Von Stefanie Bisping

Steil und unbarmherzig führt der Granit-Wanderweg dem Slieve Donard entgegen, dem mit 849 Metern höchsten der zwölf Gipfel der Mourne Mountains. Der Pfad beginnt gleich über dem Hafenbecken von Newcastle, wo sich wie jeden Morgen um halb zehn unerschrockene Einheimische zum Baden in der Irischen See treffen; später folgt er den Schienen, auf denen einst Granit aus den Bergen zum Hafen gebracht wurde. Über dem Hafen erinnern die farbenfrohen Häuschen der "Widows’ Row" an einen schicksalhaften Januartag im Jahr 1843. Die ganze Flotte aus Newcastle und Umgebung fuhr bei wolkenlosem Himmel aufs Meer hinaus, als plötzlich ein Orkan heraufzog. Sechsundsiebzig Männer kamen um und hinterließen siebenundzwanzig Witwen und 118 Kinder. Zehn Jahre sollte es dauern, bis aus dem für sie gesammelten Geld die "Straße der Witwen" aus kleinen Cottages entstanden war; viele der Frauen waren da längst mit ihren Kindern ausgewandert.

Hintergrund Anreise: Per Flugzeug nach Dublin, von dort per Mietwagen in einer guten Stunde nach Newcastle. Unterkunft:Feudal ist das Slieve Donard Resort & Spa in Newcastle, das neben einem sehr guten Restaurant auch Tennisplätze, Spa und Schwimm- bad besitzt. Der zum Haus gehörige Pub "The Percy French" [+] Lesen Sie mehr Anreise: Per Flugzeug nach Dublin, von dort per Mietwagen in einer guten Stunde nach Newcastle. Unterkunft:Feudal ist das Slieve Donard Resort & Spa in Newcastle, das neben einem sehr guten Restaurant auch Tennisplätze, Spa und Schwimm- bad besitzt. Der zum Haus gehörige Pub "The Percy French" bietet hervorragende Küche und hat als Eingangstür eine "Door of Thrones". Zehn dieser Türen wurden 2016 aus je zwei vom Orkan Gertrud gefällten Buchen gefertigt und während der sechsten Staffel nach und nach in zehn Pubs und Restaurants in der Nähe von Drehorten in Nordirland enthüllt – mit passenden, geschnitzten Motiven. Das DZ mit Frühstück kostet im Slieve Donard ab 167 Euro (www.hastingshotels.com/slieve-donard-resort-and-spa).Im Killeavy Castle Estate am Rand des Slieve Gullion Forest Park kostet das DZ mit Frühstück ab 177 Euro. Das Schlösschen bietet Platzfür bis zu zwölf Personen und ist ab 2200 Euro pro Nacht zu haben (www. killeavycastle.com). Weitere Infos: www.ireland.com, www.tourismni.com.

Das unberechenbare Wetter, das den Fischern zur Katastrophe wurde, ist bis heute charakteristisch für Nordirland. Bei strahlendem Sonnenschein verlässt man das Haus, um wenige Minuten später unter einem Rhododendron vor einem heftigen Regenguss oder Hagelschauer Schutz zu suchen. An Land ist es immerhin leichter als auf See, die Angriffe durch Wind und Wetter zu parieren, und so entwickeln Wanderer schnell eine ungeahnte Geschicklichkeit darin, Regencapes an- und auszuziehen, zu verstauen und auszupacken.

Mitunter zeigt die See auch ihr freundliches Gesicht. "Manchmal sehe ich vom Balkon aus Wale vorüberziehen", erzählt Wanderführerin Fiona Mullan, die in einem Haus am Hang wohnt. Früher bevorzugte, wer es sich leisten konnte, die Stadtmitte oder die Gegend hinter dem 1889 eröffneten Royal County Golf Club, der als einer der attraktivsten der Welt gilt und von Tiger Woods ebenso bespielt wird wie von Rory McIlroy. Heute haben die Sträßchen über dem Hafen ihren eigenen Reiz. Nicht nur ist der Pub "The Harbour House Inn", dessen exponierte Terrasse den letzten Sonnenschein in Newcastle einfängt, von hier aus schnell erreicht. Für Fiona liegt das Meer vor der Tür, der Slieve Donard hinterm Haus; viel idyllischer kann man auch an der irischen Küste nicht leben. Sie kennt nicht nur jeden Stein und jede Geschichte der Mourne Mountains, sondern zum Glück auch einen Waldweg, dessen Steigung Herz und Lungen weniger beansprucht als der Auftakt des Granit-Trails.

Wo die Silhouetten der Mourne Mountains zur Küste wogen wie einst vom Dichter und Komponisten William Percy French im Lied beschworen, befinden sich einige der schönsten Wanderwege der ganzen Insel. Häufig ruhen Wolken und Dunst auf dem Slieve Donard. Dann beschränkt sich die Sicht auf schwärzlich-grüne Berghänge über Wald und Heidekraut. Manchmal aber leuchtet der Himmel über ihm so blau wie das Meer; dann ist es schwer, sich einen schöneren Flecken Erde vorzustellen. Zwischen blühender Heide, Farn und Granitbrocken windet sich der Pfad durch eine Landschaft, die voller Geschichte und Geschichten steckt.

