Von Katharina Eppert

Der Größte, Schönste, Spektakulärste? Mit Superlativen muss man vorsichtig sein. Gerade in Norwegen, wo Fjord (an einer Steilküste tief ins Landesinnere reichender Meeresarm) und Fjell (Gebirge) sich treffen und das vermeintliche Wissen, welcher Fjord nun der größte ist, auseinanderdriftet. In Fylke Vestland ist man umringt von großartiger Natur, obwohl der Sognefjord zwar der längste (204 Kilometer) und tiefste (1308 Meter) Fjord Europas, aber eben nicht Maximus in Mundo ist. Da schlägt ihm der Scoresbysund in Grönland ein Schnippchen – schlappe 150 Kilometer länger und erschreckend tief(er).

Der Nærøyfjord ist 20 Kilometer lang, misst aber nur 250 Meter Breite an seiner schmalsten und gerade einmal 12 Meter Wassertiefe an der flachsten Stelle.

Doch wer braucht schon genaue Meterangaben, geschweige denn Superlative, wenn man sich auf einem der schönsten Wasserarme Norwegens vorwärts bewegt – nahezu emissionsfrei mittels Elektroschiff? Wohl kaum einer, auch wenn Nærøyfjord tatsächlich der schmalste Fjord Europas und wohl auch der schönste ist – seit 2005 sogar mit Prädikat: "Unesco-Weltnaturerbe". Denn gerade an Bord, wenn man zwischen den engen und gewaltigen Bergriesen schippert, wird einem die Wucht der Natur bewusst.

Auf der zweieinhalbstündigen Tour erfahren wir viel über die vielfältige Flora und Fauna, entstanden durch die Symbiose von Meer und Hochgebirge und weitestgehend von menschlichen Eingriffen unbeeinflusst. Noch! Denn auch wenn gerade – coronabedingt – etwas Flaute herrscht, spült es normalerweise von Gudvangen auf dem engen, circa 17 Kilometer langen Stückchen Wasser riesige Schiffe nach Flåm. Das kleine Örtchen mit gerade mal 450 Einwohnern wird im Sommer von den vielen Kreuzfahrt-Touristen überrannt. Im Winter ist hier weniger los – und man kann gut durchatmen.

Die Schiffe Vision & Future of The Fjords sind batteriebetrieben.

Apropos ... die Luft hier ist frisch und sauber. Überhaupt setzen die Norweger auf neue, emissionsarme Energieformen. Das skandinavische Volk ist nicht nur Vorreiter im Tunnelbau: Es gibt mehr als 900 Verkehrstunnel; im Jahr 2000 wurde zudem der Lærdalstunnel mit einer Länge von 24,5 Kilometern eröffnet. Weltrekord! Die Norweger investiert auch Unmengen an Geld und Know-How in klimaneutrale Projekte. Reichtum ist für die Norweger vor allem Unabhängigkeit (bis 1905 stand das Land unter der Herrschaft seiner größeren Schwester Schweden) und Naturerhalt, auch wenn es kein Geheimnis ist, dass Norwegen durch seine Ölvorkommen "stinkreich" ist – und dennoch das Geld hier nicht faul riecht. Es wird klug eingesetzt – und das Gesetz von Jante (eine gesellschaftliche Verhaltensregel, die Bescheidenheit zum Grundsatz hat) trägt sicherlich dazu bei. Protz und Prahlerei sind hier Fehlanzeige.

Zu Flåms Sehenswürdigkeiten zählen klarerweise die Natur, aber ebenso die kleinen, rote Holzhütten, das 1879 erbaute Fretheim Hotel, ein Eisenbahnmuseum am Bahnhof sowie die Flåmsbahn. Der Zug fährt vom Ende des Aurlandsfjords 866 Meter hinauf ins Hochgebirge zur Bahnstation Myrdal – das entspricht einer Steigung von 5,5 Prozent. Nicht ohne Grund gilt der Bau der Flåmbahn als eine der gewagtesten und professionellsten Ingenieursarbeiten in der Geschichte Norwegens. Vom Beginn der Streckenarbeiten 1923 bis zur Fertigstellung der 20 Kilometer langen Eisenbahnstrecke vergingen fast 20 Jahre.

Das Visitor-Center in Flåm.

Die nostalgisch anmutenden Waggons, in der während der Weihnachtszeit etliche Nisser (Weihnachtswichtel) in jedem Winkel wachen, sind nicht nur Vehikel, um von A nach B zu kommen. Vielmehr ist die Bahn eine Touristenattraktion – zeigt sie doch die schönsten Seiten der Landschaft Westnorwegens. Und spätestens dann, wenn bei besonders pittoresken Landschaftsabschnitten ein mehrminütiger Fotostopp an der Haltestelle eingelegt wird, versteht man, dass die eingleisige Flåmsbahn große Spuren hinterlässt.

Der Name Flåm bedeutet "kleine Ebene zwischen steilen Bergen". Die ersten Ausländer, die Flåm besuchten, waren Lachsfischer, weil der Fluss Forellen und Lachse in Hülle und Fülle führte. Das zog viele betuchte Engländer und später begeisterte Angler aus der Bergenser Gegend an. Und heute ist Flåm ein fixer Angelpunkt auf Kreuzfahrtrouten. Sei es als internationaler Zwischenstopp oder im nationalen Programm wie etwa bei "Norway in a Nutshell" (Norwegen in der Nussschale), die eine Schiffstour auf dem Nærøyfjord, eine Fahrt mit der Flambahn sowie andere Optionen beinhaltet. Eine davon ist ein besonders beeindruckender Schauplatz: der Stegastein. Dieses Bauwerk aus Holz und mit einer Glaswand ragt 30 Meter über die Bergseite heraus und schwebt 650 Meter über dem gigantischen Fjord. Einen noch eindrucksvolleren Blick auf den Aurlandsfjord, die Berge und die umgebende Landschaft kann man sich schwerlich vorstellen.

Infos:

Anreise: Die Lufthansa fliegt täglich von Frankfurt nach Bergen. Von dort mit dem Bus und Bahn zum Fjord Cruise Nærøyfjord.

Übernachten: Das Fretheim Hotel in Flåm, nur 200 Meter vom Aurlandsfjord entfernt, ist ein frisch renoviertes Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert. Das Hotel hat 122 Zimmer, alle bieten Aussicht auf den Aurlandsfjord oder die umliegenden Berge, ein Doppelzimmer kostet pro Nacht ab circa 189 €. Frühstück ist inbegriffen, https://fretheim.norway-hotel.com/de/

Währung: Der Kronenkurs liegt zur Zeit bei 1 Euro: 10,20 NOK und ist damit für ausländische Besucher der günstigste in der jüngeren Geschichte.

Weitere Infos unter https://www.fjordnorway.com/de, https://www.fjordnorway.com/de/reiseziele/sognefjord, die Rundreise "Norway in a nutshell" unter https://www.norwaynutshell.com/de