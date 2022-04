Von Susanne Kilimann

Eineinhalb Tage in Vilnius sind wie im Flug vergangen. Schon liegt Litauens Hauptstadt eine halbe Autostunde hinter uns. Im Kopf tanzen die Bilder bunt durcheinander – die malerische Altstadt mit ihrer unglaublichen Kirchendichte. Kuppeln und Kreuze, die sich ins Blickfeld drängen, egal, wo man geht oder steht. Kopfsteingepflasterte Gassen, sorgsam restaurierte Fassaden, hübsche Cafés, kleine Läden, szenige Bars – junge Leute, die sich nach dem Lockdown das Leben zurückerobern. Im Herzen des alten Vilnius der Weiße Platz, mit Kathedrale und trutzigem Glockenturm. Orientierungspunkt, Treffpunkt. "Und für die ganze Nation ein Gänsehaut-Ort", hat Egle Kalibataite, die Stadtführerin, gesagt. "Hier versammeln wir uns an jedem 6. Juli, unserem Nationalfeiertag, und singen die Hymne."

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Nonstop fliegen Air Baltic, Lufthansa und Ryanair die Hauptstadt Vilnius an. Mit dem Auto: Fähre Kiel – Klaipeda (2-Bett-Kabine ab 189 Euro, Liegesessel 59 Euro, Pkw pro Strecke ca. 100 Euro). Unterkunft: In Vilnius: "Antagonist [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Nonstop fliegen Air Baltic, Lufthansa und Ryanair die Hauptstadt Vilnius an. Mit dem Auto: Fähre Kiel – Klaipeda (2-Bett-Kabine ab 189 Euro, Liegesessel 59 Euro, Pkw pro Strecke ca. 100 Euro). Unterkunft: In Vilnius: "Antagonist Art Hotel" im Herzen der Altstadt, komfortable und individuell gestylte Zimmer in einem Gebäude aus dem 15. Jh., DZ ab ca. 80 Euro (www.artagonist.lt). In der Ignalina-Region im Südosten: "Paliesius Manor", liebevoll geführtes Hotel und Restaurant in einem ehemaligen Gutshaus mit bezaubernden Zimmern, DZ ab ca. 100 Euro (http://www.paliesiusmanor.com/). In Šiauliai (nahe Kreuzhügel): "Zveju Uzeiga", komfortables Hotel mit Restaurant in einem frisch restaurierten historischen Gebäude außerhalb der Stadt und direkt am See, DZ ab ca. 64 Euro (www.zvejuuzeiga.lt).

[-] Weniger anzeigen

Der Fahrer des Vans setzt den Blinker. Kurz darauf öffnet er die Schiebetüren. Wir haben Trakai erreicht. Das 30 Kilometer westlich von Vilnius gelegene Städtchen mit seiner von Flussarmen umschlungenen Wasserburg ist auch so ein Ort, der die nationale Identität stärkt. Die Backsteinfestung auf der Flussinsel war einst Sitz der litauischen Großfürsten. Heute ist sie Museum. Bärenfelle, Waffen, Schmuck und andere Preziosen vermitteln im Inneren eine Vorstellung vom vergangenen feudalen Leben.

Der beste Blick auf die Burg bietet sich bei ihrer Umrundung auf dem Wasser. Lautlos steuert Kapitän Mantas das solarbetriebene Boot über die spiegelglatte Fläche. Stundenlang könnte man so durch die Wald- und Seenlandschaft schippern. Doch es ist kühl an diesem wolkenverhangenen Vormittag und so kommt die Einkehr ins Kybynlar sehr gelegen.

Das Restaurant in einem der historischen Holzhäuser direkt am Ufer wird von Arturas Lavrinovicius gemanagt. Der 36-Jährige gehört der karäischen Gemeinde Trakais an. Die Glaubensgemeinschaft hat sich im 8. Jahrhundert vom klassischen Judentum abgespalten. Lange Zeit war das Turkvolk auf der Krim ansässig. Bis Ende des 14. Jahrhunderts Großfürst Vytautas Karäer nach Trakai holte. "Im Allgemeinen sind karäische Männer sehr groß. Darum wollte sie der Großfürst zu seinen Palastwächtern machen", sagt Lavrinovicius, auch er ein 1,90-Meter-Mann.

Die Kenesa, das Gebetshaus, ist noch heute Mittelpunkt des Gemeindelebens. Hier den Partner beziehungsweise die Partnerin fürs Leben zu finden, gestaltet sich jedoch schwierig. In Trakai zählt die Gemeinde gerade noch 50 Mitglieder. In ganz Litauen gibt es nur noch wenige hundert Karäer – weltweit rund 50.000. Auch Lavrinovicius hat keine Karäerin geheiratet. Den beiden Söhnen will er trotzdem so viel wie möglich von der alten Kultur vermitteln. Karaimisch, die Turksprache der Altvorderen, können sie in der Gemeindeschule lernen. Mit karaischer Kochkunst ist Lavrinovicius bestens vertraut. Auf die hat sich sein Restaurant spezialisiert. Besonders beliebt sind Kyblyn – Teigtaschen mit Lamm- oder Rindfleisch gefüllt.