Auch bei bestem Wetter war das Leben hier selten leicht. Im 19. Jahrhundert wurde das Granitgestein des Gebirgszugs abgebaut und für den Bau von Newcastles Hafen, fürs Parlament in Belfast und die Hans Christian Andersen-Statue in New York City verwendet. Granit, Fischen und Schmuggel mit der Isle of Man bildeten im Wesentlichen die beruflichen Optionen, bis Newcastle 1869 einen Bahnhof bekam und auf Basis von Meerwasser und Algenbädern ein zarter Badetourismus erblühte. Von dieser Ära zeugt bis heute das an ein gotisches Schloss erinnernde Hotel Slieve Donard, das die Eisenbahngesellschaft 1897 eröffnete.

Putzige Häuschen in Newcastle .

1921, im Jahr der Teilung Irlands, checkte Charlie Chaplin ein. Er hatte vom Tod seiner ersten Liebe Hetty Kelly erfahren, die aus der Gegend stammte, und wollte ihre Familie ausfindig machen. Später folgten Erzbischof Desmond Tutu, König Leopold von Belgien, Van Morrison und Catherine Zeta-Jones mit Michael Douglas, die zum Golfen kamen. Die Bahn fährt schon seit 1955 nicht mehr, doch noch immer thront das Hotel über dem Meer und an der Seite des Bergs, der ihm den Namen gab.

Seit dem Ende des Nordirlandkonflikts hat die Region einen wahren Boom erlebt. Dabei hat die Serie "Games of Thrones" für Nordirlands internationalen Erfolg als touristisches Ziel mittlerweile womöglich noch mehr erreicht als der Friedensprozess. Ihretwegen muss man auch rund um Newcastle stets damit rechnen, Urlaubern in langen Gewändern zu begegnen, die den Drehorten der Serie nachreisen. Im nahen Tollymore Forest Park wuchsen nicht nur die Zedern, deren Holz beim Bau der Titanic verarbeitet wurde, hier wurde auch die erste Szene der ersten Episode gedreht. Die Thrones-Pilger bieten allemal einen freundlicheren Anblick als Fahnen schwingende Eiferer, die noch immer zur "marching season" im Sommer Jahrhunderte alte Siege feiern; vielmehr tragen sie zur märchenhaften Atmosphäre zwischen Bergen, Gärten und uralten Gemäuern bei.

Saftig-grüne Wiesen in den Mourne Mountains.

Fiona Mullan, die im Sommer Wandertouren in Nordirland leitet und im Winter als Skilehrerin in den Alpen arbeitet, kam mit ihren Eltern und sechs Geschwistern Anfang der siebziger Jahre aus einem katholischen Viertel im Nordwesten Belfasts nach Newcastle. "Meine Mutter schirmte uns Kinder von vielem ab, was dort geschah." Als das immer schwieriger wurde, zog die Familie nach Newcastle. Das fünfzig Kilometer südlich der nordirischen Hauptstadt gelegene Städtchen war kaum von Unruhen betroffen; Katholiken und Protestanten, letztere hier in der Minderheit, lebten relativ friedlich zusammen. Doch blieb kaum eine Familie in Nordirland gänzlich von den Troubles verschont, die fast viertausend Menschen das Leben kosteten.

All das scheint weit weg zu sein, wenn man durch die 6000 Jahre alte Dünenlandschaft des Schutzgebiets Murlough läuft, die sich auf einer Halbinsel bei Newcastle erstreckt. Immer wieder ist der Gipfel des Slieve Donard zu sehen. Schmetterlinge tanzen, Ponys grasen auf dem Weg, der vom Meeresarm der Dundrum Bay durch ein Wäldchen und über Wiesen und Dünen zur Irischen See führt. Wie nahe die unruhige Vergangenheit der Idylle zum Trotz immer noch ist, haben die Debatten im Vorfeld des Brexit bewiesen.

Wie die meisten Nordiren glaubt Fiona, dass nur der Blick nach vorne Erinnerungen an Anschläge, Zufallsmorde und blutige Racheakte erträglich machen kann – und die unsichtbare Grenze, die um des Friedens willen vom Brexit schließlich unangetastet blieb. Knapp dreißig Kilometer südlich der Mourne Mountains verläuft die grüne Grenze durch schönste Landschaft. "Früher war das Gebiet eine No-Go-Area, es war gefährlich", erzählt Fiona. Die fünfhundert Kilometer lange Linie vom Lough Foyle im Norden bis zum Carlingford Lough im Südosten wurde 1920 bei der Teilung Irlands gezogen – so willkürlich, dass manche Straße sie mehrfach passiert. Nicht wenige Orte wurden durch sie geteilt und während der Troubles regelmäßig zu Schauplätzen von Überfällen und Attentaten.

Seit dem Karfreitagsabkommen von 1998 ist viel Geld in die Gegend gesteckt worden. "Die Menschen brauchten etwas, auf das sie stolz sein können", sagt Fiona. Der als "Gebiet von außergewöhnlicher landschaftlicher Schönheit" gepriesene "Ring of Gullion" und der Slieve Gullion Forest Park eignen sich nicht schlecht dafür. Der Park besitzt nicht nur unberührte Natur, er steckt auch voller Geschichte und Geschichten. Um den erloschenen Vulkan Slieve Gullion und seine Nachbarhügel führt der siebenundfünfzig Kilometer lange Wanderweg "Ring of Gullion" mit der höchsten neolithischen Grablege in Nordirland. Nur am 21. Dezember scheint die Sonne in den Gang hi-nein. Ihr Licht wies einst den Seelen der in der Grabkammer Bestatteten der Weg zum Himmel. Tiefer am Hang öffnet die Forest Road einen Panoramablick auf die Republik.