Von Hans-Werner Rodrian

Es müssen nicht immer die Alpen sein: Gute Wintersportgebiete gibt es auch in Tschechien, Polen, der Slowakei und in Bulgarien. Längst haben die Wintersportgebiete in Osteuropa die Ferienorte in den Alpenländern qualitativ eingeholt. Die Skigebiete sind modernisiert, aber auf den Pisten ist noch Platz. Und die Preise sind so niedrig wie in den Alpen vor 15 Jahren. Osteuropas Skigebiete bucht man am besten über einen Reiseveranstalter. Die Programme von Anbietern wie Snowtrex, Dertour, Ameropa, Tui und BG Tours sind in Reisebüros erhältlich. Wir sagen, wo der Schnee am schönsten staubt.

Spindl: Schwünge an den Elbhängen

Günstige Preise und eine Portion Neugier locken immer mehr Skiurlauber über die Grenzen. Das größte und populärste böhmische Wintersportgebiet ist der autofreie Ort Spindlermühle (702 bis 1235 Meter) oder einfach "Spindl" im Riesengebirge. Sechs moderne Sesselbahnen und elf Schlepplifte lassen an den 28 Kilometern gepflegter Pisten keine Wartezeiten aufkommen. Das Angebot muss sich vor den Alpen nicht verstecken. Sogar einen Snowboard-Funpark, eine Halfpipe und eine Funtrack-Spaßpiste gibt es. Der gemeinsame Skipass für die Pistenreviere Svatý Petr und Medvedin kostet für sechs Tage ab 108 Euro, wenn man vorab im Internet bucht. Kinder erhalten 30 Prozent Rabatt, der Skibus ist eingeschlossen. Ein zweitägiger Ski- oder Snowboardkurs ist für 75 Euro zu buchen. Gut aufgehoben in den Gründerzeithotels sind neben Familien auch Nachtschwärmer, denn in den 50 Bars und Discos geht es abends hoch her. Die Top-Après-Bars heißen Quattro, Hromovka und Svatý Petr. Infos: www.skiareal.cz

Petzer: Carven unter der Schneekoppe

Beschaulicher geht es nebenan in Petzer (tschechisch Pec, 830 bis 1215 Meter) zu. Mitten im Nationalpark unter der Schneekoppe (Snezka) führt eine moderne Gondelbahn seit 2014 zum höchsten Gipfel des Riesengebirges. Dort gibt es allerdings keine offizielle Skiabfahrt. Alpinski gefahren wird auf der anderen Talseite, am Berg Javor, insgesamt lassen sich dort zehn Pisten mit 13 Kilometern Abfahrten entdecken. Sportlich-anspruchsvoll geht es unter der Vierersesselbahn Hnedy Vrch zu, den schönsten Blick auf die Schneekoppe hat man von der Melnická Bouda aus, wo auch die kinderfreundlichsten Hänge sind. Der Wochenskipass kostet 118 bis 152 Euro, für Kinder 83 bis 106 Euro. Für Vielfahrer interessant: Der Skipass gilt auch in vier benachbarten Skigebieten. Darunter ist auch Janske Lazne (Johannisbad), wo eine moderne Achterkabinenbahn 17 Kilometer schneesicherer Abfahrten erschließt, darunter einen Skiweg zurück nach Javor. Infos: www.skiresort.cz



Schreiberhau: Die Kurven der Lolobrygida

Für Skiwanderer ist es vom Riesengebirge nur ein Tagesausflug nach Polen auf die Ostseite der Schneekoppe. Dort liegt der Wintersportort Schreiberhau (Szklarska Poreba, 707 bis 1362 Meter). In der Schreiberhauer Skiarena Szrenica befördert die schnellste und längste Sesselbahn Polens stündlich bis zu 2000 Skifahrer in achteinhalb Minuten zum Gipfel des 1362 Meter hohen Szrenica (Reifträger). Insgesamt stehen drei Sesselbahnen und fünf Schlepplifte mit zwölf Kilometern Pisten zur Verfügung – die längste Abfahrt heißt verlockend "Lolobrygida". Sechs Tage Skipass kosten 122 Euro (für Kinder 77 Euro), der Skikindergarten "Snow4Fun" verlangt pro Tag mit drei bis vier Stunden Skikurs 32 Euro. Senioren ab 60 bekommen 20 Prozent Rabatt auf die Tageskarte. Abends geht der Skispaß bei Flutlicht auf der Puchatek-Piste weiter. Ein Hit ist die Region auch für Langläufer: 100 Kilometer Loipen bietet der Ortsteil Jakuszycze (Jakobsthal), Polens größtes Skilanglaufzentrum direkt an der Grenze nach Tschechien und an der gemütlichen Isergebirgsbahn von Schreiberhau nach Harrachov. Infos: www.sudetylift.com.pl/zima/de



Bania: Von der Piste in die Therme

Noch berühmter als Schreiberhau ist Zakopane, die Winterhauptstadt Polens. Was aber kaum jemand außerhalb des Landes weiß: Besser Skifahren kann man eigentlich in den Nachbarorten. Vor allem in Bania (680 bis 910 Meter). Das Tatra-Dorf besitzt eines der größten zusammenhängenden Skigebiete Polens. 18 Pistenkilometer und 100 Prozent Beschneiung versprechen in Bialka Tatrzanska alpine Verhältnisse, zwei Kinderländer und eine Snowtubingbahn bieten Spaß für Familien, die modernsten Sechser- und Vierersesselbahnen Polens schaffen Komfort. Für Boarder gibt es den Burton-Snowpark Bialka Tatrzanska mit Boxen, Jib-Elemente und Jumps. Der gemeinsame Tatry-Superski-Wochenskipass kostet je nach Saison zwischen 92 und 108 Euro und gilt auch in einem halben Dutzend (kleinerer) Nachbarskigebiete. Nach dem Skifahren freut man sich aufs warme Wasser: Direkt am Zielhang lockt neben dem urigen Bania Hotel die "Terme Bania". Dort steigt das Wasser 72 Grad heiß aus 2500 Meter tief gelegenen geothermischen Quellen direkt in acht Innen- und Außenbecken. Infos: www.tatryski.pl



Jasna: Freeride unterm Chopok-Gipfel

Wer kennt das kleinste Hochgebirge der Welt? Die Hohe Tatra in der Slowakei ist ganze 26 Kilometer lang, und doch reichen ihre zerklüfteten Gipfel mehr als 2600 Meter hoch. Das bessere Skigebiet (und kürzere Warteschlangen) hat freilich die Niedere Tatra, die trotz ihres Namens keineswegs flach ist. Jasna heißt das Skigebiet, Demänovska Dolina das Hoteldorf (940 bis 2000 Meter). Die Chopok-Gipfelbahn verbindet eines der größten Skigebiete Osteuropas mit stattlichen 44 Kilometer Pisten sowie vier Kilometer Skirouten auf der Nord- und Südseite des Bergs. Der Großteil besteht aus breiten, waldgesäumten Skiautobahnen mit netten Skihütten, auf der Südseite des Chopok gibt es aber auch anspruchsvollere Optionen. Dank des modernen Snowparks ist für Freestyler ebenfalls etwas geboten. Die Skipässe werden dynamisch bepreist und beginnen bei 19 Euro pro Erwachsenem und Tag. Wer an Abendunterhaltung mehr sucht als die Hoteldisco, der orientiert sich besser nach Liptowsky Mikulas (14 Kilometer entfernt weiter unten im Tal), dort gibt es auch einen modernen Aquapark. Infos: www.jasna.sk