Idyllische Wasserstraßen führen durch den menschenleeren Osten des Landes. Foto: Ralf Gellert

Von Trakai führt unser Roadtrip weiter in den fast menschenleeren Südosten. Bis auf wenige Kilometer nähert sich die Landstraße der belarussischen Grenze. Kaum ein Fahrzeug ist hier unterwegs. Lichte Wälder – Kiefern, Fichten, Birken, Buchen – wechseln mit Ackerflächen ab. Vereinzelte Gehöfte. Winzige Dörfer, die fast ausgestorben scheinen. Neben Holzhäusern mit verwitterten Fassaden und blind gewordenen Scheiben ruhen Autowracks. Störche fühlen sich augenscheinlich wohl in dieser Einsamkeit. Vor dämmrigem Abendhimmel fliegen sie zu Dutzenden ein, lassen sich auf Dächern und Masten nieder, schauen wie Wächter über einen Landstrich, der aus der Zeit gefallen scheint. Zwischen der weißrussischen Grenze und dem Städtchen Ignalina bietet das ehemalige Gutshaus "Paliesius Manor" stilvolle Unterkunft, gediegene Küche und gelegentlich Konzerte im einstigen Pferdestall.

Die Wasserburg von Trakai zählt zu den meistbesuchten Attraktionen im südlichen Baltikum. Foto: Ralf Gellert

Der nächste Tag bringt Bewegung im Nationalpark Aukštaitija, der sich vom südöstlichen Zipfel bis in die Mitte des Landes erstreckt. Kanus werden ins Wasser gelassen, eine meditative Reise beginnt. Seen, die durchs Spiel von Sonne und Wolken rasch die Farbe wechseln. Seerosenteppiche mit gelben Blüten. Schilfgesäumter Wald. Klare Luft und Stille. Den Wasserläufen immer weiter Richtung Norden folgend, ließe sich in zehn Tagen die Ostseeküste bei Klaipeda erreichen. Auch solche Touren bieten Edita und Kostas, die Kanuverleiher, an. Für uns aber endet der Ausflug nach zwei Stunden in Ginuciai, einem winzigen Dorf mit Wassermühle.

Gleißendes Sonnenlicht lässt die metallenen Kreuze funkeln. Nach stundenlanger Autofahrt und Rast in der Brauereistadt Biržai haben wir Kryžiu Kalnas erreicht, den "Hügel der Kreuze" bei Šiauliai, im Norden des Landes. "Hierher kommt jede Familie mal", sagt Greta, unsere Begleiterin. "Die Menschen stecken Kreuze in den Sand und verbinden das mit Fürbitten. Für die Gesundheit der Lieben, für den Seelenfrieden der Toten. Für Freiheit und Frieden in unserem Land."

Über den Ursprung der Kreuzrituale gibt das am Eingang erhältliche Infoblatt mehrere Erklärungen. Eine besagt, dass die Bewohner der Gegend Mitte des 19. Jahrhunderts Kreuze zum Gedenken der im Kampf gegen das zaristische Russland Gefallenen aufstellten. 1917 endete die Zarenherrschaft, ein Jahr später erlangte Litauen nach 123 Jahren die Unabhängigkeit zurück. Die währte allerdings nur kurze Zeit. Im Zweiten Weltkrieg marschierte die deutsche Wehrmacht ein, dann übernahmen wieder die Russen, von 1945 bis 1990 war der kleine Baltenstaat Teil der Sowjetunion. Auch in diesen kirchen- und religionsfeindlichen Jahrzehnten stellten die Menschen Kreuze auf.

Die Sowjetautoritäten sahen darin einen Akt der Auflehnung, ließen die christlichen Symbole abreißen, und, als es immer mehr wurden, niederwalzen. "Nach jeder Zerstörung wurden nur noch mehr Kreuze aufgestellt", sagt Greta. Nach der Unabhängigkeit von 1990 wurde Kryžiu Kalnas zur regelrechten Pilgerstätte. Papst Johannes Paul II. zelebrierte hier 1993 eine Messe. Inzwischen sind hier weit mehr als 200.000 Kreuze versammelt. Kreuze aus Metall, aus Holz, aus Stein. Manche fingerklein, andere mehrere Meter hoch, und täglich kommen weitere hinzu.

Kaunas, die zweitgrößte Stadt des Landes und derzeit europäische Kulturhauptstadt, liegt nicht auf unserer Tour. Dafür das heute winzige Kernavé, älteste bekannteste Hauptstadt Litauens. Burg und Mittelalterstadt haben einst die Deutschordensritter niedergebrannt. Geblieben sind die buckeligen Grasberge – Wehrhügel, die im 13. Jahrhundert von den Gefolgsleuten des sagenumwobenen Königs Mindaugas aufgeschüttet wurden. Auf ihren Kuppen, wo der Blick weit ins Tal der Neris reicht, lässt sich die Aura von Kernavé erspüren.