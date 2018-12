Von Christian Schreiber

Wagrain. Tor 18 - lächeln, auch wenn die Beine brennen. Die Fotografin drückt ab. Ob sich der hochrote Kopf wegretuschieren lässt? Jetzt noch den Zielschuss meistern. Das Herz rast, obwohl die Fahrt nicht besonders rasant war. Schon der nächste Teilnehmer hat eine schnellere Zeit. Auch auf dem Foto macht er eine bessere Figur. Man kann sich damit trösten, dass es um nichts geht. Außer um maximalen Spaß auf Skiern. Die Gruppe hat ein besonderes Pisten-Package in Wagrain (Salzburg) gebucht. Morgens Gondelfrühstück mit Lachs und Sekt, danach Fotoshooting zwischen den Slalomstangen, nachmittags Oberschenkelmassage an der Talstation.

INFORMATIONEN Ausgewählte Angebote ■ Link to Heaven (Salzburger Sportwelt/Wagrain): Gondelfrühstück, First Ride, Skiguide. 65 Euro/Person. ■ Naschtour (Schladming/Dachstein): Skiguide, 4x Einkehrschwung auf 4 verschiedenen Hütten mit Essen und Getränken. 128 Euro/Person. ■ Aufladen (Dorfgastein): Skiguide, Ski-Yoga, ayurvedisches Essen in der Wengerhüttte. 70 Euro/Person. ■ Kingsline-Freeride (Hochkönig): geführtes Freeriden mit Skiguide und Wine and Dine. 149 Euro/Person. ■ Lady-Skiday (Großarltal): Skiguide und exklusives Gondeldinner in der Hochbrandbahn, anschließend Wellness und Spa. 125 Euro/Person. ■ Vorarlberg: Lech/Zürs, Montafon und Bregenzerwald gehen mit Skifahrern auf Entdeckungs- und Rundtouren. Seilbahntechnik, Pistengeräte, Schneekanonen und architektonische Besonderheiten gibt's aus nächster Nähe zu sehen. ■ Weitere Infos: www.skiamade.com/de/mademyday, www.kitzbueheler-alpen.com, www.golm.at, www.silvretta-montafon.at

Vor allem österreichische Wintersportorte setzen auf Pistenerlebnisse der neuen Art und umwerben Skifahrer wie nie zuvor. Besondere Packages und Angebote kreierten Wintersport-Orte jahrelang vor allem für Touristen ohne Bretter. Selbst traditionsreiche Skigebiete lockten Schneeschuhgeher mit Touren zur Wildbeobachtung und anschließendem Gipfelfondue oder organisierten Ballonfahrten für Fußfaule. Es ist auffällig , dass sie nun Skifahrer mit Schlemmer- und Erlebnistouren ködern.

Das merken vor allem Gäste, die ihre Bretter in einem der Wintersportgebiete anschnallen, die zum Verbund Ski amadé gehören. Die Angebote unterscheiden sich je nach Region. Mehr als ein Dutzend Pakete gibt es, der Fokus liegt auf dem Skifahren. Es können aber auch mal Freeride-Touren oder Rodelpartien sein. In den allermeisten Fällen ist ein Skipass nötig.

Der (Ski-)Guide ist automatisch dabei, was den Vorteil hat, dass man hin und wieder Technik-Tipps bekommt und ein Gebiet in kurzer Zeit entdecken kann. Wenn man Glück hat, trifft man auf Persönlichkeiten wie Rudi Huber. Er war Alpin-Chef der Schweizer Ski-Nationalmannschaft, leitet jetzt die Skischule in Wagrain. Er ist überzeugt von dem Konzept: "Die wenigsten können von morgens bis abends nur Skifahren."

Die Modernisierungswelle der vergangenen Jahre hat einen Luxus geschaffen, der unerwartet zum Problem wurde: Wer einen alten Zweier-Sessel abbaut und eine neue 10er-Gondel hinstellt, bringt die Leute schneller zur nächsten Abfahrt. Kürzere Liftschlangen bedeuten mehr Zeit fürs reine Skifahren. Aber: So mancher Wintersportler ist damit überfordert, er hat keine zusätzliche Kraft für zusätzliche Abfahrten. Folglich bieten die neuen Angebote nicht nur Unterhaltung und nachhaltige Erlebnisse, sondern auch wertvolle Pausen- und Erholungszeit.

Ab und an eine Einkehr mit Brotzeit inklusive Drink. Foto: Ski amadé/ Claudia Ziegler, Ch. Schreiber​​

Bei all dem hat man die Cracks nicht vergessen. Und so ist auch für die Hardcore-Fahrer, die Abfahrten zählen und Pistenkilometer sammeln, so manches attraktive Angebot dabei. Es genügt ein Blick ins benachbarte Schladming (Steiermark), wo es die Naschtour gibt, die nur vordergründig eine Hüttentour mit leckeren Mahlzeiten ist.

