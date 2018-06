Von Alexander R. Wenisch

Gutes Essen, natürlich! Wir sind ja in Frankreich. Entspannte kleine Städtchen, auf jeden Fall! Sattgrüne Landschaften und vor allem: Jede Menge unerwarteter Abenteuer. Lothringen steht sicher nicht ganz oben auf den Zielen, wenn man mal über ein verlängertes Wochenende raus will. Aber gerade für Familien ist die Gegend zwischen Straßburg und Nancy überraschend vielseitig. Denn Frankreichs "Wilder Westen" - der natürlich, eigenwillig wie die Franzosen eben so sind, im Osten des Landes liegt - ist nicht weit. Ausgangspunkt für unsere vier Abenteuerstationen ist Lunéville, Schwetzingens Partnerstadt, die recht zentral liegt.

Hintergrund ■ Anfahrt: Mit dem Auto ab Heidelberg über Baden-Baden, Saarburg bis Lunéville: 250 Kilometer. Maut: 3,80 Euro. ■ Übernachten: Hotel "Les Pages" in Lunéville direkt am Schloss und am Rande der Altstadt. Ab 50 Euro. Tipp: Zimmer im Vorderhaus buchen. Gut ist auch das hoteleigene Restaurant "Le Petit Comptoir"; Menüs ab 30 Euro. [+] Lesen Sie mehr ■ Anfahrt: Mit dem Auto ab Heidelberg über Baden-Baden, Saarburg bis Lunéville: 250 Kilometer. Maut: 3,80 Euro. ■ Übernachten: Hotel "Les Pages" in Lunéville direkt am Schloss und am Rande der Altstadt. Ab 50 Euro. Tipp: Zimmer im Vorderhaus buchen. Gut ist auch das hoteleigene Restaurant "Le Petit Comptoir"; Menüs ab 30 Euro. www.hotel-les-pages.com. ■ Essen: Sehr gut essen kann man im Restaurant "l’Imprimerie" in Fontenoy La Joute. Michelin-empfohlen; klein und fein, daher vorher reservieren! Menüs ab 50 Euro. www.restaurantlimprimerie.fr; Besonderheit: In einem Nebenraum stehen alte Original Heidelberger Druckmaschinen. ■ Draisenenfahrt: Aire du Pré Fleury, am alten Bahnhof von Magnières. velorailsvaldemortagne.jimdo.com; Preis: 17 Euro pro Draisine (4 Personen) für eine Stunde. ■ Abenteuerpark: Lac de Pierre Percée - Roche des Corbeaux in Pierre Percee. Preis für einen Tag: Rund 80 Euro pro Familie. www.aventure-parc.fr. ■ Western-Park: Fraispertuis City in Jeanménil. Preis für einen Tag: Rund 80 Euro pro Familie. www.fraispertuis-city.fr. ■ Dampflok: Train à vapeur in Abreschviller. Preis: Etwa 50 Euro pro Familie (1,5 Stunden Fahrt). http://train- abreschviller.fr/ ■ Wolfspark: Sainte-Croix in Rhodes. Eintritt: 20 Euro (3-11 Jahre), 30 Euro (ab 12 Jahre) Übernachtungen in den Waldhütten: ab 106 Euro/Person. https://parcsaintecroix.com.

Der Weg nach Westen

Ein wenig kommen wir uns vor wie die ersten Siedler, die sich auf den großen Treck machten, um neues Land zu erkunden. Einsame Landschaften rundum, nur ab und an eine alte, verfallene Ruine. Kaum Einheimische, dafür jede Menge wildes Getier in Form von seltsamen Käfern, die sich auf unseren Jacken und Taschen sammeln, als wir das hohe Gras durchfahren. Okay, wir sind nicht wie im amerikanischen Western mit Pferden oder Planwagen unterwegs. Aber zumindest die Einstellung stimmt. Wir befahren mit einem Schienenfahrrad eine alte Bahntrasse, die hier im 19. Jahrhundert durchs Tal gelegt wurde. Jahrzehnte lang transportierte ein Roter Rüttler die Einwohner des Tals nach Nancy, bis die Linie 1986 eingestellt wurde. Der alte Bahnhof von Magnières beherbergt jetzt Ausflügler, die Entschleunigung suchen. Wobei die Jungs eher auf Beschleunigung stehen und wir so durch alte Birkenwälder sausen. Immer am wilden Fluss Mortagne entlang, wo die Rinder am Wegesrand ganz erstaunt sind über den plötzlichen Tumult in dieser Idylle.

