "Neuen Leipziger Schule" weltbekannt. Ihr Star Neo Rauch kommt heute noch täglich mit dem Fahrrad zu seiner Werkstatt gestrampelt. 120 Ateliers und 5000 Quadratmeter Ausstellungsfläche verteilen sich auf 20 Gebäude.

Nach und nach wuchs auch die Bedeutung der Metallindustrie. Als das Städtchen Löbau sich Mitte des 19. Jahrhunderts einen Aussichtsturm gönnen wollte, bot das Eisenhüttenwerk Bernsdorf an, einen solchen zu gießen. Ein 28 Meter hoher, achteckiger Turm aus eisernen Platten und Säulen, mit filigranen gotischen und byzantinischen Ornamenten - das schien das passende Meisterstück, um die Welt zu beeindrucken. 1854 wurden 70 große und über 100 kleine Gussteile mit Schlitten auf den Löbauer Berg gezogen, zusammengesteckt und auf die 2,20 Meater tiefen Fundamente gesetzt. Und das Erstaunlichste war: Alles passte haargenau. Wer heute die 120 Stufen der Wendeltreppe hochsteigt und weit über die Oberlausitz blickt, kann gar nicht anders, als das technische Können der "eisernen" Vorväter zu bewundern.

Mehr und mehr Menschen zogen in die Städte. Mietskasernen entstanden, Wasserleitungen wurden gebaut, und es musste schneller gehen mit dem Vorankommen. In den Städten setzte man auf Pferdebahnen. Döbeln hat noch eine solche. Sie verkehrte von 1892 bis 1926 zwischen der Innenstadt und dem Bahnhof. Ab 2005 machte sich ein Verein daran, 725 Meter Gleise neu zu verlegen. Und nun lenkt einmal im Monat Kutscher Mario Lommatz sein Sächsisches Warmblut Elko wieder über die Schienen, und der restaurierte Waggon der Meißner Straßenbahn rumpelt im Schritttempo voran, genau so, wie dessen "Vorfahren" zwischen 1860 und 1910 über die Straßen von 1700 Städten in aller Welt gerumpelt waren.

Wenn die Wirtschaft boomt, sammelt sich viel Geld bei einigen Wenigen. Und die wollen ihren Reichtum zeigen. In den 1930er Jahren beauftragte der Nudelfabrikant Fritz Schminke in Löbau den bekannten Architekten Hans Scharoun, ihm ein modernes Domizil zu entwerfen. Gebaut wurde mit einem Stahlskelett und Bimsbetonsteinen, was ungewöhnliche Formen ermöglichte. Wie der abgerundete Bug eines Schiffes schieben sich Dach und Terrasse nach vorn, und der Schlafraum erinnert mit seinen drei halbkreisförmigen Fenstern an dessen Kommandobrücke. Durch eine schräge Glaswand fällt Licht in den Wintergarten, die Deckenbeleuchtung ist hinter Lochblech versteckt. Und beim Rundgang durch die lichten, funktionalen Räume, versteht der Besucher, was das sein kann: organisches Bauen. Das Gebäude dient dem Bewohner. Und erst in zweiter Linie dem Ruhm des Architekten.

Die Göltzschtalbrücke im Vogtlandkreis, das Motorradmuseum in Augustusburg, die Schaufelraddampfer in Dresden, die Energiefabrik Knappenrode - sie faszinieren, die Zeugnisse jener Epoche, als Erfindungsreichtum, Mut zum Risiko und die Arbeit Hunderttausender Sachsen zu einem der modernsten und experimentierfreudigsten Wirtschaftsräume Deutschlands machten. Ein halbes Hundert fasst die neue Route zusammen. Dutzende und Aberdutzende darf man daneben auf eigene Faust entdecken.