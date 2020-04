Von Christine Friedrich

Es ist Mitte März, die heiße mexikanische Vormittagssonne knallt mir ins Gesicht. "Spürst du etwas?" Ich rücke meinen Sonnenhut zurecht und suche Schatten unter Palmen am Wegesrand. Wir laufen weiter und Holger schaut mich immer noch fragend an. Plötzlich zerzaust der Wind meine langen Haare. Ich halte meinen Sonnenhut fest und rufe: "Na klar spüre ich etwas! Das Meer ist nicht mehr weit!"

Ich kann es kaum erwarten, das Castillo und die Tempel der alten Mayastätten am Karibischen Meer zu erblicken. Seit wir uns kennen, begeistern wir uns für alte Kulturen, Burgen und Tempel. In Sinsheim konnten wir die Geschichte des Kraichgaus und der Burg Steinsberg erforschen. Jetzt führt uns unsere Neugier zur geschichtsträchtigen mexikanischen Halbinsel Yucatán. Wir beginnen mit Tulum und sind gespannt, was uns hier in der einstigen Hafenstadt an der Riviera Maya, 130 Kilometer südlich von Cancún, erwartet.

Erbaut vor rund 800 Jahren, ungefähr zeitgleich mit dem achteckigen Bergfried der Burg Steinsberg, erlebte die Pyramidenstadt am Meer bis ins 14. Jahrhundert ihre Blütezeit. Von hier aus wurden die Schiffe beladen. Als größte Hafenstadt Yucatáns besaß Tulum ein ausgeprägtes Verteidigungssystem und war von drei Seiten mit Mauern umgeben. Tulum heißt in der Mayasprache "Festung" oder "Mauer". Zum Vergleich: um 1200 gab es in Deutschland nur etwa 50 Städte, eine davon war übrigens Sinsheim.

Zu Besuch bei den Mayakriegern. Foto: Christine Friedrich

Die Bewohner Tulums ernährten sich vom Fischfang und Ackerbau auf dem kargen Kalksteinboden, von Süßkartoffeln, Auberginen, Papaya, Mango, Kakao und Kokosnüssen. Das Trinkwasser schöpften sie aus den unterirdischen heiligen Cenoten (mit Süßwasser gefüllte Karsthöhlen) oder aus dem unterirdischen Rio Secreto, denn oberirdische Flüsse gibt es auf der nördlichen Seite von Yucatán nicht. Von den Tempeln Tulums aus beobachteten sie den Sternenhimmel, besonders die Venus, und erstellten ihren berühmten Maya-Kalender.

Wegen seiner spektakulären Lage direkt am Meer gilt Tulum als Highlight jeder Yucatán-Reise. Am Eingang schieben sich Besuchergruppen mit bunten Armbändchen und Tourguides durch das Gedränge. Breite Wege wechseln mit schmalen Pfaden durch ein Dickicht von Palmen und Dschungelpflanzen. Dann öffnet sich der Blick und vor uns tauchen sie auf: die Tempel und Ruinen der großen versunkenen Mayastadt.

Kaum zu glauben, dass alles hier bis zu ihrer Entdeckung vor rund 150 Jahren vom Dschungel überwuchert war. Von weitem sichtbar ist das Castillo. Diese Burg, die nicht nur als Tempel, sondern auch als eine Art Leuchtturm gedient hatte, muss früher riesengroß gewesen sein, denn schon die ankommenden Spanier waren von ihrem Anblick überwältigt.

Vor uns zücken Besucher die Handys und Kameras, positionieren sich für den ultimativen Schnappschuss. Auch am Tempel des herabsteigenden Gottes wollen Kanadier, Latinos, Spanier und Franzosen diesen Augenblick festhalten. Am Freskentempel das gleiche Szenario.

Aber es kommt noch besser. Als wir den spektakulären Tempel des Windgottes über dem türkisblauen Meer auf einer Kalksteinklippe aufragen sehen, halten auch wir den Atem an. Hier, wo Meer, Wind, Sand und Felsen sich auf eine magische Weise berühren, haben die Maya ihren schönsten Tempel gebaut, um ihrem Gott des Windes zu huldigen und gutes Geleit für ihre Schiffe zu erbitten.

Für einen Moment werden wir ganz still, spüren den frischen Meereswind auf der nackten Haut und in den Haaren, schauen den Kranichen nach und lauschen dem Rauschen des Meeres. Ein atemberaubend schönes Bild, das uns das Hier und Jetzt vergessen lässt.

Mayakinder im Dschungel von Punta Laguna. Foto: Christine Friedrich

"Please", sagt eine Kanadierin mit wehender Bluse bittend und deutet auf ihre Kamera. Natürlich kann ich ein Foto machen. Blitzschnell sind wir wieder im Jahr 2020 und registrieren die vielen Handys und Selfiesticks um uns herum. Fast komme ich mir vor, wie auf der Aussichtsterrasse des Heidelberger Schlosses, wenn da nicht der Leguan zu unseren Füßen wäre, der gerade für ein Touristenfoto mit Tempel und Meereshintergrund herhalten muss. Die wenigsten genießen den Augenblick, alle scheinen die Treppe zum Meer hinabsteigen zu wollen, um ein erfrischendes Bad in den türkisblauen Wellen zu Füßen des Tempels nehmen zu können.

