Von Helge Bendl

Nach Moskau! Nach Moskau!" Es ist ein Ruf voller Sehnsucht und Begeisterung, den die jungen Damen da ausstoßen. In Anton Tschechows tragischer Komödie "Drei Schwestern", uraufgeführt am Künstlertheater unweit der Flaniermeile Twerskaja vor mehr als hundert Jahren, träumen die Frauen auf dem Land von der großen Metropole: Alles andere in Russland ist Provinz. Und heute? Ist Moskau immer noch das Machtzentrum und eine Stadt, die niemals zu schlafen scheint. Eine faszinierende Mega-City mit reichlich Ecken und Kanten. Aber auch, wenn man mal Putins Politik beiseitelässt, mit überraschend großem Herz.

INFORMATIONEN Einreise: Wer Russland besuchen will, muss vorab ein Visum beantragen (https://visa.kdmid.ru). Nötig sind ein Einladungsschreiben (stellen Hotels nach einer Buchung aus) sowie eine Auslandsreisekrankenversicherung. Wer eine Pauschalreise bucht, wird bei der Antragstellung vom Veranstalter unterstützt. Anreise: Aeroflot (www.aeroflot.ru) und Lufthansa (www.lufthansa.com) fliegen ab Frankfurt und Stuttgart. Tickets ab knapp über 200 Euro. Vor Ort ist man am besten mit der Metro unterwegs. Unterkunft: Mit Blick auf die Basilius-Kathedrale und den Kreml ist das Kempinski Hotel Baltschug eine von Moskaus besten Adressen. Der Concierge besorgt Tickets für Konzerte, Events und Sportveranstaltungen. Selbst wer hier nicht übernachtet, kann das Frühstücksbuffet im Café Kranzler oder ein Wodka-Tasting genießen (DZ ab 213 Euro, www.kempinski.com). Eine zentrale Lage auf einer Insel in der Moskva hat auch das Hotel Sadovnicheskaya (DZ ab 106 Euro, www.hotelsadovnicheskaya.ru). Touren: Russland-Spezialist Lernidee Erlebnisreisen (Tel. 030/7860000, www.lernidee.de) organisiert Städtetouren nach Moskau.

Wer Moskau kennenlernen, verstehen und schätzen will, sollte die Stadt von hoch oben betrachten, ihr prunkvolles Herz bestaunen und auch die schillernde Unterwelt erkunden. Am besten alles zusammen bald nach der Ankunft, wenn einen die Dimensionen noch verunsichern, wenn man rauschhaft durcheinander ist von dem widersprüchlichen Mosaik an Eindrücken. Den weiten Blick aufs Häusermeer gibt es zwar auch von einer der schicken Dachbars im Zentrum. Dort rollen wie eh und je die von Oligarchen großzügig an ihre Entourage verteilten Rubel: In vermutlich keiner anderen Stadt auf der Welt lässt sich ganz so unkompliziert ganz so schnell ganz so viel Geld ausgeben. Doch die Aussicht gibt es auch bodenständiger, viel sympathischer und ganz umsonst. Am westlichen Ufer der Moskwa liegen hoch über dem Fluss die Sperlingsberge.

Sobald die Bäume der riesigen Parkanlage im Frühling ergrünen, sind die Bänke von Pärchen jeglichen Alters belegt. Es ist ein so romantischer Ort, dass das Echo der geflüsterten Liebeserklärungen bis in den Herbst hinein nachklingt. Im oft gar nicht unmenschlichen Winter, wenn Väterchen Frost zum Jahreswechsel die Geschenke gebracht hat, kommt die Stunde von Schneeflöckchen, seiner Helferin. Ist alles in Weiß eingehüllt, fahren Kinder hier Schlitten und Erwachsene gehen per Sessellift auf die Skipiste. Wer ohne Begleitung unterwegs ist, kann sich auf den Sperlingsbergen aber auch ganz einfach in Moskau selbst verlieben, und zwar das ganze Jahr über. Vom großen Platz vor der Lomonossow-Universität, der größten Hochschule Russlands, bietet sich ein weiter Blick auf die Stadt.