Abgründe überwinden

Wer unbekanntes Land erobern will, muss natürlich auch hier und da eine Schlucht überwinden. Darum ist der Abenteuer-Park in Pierre Percée zumindest eine geeignete Vorbereitung. Schon die Anfahrt entlang des Ufers eines riesigen Stausees ist atemberaubend, dann geht es durch dunkle Kiefernwälder über eine Straße, die man nachts besser nicht befährt. Die Klettertouren über dünne Drahtseile, gespannte Netze und witzig-wackelige Holzkonstruktionen verursachen so manchen Schweißausbruch. Weil Papa untrainiert ist, ja. Aber auch wegen schier schwindelerregender Höhenunterschiede. Die Sicherungsgurte kriegt man gestellt, sodass dem Adrenalinspaß eigentlich nur der eigene Schweinehund im Weg steht. Und wenn das Wetter stimmt, kann man sich in dem beeindruckenden See am Ende auch noch eine Abkühlung holen.

Auf dem wilden Wasser

Mit Getöse geht es den Rio Grande hinunter. Der Fluss macht eine gefährliche Biegung, es kommen Stromschnellen auf uns zu. Aber der Einbaum, in dem wir paddeln, bringt uns sicher an unser Ziel. Nicht ganz trocken. Denn eben war da ein kleiner Wasserfall, der uns doch sehr rasant hat eintauchen lassen. Aber die Erleichterung, das Abenteuer überstanden zu haben, steht allen Teilnehmern der Familienexpedition ins Gesicht geschrieben. "Fraispertuis City" ist eine wahrhaftige Western-Stadt im Westen Lothringens; die Wildwasserfahrt nur eine von 25 Attraktionen für kleine und große Cowboys. Vom Schießstand über ein Riesenrad im Planwagen, einer Achterbahn durch den "Grand Canyon" oder einer Riesenschaukel, auf der man auf Pferden reitet. Und ein Auto-Scooter wird zum "Büffel-Scooter". Der Park ist doppelt familienfreundlich: Einerseits gibt es für alle Alters- und Adrenalinklassen Attraktionen, andererseits ist der Park nicht so groß, als dass man sich darin verlieren würde oder von einem Fahrgeschäft zum nächsten hetzen müsste. Auch schön: Man kann sich Essen zum Picknicken mitbringen und ist nicht auf die Versorgung im Park verpflichtet.

Voll unter Dampf

Schnaufend geht es den Berg hinauf wie mit Jim Knopfs "Emma". Es zischt, es dampft, es rattert und klappert. Und es riecht ganz eigentümlich nach verbrannter Kohle. Hier in Abreschviller haben die Einheimischen 1885 die Eisenbahn durch den Wald gelegt. Über 35 Kilometer. Am Montag fuhren die Männer raus, um Holz zu machen. Die ganze Woche über lebten sie in Hütten im Wald und kamen erst Samstag mit ihrem vollgeladenen Zug wieder zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Strecke stillgelegt. Nur einige Ruinen am Wegesrand zeugen noch von den vielen Sägewerken, die hier zwischen Gleisen und der Roten Saar einmal in Betrieb waren. Heute kümmert sich ein rühriger Verein mit 70 Mitgliedern und drei Lokführern um den Erhalt der einzigen Schmalspurbahn Frankreichs. Mit dem schnaufenden Stahlross kann man sechs Kilometer der alten Trasse befahren. Die Illusion des Wilden Westens wird perfekt, wenn in den Sommermonaten immer sonntags der Zug überfallen wird - von "echten" Indianern. Dann geht es heiß her in dem beschaulichen Tal. Aber an der kleinen Endstation gibt es dann doch eine Friedenspfeife für die Trapper.