Wir sind froh, den kleinen weißen Weg durch den Dschungel gefunden zu haben und der glühenden Sonne und den Menschenmassen entfliehen zu können. Den Rio Secreto heben wir uns für die nächste Yucatán-Reise auf und genießen lieber den Ananas-Papaya-Smoothie im Schatten der Palmen. Dazu gibt es Hähnchen in Schokosoße und Süßkartoffel in Kokosmarinade – unglaublich lecker! Holger mag es lieber scharf mit Chili Habanero.

Am nächsten Morgen starten wir noch vor Sonnenaufgang zu einem herrlichen Maya-Abenteuer. Bei Sonnenaufgang erreichen wir die alte Ruinenstätte Coba. Von einem Archäologen erfahren wir, dass diese Stadt, die eine Fläche von 70 Quadratkilometern einnahm, in der klassischen Mayaperiode (600 bis 900 n. Chr.) erbaut wurde. Mehr als 20 aufgeschüttete und mit weißem Kalk versehene Straßen, in der Mayasprache Sacbé ("weiße Wege") genannt, verbanden die Siedlungsteile miteinander.

Die Ruine des Windpalastes von Tulum thront über der Riviera Maya, einem Küstenabschnitt am Karibischen Meer im Nordosten der mexikanischen Halbinsel Yucatá. Foto: Christine Friedrich

Wir steigen die 120 Treppenstufen zur 42 Meter hohen Nohoch-Mul-Pyramide empor und genießen den atemberaubenden Ausblick auf den Dschungel. Holger entdeckt hier oben einen kleinen Opferraum, den wir aber nicht betreten dürfen. Der Abstieg ist gefährlich, denn die Stufen sind sehr schmal und unten droht schon die nächste Invasion von aufstiegswilligen Touristengruppen. Fasziniert stehen wir dann vor der Anlage des Ballspielplatzes, der originalgetreu rekonstruiert wurde. Nur mit dem Ellbogen mussten die Spieler den schweren Kautschuk-Ball durch einen Steinring schleudern. Mehr als 500 Ballspielplätze soll es einst auf Yucatán gegeben haben, was beweist, dass die Maya begeisterte Ballspieler waren.

Mit dem Kleinbus geht’s weiter in ein Mayadorf, wo wir bei einer einheimischen Familie zum Essen erwartet werden. Zwischendurch erfrischen wir uns beim Schwimmen im kristallklaren Wasser einer unterirdischen Cenote, die Teil des längsten unterirdischen Wassersystems der Welt ist. Wir fahren weiter durch kleine Dörfer und fühlen uns zurückversetzt in die Zeit unserer Kindheit. Hier leben die Maya noch in ihrer Tradition und relativ unberührt von westlichen Einflüssen. Das Häuschen der Gastfamilie mit dem Bauerngarten erinnert mich an das bescheidene Anwesen meiner Großmutter – nur dass zwischen den Blumentöpfen nicht Johannisbeeren wachsen, sondern Bananenstauden, und statt Pflaumen und Kirschen gedeihen hier eben Papaya, Axiote und Avocado.

Wir staunen über die Essenszubereitung der Maya mitten im Garten. Über eine Feuerstelle in einem Sandloch wird ein Aluminiumtopf mit Bananenblättern, Hähnchenfleisch und Gemüse gestellt, dann mit Bananenblättern abgedeckt, Erde drüber, fertig. Das so mehrere Stunden köchelnde Gericht schmeckt zu den selbst gefertigten Tortillas und der Guacamole draußen unter dem Palmendach einfach köstlich.

Ananas, so weit das Auge reicht, gesehen auf einem Markt bei Coba. Foto: Christine Friedrich

So gestärkt brechen wir auf zu unserer Dschungel-Expedition. Im Naturschutzgebiet von Punta Laguna entdecken wir sie wirklich, die frei lebenden und vom Aussterben bedrohten Spinnenaffen, die sich von Baum zu Baum hangeln. Die Mayakinder amüsieren sich über unser Staunen, denn sie kennen die Affenfamilie und nennen die Tiere beim Namen. Auch eine Familie schwarzer Brüllaffen liegt faul in den Bäumen über uns. Ein Maya und Dschungelkenner führt uns durch die Wildnis – und plötzlich stehen wir vor einem Abhang, unter uns ein grüner See. Hier lassen wir uns, wie die Ureinwohner einst per Liane, an einer 250 Meter langen Seilrutsche über den See hinunter ans andere Ufer gleiten – Urwaldfeeling und Nervenkitzel pur!

Den Höhepunkt haben wir uns für den Schluss aufgehoben: Chichén Itzá. Hier treffen wir auch Lorenzo, den Barbier aus Mannheim, und Miri und Alex aus Dortmund wieder, die wir schon von unserem Aufenthalt auf Holbox, der Yucatán vorgelagerten Trauminsel, kennen. Da wir morgens die erste Reisegruppe im Chichén Itzá sind, haben wir das ganze Weltkulturerbe für uns. Sprachlos stehen wir vor der großen Pyramide und sind hingerissen vom Ausmaß der versunkenen Stadt des einst so mächtigen Mayareiches. Wir sind beeindruckt vom überdimensionalen Ballspielplatz, dem Jaguartempel, von der Halle der 1000 Säulen und den Reliefs mit den Darstellungen der Krieger. Und als Lorenzo seine Kamera herausholt, erreicht uns die Nachricht, dass Chichén Itzá am nächsten Tag wegen Corona schließen wird. Wir versprechen uns an der großen Pyramide, dass wir gesund bleiben und uns wiedersehen werden – wenn nicht in Mexiko, dann am Pool unter Palmen in der Badewelt Sinsheim.