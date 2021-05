Von Jochen Müssig

Wir fahren ja schon seit zehn Jahren an den See..." – auch das begleitende Hochziehen der Augenbrauen hilft da wenig: Wer mit gerade mal zehn Jahren Gardasee-Erfahrung angeben will, kann gleich sagen, er sei das erste Mal am Lago. Den Lacus Benacus haben schon die römischen Dichter Catull und Vergil besungen. Und manchmal meint man, die Hälfte aller Gardasee-Urlauber von heute kannten Catull und Vergil persönlich. Sicher ist: Der Gardasee ist ein Urlaubsziel für alle Generationen. Papa und Mama der 1960er Jahre sind inzwischen Opa und Oma. Die Tochter war schon im Bauch ihrer Mutter am See und nach der Geburt die folgenden 34 Jahre, ehe sie – selbst schwanger – den Lago-Kreislauf weiter ankurbelt: Auch Klein-Lisa wird den See lieben lernen. Erst als Tollpatsch am Strand, dann als Teenager, vielleicht mit der ersten großen Liebe, und schließlich wie Oma und Mama als Mutter ... Aus der "Casa Bottura", nicht klassifiziert, für 20 Mark die Nacht, ist ein hübsches Vier-Sterne-Hotel mit Pool geworden. Und die armen Botturas von damals sind nicht nur selbst alt, sondern – wie so viele am See – auch reich geworden.

Liegt die Liebe zum See in den Genen? An schönsten Kindheitserinnerungen? Oder einfach an den tollen Burgen und süßen Häfen, den Olivenhainen und Zypressen, der Pizza aus dem Holzofen und den lauen Abenden bis nach Mitternacht? Die Mischung macht’s. Sie macht süchtig. Gardasee-süchtig. Über dieses Lago-Feeling, das sich bei jedem anders äußert, schrieb Heinrich Laube, ein in Vergessenheit geratener deutscher Dichter, in seinen Reisenovellen von 1834: "Der See ist kein Masculinum sondern ein Femininum. Er ist die erste italische Jungfrau, welche dem blöden, blonden Germanen, der von den Alpen heruntersteigt, mit dunklem südlichen Blicke in’s Herz hineinsieht."

Nicht weniger hübsch ist die Villa der Isola del Garda.

Als Verursacher der Italien-Sehnsucht gilt ja der berühmte Schriftsteller-Kollege Johann Wolfgang von Goethe. Aber wie banal gegenüber Laube klingt da die Lago-Lobpreisung des Meisters: "Ein köstliches Schauspiel, der Gardasee", schrieb er 1786 knapp. Die mondänste Zeit erlebte der Gardasee später, zur Zeit der K.u.K.-Monarchie, als die High-Society der Literatur, wie Henrik Ibsen, Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Friedrich Nietzsche, D. H. Lawrence oder Thomas Mann, den damals deutschsprachigen Norden zwischen Riva und Torbole bevölkerte und sich inspirieren ließ. Heinrich Mann kam sogar 20-mal zu Besuch und war schon damals das, was man heutzutage einen "Wiederholungstäter" nennt.

Damals und lange Zeit danach war der See noch ein armes Gebiet, bewohnt von Fischern, Oliven- und Bergbauern. Es war eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, bestehend aus armen Anwohnern und reichen Besuchern. In den 1950er hielt der Camping-, in den 1960er Jahren der Albergo-Tourismus Einzug. Mit der Mistgabel verscheuchte man zunächst die Kühe, um Platz für Zelte zu machen. Und etwas später wurde das Kinderzimmer im Sommer vermietet, um den Besuchern, die schon damals wiederkamen, ein Bett anbieten zu können. Erst nach und nach wurde das Niveau angehoben und die ersten privaten Hotels mit ein paar Zimmern entstanden. Jetzt beherrschen Drei- und Vier-Sterne-Häuser den See – ohne Snobs und George Clooney wie am Comer See. Viele der Besucher haben die Entwicklung Jahr für Jahr miterlebt. Das bindet, das bringt Freundschaften: "Unsere Stammgäste haben uns in der Corona-Zeit nicht im Stich gelassen", sagt Anna Brighenti, Besitzerin des zuckersüßen Vier-Sterne-Hotels "Brenzone" direkt am See. "Sie haben während Corona gebucht, bezahlt und gesagt: ‚Wir kommen dann halt nächstes Jahr …‘" Und so mancher bezahlte Voucher hat in der Corona-Zeit viel geholfen. Die Gardasee-Fans kommen vielleicht schon in diesem Sommer in Scharen wieder, sicher aber nächstes Jahr. Andere reisen auch mal gerne außerhalb der Sommerferien an, um im fast verlassenen Dorf Campo, das nur noch von fünf Menschen bewohnt wird, mit italienischen Freunden zu feiern.

