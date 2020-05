Von Katharina Eppert

Einen Sprung in den hauseigenen Natursee wagen? Oder sich doch lieber langsam an das kühle Wasser herantasten? Aufgewärmt von der Sauna, trennt sich nun die Spreu vom Weizen: Wer nach dem Saunieren in den 2500 Quadratmeter großen See springt, trimmt sein Immunsystem. Ein älterer Herr zieht seine Kreise mit kraftvoller Brustbewegung. Eine Runde – zwei Runden – raus! Und jetzt mummelt er sich ein in den flauschigen Bademantel und macht erst mal ein Nickerchen auf dem duftenden, wenn auch etwas piksenden Heubett.

Anreise: Mit dem Auto in dreieinhalb Stunden über die A 5, A 8 und A 7 nach Oberstaufen im Allgäu. Unterkunft: Das Wellness-Hotel Haubers (viereinhalb Sterne) liegt idyllisch zwischen dem Bodensee und Schloss Neuschwanstein. Die Übernachtungspreise beginnen bei 126 Euro pro Person im Doppelzimmer und 147 Euro im Themenzimmer inklusive Halbpension und wechselndem Wochenprogramm. Das 71 Quadratmeter große Themenzimmer "Kuhhimmel" ist zum Beispiel ab 239 Euro pro Nacht und Person buchbar. Kinder logieren zu ermäßigten Preisen. Die Oberstaufen Card ist im Preis inbegriffen und beinhaltet beispielsweise Gratis-Fahrten mit den Bergbahnen, Eintritte in Schwimmbäder und diverse Skipässe. Mehr Informationen unter www.haubers.de.



So viel Wellness zwischen Seenebel, Kräuterstube, Dampfbad oder Infrarotkabine kann müde machen. Und das soll es auch. Denn das Credo im Familienhotel Haubers in Oberstaufen lautet: Durchatmen und entspannen, dann bewegen. In der sanft malerischen Hügellandschaft in Oberstaufen, wo das Viereinhalb-Sterne-Haus von Ehepaar Klaus und Sigrid Hauber sowie dessen drei Kindern betrieben wird, kann man entweder in einen der vielen umliegenden Seen eintauchen oder direkt in die Natur. So badet man auf dem 60 Hektar großen Wiesen- und Waldareal des Hotels sprichwörtlich in der Waldluft. Der japanische Trend des Durchschnaufens unter Tanne, Fichte oder Eiche ist hier äußerst beliebt.

Fast surreal scheint es da, dass Oberstaufen die erste Gemeinde in Deutschland war, deren Bilder auf Google Street View abrufbar waren. Dass einen hier aber digitale Augen verfolgen, muss man nicht befürchten, meint ein Gast. Vielmehr verfolgen ihn hier die Blicke der weidenden Kühe, die wohl sein belegtes Brötchen erspäht haben.

Auf dem hauseigenen Klimapfad kann an verschiedenen Stationen mit Waldhängematte oder Wassertretstelle in Erfahrung gebracht werden, wie man verschiedene klimatische Bedingungen ganz bewusst wahrnimmt. So tauchen Gäste schon beim ersten Schritt vor die Tür in die belebende Welt der Flora und Fauna ein. Egal, ob Workout-Einheiten an der frischen Luft mit Fitnesslehrer Norbert, eine Sonnenaufgangsmeditation oder eine Kräuterwanderung mit Heilpraktikerin Susanne: Die Kombination von Bewegung, Entspannung und Durchatmen sorgt für ein wohliges Gefühl.

Vorbei an den grasenden Kühen und dem sattgrünen Golfplatz befindet sich am höchsten Punkt des Weges das "Schwalbennest". Hier brüten keine Vögel – doch frische (Rühr-)Eier gibt es trotzdem. Denn Gäste können hier am Waldrand in natürlichem Ambiente mit Blick auf die weite Natur frühstücken. Hinauf zum Schwalbennest geht’s übrigens auf einem Heuwagen, der von Hotelinhaber Klaus Hauber höchstpersönlich mit einem alten Fendt-Traktor den Berg hochgezogen wird. Hier packen eben alle mit an.