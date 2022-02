Von Stephan Brünjes

Viel los gerade an Ontarios Seen. 250.000 gibt es davon in Kanadas bevölkerungsreichster Provinz. Sie gilt als "Hardwater Heaven", also als Paradies für alle, die durchs vielerorts 50 Zentimeter dicke, harte gefrorene Wasser ein Loch bohren und ihre Angelrute reinhalten. Zum Beispiel am Lake of the Woods, 1800 Kilometer nordwestlich von Toronto. Oder in der Algoma-Region, nördlich von Manitoulin Island. Und natürlich am Lake Simcoe, etwa 1,5 Autostunden von Toronto entfernt. Dieser 48 Kilometer lange und 29 Kilometer breite See wird auch "Ice Fishing Capitol of Canada" genannt und misst an der tiefsten Stelle 41 Meter. Doch bei geeigneten Ködern verstecken sich Forelle und Flussbarsch, Maränen, Hechte und Zander hier nicht, sondern beißen beherzt an – auch bei Neulingen an der Rute.

Alle freuen sich über reichhaltigen Fang am Eisloch, das nur mit großem Drillbohrer entsteht.

Während eines winterlichen Ontario-Besuchs ist Eisangeln ein Muss und dazu ein preiswertes Hobby: Man braucht eine Angelrute, geeignete Haken und natürlich Köder. Dazu einen sogenannten Schlangenbohrer, um das Loch ins Eis zu drehen, einen Klapphocker und ein "Ice Shack". Diese auch "Ice Shanties" genannten kleinen Hütten schützen ein wenig vor oft schneidendem Wind sowie grimmiger Kälte und können gemietet werden. Zelt-Version mit Planen über einem Gestänge sind die einfachsten Shacks – nicht besonders wind-resistent. Die an Bauwagen auf Kufen erinnernden Varianten sind da schon robuster: Eine Wellblechhütte auf hölzernen Schienen, nicht selten mit einer Deichsel, so dass sie vom Snowmobil über das Eis gezogen werden kann. Vorausgesetzt, das Ice Shack ist nicht nach mehrwöchiger Standzeit bereits auf dem Eis festgefroren.

Hintergrund Informationen: Anreise: Aer Lingus und United Airlines fliegen günstig ab Frankfurt nach Toronto. Mit dem Bus oder der U-Bahn zur Union Station. Vor dort in der 509er Harbourfront- oder der 510er Spadina Straßenbahn zur Haltestelle Bay Street/Queens Quay. Der Fähranleger befindet sich südlich der Bay Steet. Von hier sind es zehn Minuten mit der Fähre [+] Lesen Sie mehr Informationen: Anreise: Aer Lingus und United Airlines fliegen günstig ab Frankfurt nach Toronto. Mit dem Bus oder der U-Bahn zur Union Station. Vor dort in der 509er Harbourfront- oder der 510er Spadina Straßenbahn zur Haltestelle Bay Street/Queens Quay. Der Fähranleger befindet sich südlich der Bay Steet. Von hier sind es zehn Minuten mit der Fähre auf die Toronto Islands. Die genaue Lage der Ice Fishing-Reviere und der Weg dorthin ist auf deren Webseiten beschrieben. Wohnen: Das Chelsea Hotel in Downtown Toronto bietet gutes Frühstück, Rezeptionistin Sylvia aus Düsseldorf kümmert sich seit Jahren gern um deutsche Gäste. (33 Gerrard Street West, Tel. 0014165951975, http://www.chelseatoronto.com/en/, DZ/F ab ca. 144 Euro). Erleben: Ice Fishing wird im Winter in ganz Ontario angeboten – eigentlich überall dort, wo ein zugefrorener See betreten werden darf. Unter www.mnr.gov.on.ca/en/Business/LetsFish kann man die Lizenz für´s Fischen beantragen und ausdrucken. Startgelder werden bei den Ice Fishing-Wettbewerben fällig. https://www.destinationontario.com/en-ca/things-to-do/outdoor-adventures/fishing gibt es gebündelt alle Infos zum jeweiligen Revier, zu Guides, Unterkünften und Preisen. Man kann auf der Seite filtern nach Regionen und nach Fischarten, die man angeln möchte. Alles über den Ice-Fishing-Wettbewerb in Wawa unter https://www.wawaicefishingderby.com/

Bevor man – auch als Ontario-Reisender – den Drillbohrer ins Eis treiben und seine Angelrute reinhängen darf, muss unbedingt eine Genehmigung her. Sie besteht aus der "Outdoor Card" und einer Lizenz zum Eisfischen. Jede kostet 2 Dollar. Auf dem Eis sind dann noch ein paar einfache Regeln zu beachten: Niemals weiter als 60 Meter vom aufgestellten Klappstuhl oder der ins Loch gehängten Rute entfernen. Von keiner Seite darf die Sicht auf eine im Wasser hängende Angel versperrt sein, damit niemand hineinläuft, sich in der Angelschnur verheddert und stürzt. Und vor der Fahrt aufs Eis unbedingt genau die Wettervorhersage studieren. Strahlender Sonnenschein am Morgen kann schnell umschlagen in Wind und Schneegestöber! Darum immer warm genug einpacken. Eisangel-Anfänger sollten ohnehin bei den ersten Versuchen einen Guide engagieren. In den auch während der Ice-Fishing-Saison geöffneten Lodges und Resorts bieten Guides ihre Dienste an, es gibt aber auch unabhängige, die man ebenfalls tageweise mieten kann.

Nach dem Ice-Fishing und der Fahrt mit dem Snowmobile zurück, wartet in den besser ausgestatteten Lodges nicht selten eine Sauna zum Aufwärmen. Wenn sich darin die Eisangel-Crew vom Tage versammelt, füllt nach jedem Aufguss garantiert nicht nur viel Dampf die Bretterbude, sondern auch jede Menge Anglerlatein aus den vergangenen Jahren. Wiederholungstäter unter den winterlichen Ontario-Besuchern machen gern mit bei Ice Fishing-Wettbewerben, wie dem seit 1991 im Örtchen Wawa stattfindenden. Bis zu 1400 Teilnehmer versuchen den dicksten Fisch aus dem Eisloch zu ziehen und hoffen darauf, ihr nicht ganz preiswertes Startgeld von 145 Dollar in einen der Gewinne im Gesamtwert von 140.000 Dollar zu verwandeln. Wer – wie James Smedley – eine Fünf-Kilo-Forelle aus dem Eisloch zieht, der wird dafür schon mal mit einem nagelneuen Schneemobil oder auf den nachfolgenden Plätzen mit Kettensägen und andere nützliche Utensilien belohnt, die das Leben in den Wäldern Ontarios nachhaltig erleichtern.