Rechts ein achtsamer Blick beim Anlegen in Limone.

Che bella!" Zwei Bauarbeiter stützen sich an der Promenade von Val di Sogno auf ihre Schaufeln und spendieren bewundernde Blicke. Die vorbei schlendernde Blondine schaut verwirrt. Die Jungs glotzen doch tatsächlich nicht ihr, sondern dieser Sieben-Meter-Kieljacht nach, die gerade die Bucht verlässt. Als sei nichts passiert, stöckelt sie weiter. Italien und Erotik gehören zusammen wie Italien und flotte Autos, eine Riva oder eben ein schmuckes Segelboot. Und gerade der Gardasee verkörpert immer noch ein Stück Italien, als Italien für die Deutschen noch ein Traum war und nicht ein Reiseziel wie viele andere.

Da saßen die deutschen Fräulein romantisch am Ufer bei strahlender Sonne und wurden besungen von einem liebeshungrigen Italiener mit schwarzem Haar und Ringel-T-Shirt. Klischees, die in den 1950-er und 60-er Jahren der Bundesrepublik in Form einer fast abgöttischen Italien-Sehnsucht ihren Höhepunkt erreichte. Die Sehnsucht nach Arkadien gipfelte dabei stets in Rot: roter Wein und rote Lippen – ein mondäner Lebensgenuss, üppig wie Zuckerguss und Schlagsahne, abgehoben wie "La Dolce Vita", Fellinis zeitloses cineastisches Meisterstück. Das Leben war heiter und unbeschwert, kein Wölkchen trübte den Himmel.

So ein Tag ist heute – just an der Stelle, wo James Bond auf der Geraden zwischen Torbole und Malcesine seinen Aston Martin im See versenkte. Präziser gesagt: Es war ein Techniker der Film-Crew, der dieser Orientale nicht widerstehen konnte, viel zu schnell fuhr und dann sogar flog: durch die Leitplanke in den See ... Für "Ein Quantum Trost", der 22. Bond-Film, war das Team zwei Wochen lang am Gardasee. Ergebnis: nicht mal zwei Minuten Filmsequenz vor dem Vorspann. Gardasee-Bewohner und Besucher waren gleichermaßen erbost.

Natürlich gibt es auch praktische Antworten auf die Frage, warum der Lago von den meisten immer wieder besucht wird. Etwa die Freizeitparks um den Pionier Gardaland bei Peschiera, der Sporttourismus, ob die Leute nun auf dem Wasser oder am Berg aktiv sind, die Riesenauswahl an Campingplätzen. Und in der Nebensaison kommen die Bustouristen mit Senioren, die den Lago nach Jahren der Abstinenz wiederentdecken. Scheinbar leiden alle an der gleichen Sehnsucht ...

Informationen

Anreise: Ob mit Auto oder Zug, alle Wege führen über den Brennerpass. Die A 22 verlässt man bei Rovereto-Sud für den nördlichen Teil des Sees und bei Affi für den südlichen. Die Bahnstationen heißen Rovereto (Nordteil) und Verona (Südteil).

Unterkunft: Das "Lefay Resort & Spa" in Gargnano bietet Panaromasicht auf den Lago. Es ist wie eine Limonaia (Limonengewächshaus) gebaut. Sämtliche Suiten sind mit Marmor, Nuss- und duftendem Olivenholz gestaltet ,ab 350 Euro, inklusive superber Halbpension und Spa am See, www.lefayresorts.com. Seit 1911 existiert das gemütliche "Hotel Brenzone" der Familie Brighenti-Veronesi, die sich herzlich um die Gäste kümmert. Vier Sterne, direkt an der Uferpromenade mit sehr gutem Fischrestaurant in Magugnano, ab 120 Euro, inkl. Frühstück, www.hotelbrenzone.eu

Wasserqualität: Jedes Jahr werden an 65 Stränden Wasserproben vom Regionalamt für Umweltschutz entnommen. Der See ist überall zum Baden freigegeben, www.arpaveneto.it und www.aslbrescia.it

Reiseliteratur: "Gardasee" von Jochen Müssig, 250 Seiten, 360 ° Medien, 14,95 Euro

Weitere Infos unter www.gardatrentino.it, www.gardalombardia.it oder www.lagodigardaveneto.com