Die Teilnehmer düsen in anspruchsvollem Tempo von einem der vier Berge der Skischaukel zum nächsten und begreifen in einem Tag die Dimension der ganzen Region. Manch anderer benötigt dafür einen einwöchigen Skiurlaub. Wer glaubt, durch die drei Stopps für Suppe, Vorspeise und Hauptgang viel Zeit zu verlieren, irrt. Das Gegenteil ist der Fall: Die Gruppe muss nirgendwo einen Platz erkämpfen, weil Tische reserviert sind. Die Küche ist vorab auf Kaspressknödel oder Lamm eingestellt, die Wartezeiten sind kurz. Manchmal würde man sich sogar ein paar zusätzliche Minuten wünschen, wie zum Beispiel beim Frühstück, wo Dachstein-Massiv und die benachbarte Bischofsmütze im Morgenlicht durch die Panoramafenster glitzern, während kitschigerweise Heißluftballone aufsteigen.

Zum Abschied erhält jeder Teilnehmer noch ein Paket mit Schladminger Spezialitäten. Es ist ein schlauer Schachzug der Macher: Bei den Ski-amadé-Packages, die unter dem Werbemotto "made my day" laufen, gibt es immer eine Erinnerung für zu Hause. Wer über den nächsten Skiurlaub nachdenkt und das Foto vom eigenen Kampf gegen die Slalomstangen auf dem Schreibtisch stehen sieht oder sich das parallel dazu gedrehte Video runtergeladen hat, erinnert sich bestimmt gern an die Zeit in Wagrain. Die kleinen Geschenke lindern auch den Schmerz über die Preise. Die Packages kosten zwischen 50 und 190 Euro ohne Skipass.

Wie bei Ski-amadé stecken meist Bergbahnen hinter derartigen Angeboten. Aber gerade auch kleinere Tourismusorte ohne Mega-Skigebiet im Rücken entwickeln neue Ideen, um Skifahrer zu locken. Einen ungewöhnlichen Weg geht St. Johann in Tirol, das selbst über knapp 50 Pistenkilometer verfügt, aber eingekesselt ist von den ganz Großen, die die Massen anlocken, und die Kleinen damit immer weiter zurückdrängen. Kurzerhand hat man den Spieß umgedreht und wirbt damit, wie schnell und einfach die Mitbewerber zu erreichen sind. Herausgekommen ist die angeblich "größte Skisafari der Welt", die man von St. Johann aus startet.

Und bei Gelegenheit ein kleines Slalom-Rennen. Foto: Ski amadé/ Claudia Ziegler, Ch. Schreiber​​

Wer die sechs Skiregionen im Kerngebiet der umliegenden Kitzbüheler Alpen bucht, kann theoretisch 1000 Pistenkilometer in einer Woche machen. Realistischer ist wohl das Drei-Tages-Package mit mindestens drei Skigebieten, das inklusive Guiding und Skipass ab 240 Euro kostet. Das Angebot richtet sich zwar nur an wirklich gute Skifahrer. Aber der Gedanke dahinter ist klar: Als Familienregion kommt St. Johann bei Kindern und Genuss-Skifahrern gut an. Die Safari ist die Lösung, um auch Väter voller Tatendrang und sportliche Mütter zufriedenzustellen, die im Skiurlaub wenigstens tageweise richtig Gas geben wollen.

Die Teilnehmer besprechen mit den Guides vorab, wo es hingehen soll. Bei vielen steht die berühmte Streif-Abfahrt in Kitzbühel ganz ober auf der Wunschliste. Meist reicht es zwar nur für die Umfahrung, weil die Strecke häufig gesperrt oder nur abschnittsweise freigegeben ist. Aber es ist ein Muss für jeden ambitionierten Skifahrer, einmal zu sehen, wie heftig der steilste Startschuss im Skiweltcup in Wirklichkeit ist und sich einmal an der Mausefalle zu gruseln, wo die Sprünge über 60 Meter gehen. Theoretisch ist es möglich, auch zwei Skigebiete an einem Tag zu besuchen. Das dürfte aber nur für "Sammler" interessant sein, die darum wetteifern, möglichst viele Gebiete kennenzulernen. Und niemand darf sich der Illusion hingeben, dass es an einem Tag möglich ist, jeden möglichen Pistenkilometer in Kitzbühel oder am Wilden Kaiser zu bewältigen. Wer die Skisafari aber als Highlight-Hopping begreift, holt das Maximum für sich heraus.