Wer noch Zeit für einen Abstecher aufs Land hat, sollte in die Luxemburgischen Ardennen fahren. Nur eine gute Stunde von Luxemburg-Stadt entfernt Richtung Norden liegt Clerf, eine kleine Kommune von 5000 Einwohnern, die optisch von einem etwas gedrungenen Schlösschen aus dem 12. Jahrhundert dominiert wird.

Drei Dauerausstellungen werden hier gezeigt. Das "Museum der Ardennenschlacht" zieht mit seiner Dokumentation der Ereignisse 1944/45 auch heute noch immer zahlreiche Weltkriegsveteranen und deren Nachfahren in das damals heftig umkämpfte Clerf. Gleich nebenan dreht sich im "Museum der Modelle der Burgen Luxemburgs" alles um die faszinierenden Festungsbauten, von denen es in dem kleinen Land so unverhältnismäßig viele gibt.

Der ganze Stolz der Region in Sachen Kultur ist aber die weltbekannte Fotoausstellung "Family of Man". Für viele Experten gilt sie als eine der besten ihrer Art überhaupt. Sie wurde vom Luxemburger Edward Steichen in den 1950er Jahren für das New Yorker Museum of Modern Art aus Arbeiten aus aller Welt zusammengestellt. Nicht weniger als ein umfassendes Bild der Menschheit beabsichtigte Steichen mit dieser epochalen Zusammenschau zu zeichnen, ein Vorhaben, das auch viele Jahrzehnte nach ihrer Entstehung nichts an Aktualität und Faszination eingebüßt hat.

Die über 500 großformatigen Schwarzweiß-Fotografien - im Schloss effektvoll in Szene gesetzt - werfen einen ethnografischen Blick auf das Leben des Menschen: Von der Geburt bis zum Tod. Rituale sind abgebildet, die Mühen der Arbeit, das Spiel der Kinder, Krieg und Frieden, Glaube. Trauer, Freude, Resignation, Hingabe, Sinnlichkeit - die ganze Bandbreite der Emotion gebannt in einem Augenblick. Das Klicken des Auslösers konserviert die Welt und eröffnet dem Betrachter neue Perspektiven auch auf sich selbst. Atemberaubend.

Seit 2003 gehört Steichens Zusammenstellung aus Werken der namhaftesten Fotografen des vergangenen Jahrhunderts wie August Sander, Ansel Adams, Robert Capa, Wayne Miller und Henri Cartier-Bresson zum Weltdokumentenerbe der Unesco. Die Bilderschau fand 1994 nach jahrelanger Tournee um den Globus ihren festen Platz im Geburtsland des Kurators.

Das Dorf Clerf selbst besteht wenig mehr als zwei Sträßchen mit 13 Hotels und zahlreiche Gaststätten. Man kann sich vorstellen, was hier in der Hauptsaison los ist. Tourismus ist quasi die einzige Einnahmequelle des Örtchens. Entsprechend geht man hier sogar soweit, sich ganz zu verkaufen: Unternehmen können den kompletten Ort anmieten für Mitarbeiter-Events; dazu werden dann sogar die Straßennamen passend zur Firma umgetauft.

Info: Weitere Informationen: Schloss Clerf, "The Family of Man", 9701 Clervaux, Tel. 00352/92/9657, www.steichencollections.lu; Eintritt 6 Euro; bis 21 Jahre kostenlos. Sonntags ab 16 Uhr kostenlose Führungen.