Moskau ist die größte Metropole Europas: Im Stadtgebiet leben zwölf Millionen Menschen, im Umland gut 20 Millionen. Dass sie trotzdem relativ wenige Touristen aus dem Westen für einen Städtetrip erkunden, liegt an der Visumspflicht: Russland macht es Reisenden nicht einfach. Doch einmal vor Ort präsentiert sich Moskau weder kalt noch sowjetisch-grimmig. "Irgendwie sind die Russen anders als wir Deutsche", scherzt Oliver Eller, Direktor des Hotels Baltschug Kempinski. "Sie haben ein doppelt so großes Herz. Leider zeigen sie es einem erst, wenn man sie etwas besser kennengelernt hat."

Das Baltschug bringt mit dem Café Kranzler Berliner Flair an die Moskwa, serviert aber auch edelste russische Spezialitäten. Wer will, kann sich durch die Köstlichkeiten einer dreistufigen Etagère probieren oder dreierlei Wodka mit passenden Kanapees verkosten. Berühmt ist das Baltschug aber vor allem wegen seiner einmaligen Lage: Die Zimmer der Fünf-Sterne-Unterkunft bieten den eindeutig schönsten Blick der Stadt. Das Hotel liegt direkt gegenüber der Basiliuskathedrale: Das Gotteshaus mit seinen dämmerigen Kapellen, die heute wieder von Gläubigen aufgesucht werden, und den weithin sichtbaren bunten Kuppeln ist der architektonische Höhepunkt der Stadt. Besonders märchenhaft wirkt die Kirche nachts, wenn sie im Scheinwerferlicht leuchtet.

Beim Blick über die Stadt überragen die "Sieben Schwestern", jede von ihnen ein Kind der Stalin-Ära. Die sieben imposanten Wolkenkratzer mit pompösen Zuckerbäckerhütchen erzählen vom neuen Selbstbewusstsein der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg. In der Ferne leuchten die verglasten Spiegeltürme der Neuzeit, aber auch die Kuppeln unzähliger Kirchen und Klöster. Einem direkt zu Füßen liegt die Kathedrale des Sports: Das Luschniki-Stadion wurde für die Olympischen Spiele 1980 errichtet. Die Arena war im Sommer 2018 Austragungsort des Eröffnungsspiels und des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft.

Moskau soll als Schaufenster des neuen Russlands glänzen, weshalb überall gebaut wird. Auch rund um den Kreml: Die über dem Fluss Moskwa thronende historische Festung neben dem Roten Platz ist nicht nur die Residenz des Präsidenten. Sondern auch eine gigantische Schatztruhe, die Besucher erkunden können. Hinter den roten Mauern der Burg residierte einst mit dem Zar der weltliche und mit dem Metropoliten der geistige Herrscher. Vor 400 Jahren beeindruckte man das Volk mit der riesigen Zarenkanone, auch wenn sie mit ihren 40 Tonnen viel zu groß und zu schwer war, um je benutzt werden zu können. Ganz und gar keine Potemkinsche Vision sind dagegen die Kathedralen voller Ikonen und Sarkophage, gekrönt mit blitzenden Kuppeln und Kreuzen. Was die Herrscher auf dem Kopf hatten, zeigt die Rüstkammer: Gold und Edelsteine im Überfluss.

Schmuck ist auch die Moskauer Unterwelt, wo niemand um Leib und Leben bangen muss, denn hier geht es die meiste Zeit recht geschäftig zu. Die Bahnhöfe der Metro sind prunkvoll dekorierte Paläste fürs Volk. Viele U-Bahn-Stationen zieren weiße Marmorsäulen unter wuchtigen Kuppeln, prächtige Kronleuchter und wie Kirchenfenster leuchtende Buntglasscheiben. Mosaike, Malereien und Skulpturen zeigen glorreiche Episoden aus der russischen Geschichte, idealisieren das einfache Leben auf dem Land, die Kämpfer der Oktoberrevolution und die Leistung der Kosmonauten im All.

Moskaus Hipster verehren aber nicht mehr die Helden von gestern, sondern werkeln an der Verwandlung brachliegender Industrieareale. Zeitgenössische Kunst findet man in einer ehemaligen Weinfabrik am Kursker Bahnhof und in einem früheren Großrestaurant am Gorkij-Park. Der prächtige Backsteintempel der Schokoladenfabrik "Roter Oktober" ist nun voller Pop-up-Shops, Cafés und Restaurants. Den schönsten Blick gibt es von der Terrasse der Strelka Bar.

Moskau birgt Geheimnisse wie die legendären russischen Matrjoschkas: In einer Puppe steckt noch eine Puppe steckt noch eine Puppe ... Wer denkt, alles gesehen zu haben, findet immer wieder etwas Neues.