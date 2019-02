Von Win Schumacher

Der Boden bebt, wenn Batjargal Munkh-Orgil den Fuß in den Sand setzt. Er sieht seinem Gegner für eine Sekunde lang fest in die Augen, dann stürzen sich die beiden Sumo-Ringer aufeinander. Mit aller Wucht versucht sein Herausforderer sich gegen den Mongolen zu stemmen, doch der 170-Kilo-Mann schleudert den Japaner in ein paar Augenblicken zu Boden.

"In der Mongolei haben viele Jungen diesen Traum, unbesiegbare Kraft zu besitzen", erzählt Batjargal nach seinem Morgentraining im Ring der Kataonami-Sumo-Einheit in Tokios zentralem Stadtteil Ishiwara. "Ich selbst wollte aber eigentlich nie ein Sumo werden." Batjargal ist ein Mann wie ein Fels. Über seinen massigen Körper rinnt Schweiß. Bis auf den traditionellen, Mawashi genannten, Lendengürtel, über den sich sein stattlicher Bauch wölbt, ist er unbekleidet. Unter dem japanischen Namen Tamawashi Ichiro ist Batjargal in Tokio ein Star. Zwei Mal besiegte er einen Yokozuna, wie man die Großmeister im Sumo nennt.

"Alles begann damit, dass ich meine Schwester besuchte, die in Japan lebt", erzählt der 33-Jährige aus Ulan-Bator. "Es war Schicksal. Ein anderer Mongole sagte mir, dass ich das Zeug zum Sumo habe. Ich meldete mich zum Training an und blieb."

Batjargal ist längst nicht der einzige Mongole unter den Sumotoris Japans. Vier seiner Landsmänner stiegen in den letzten Jahren zum Yokozuna auf. Unter den Größten im Ring sind heute auch etliche andere Ausländer. Bulgaren, Brasilianer und Ägypter zählen zu den Publikumslieblingen bei den dreimal jährlich in der Tokioter Ryogoku-Sumohalle stattfindenden Hon Basho-Turnieren. Dann treten die besten der Schwergewichte unter dem frenetischen Jubel des Publikums gegeneinander an.

Für junge Japaner ist es nicht mehr sehr populär, ein Sumo zu werden", sagt Ryoji Matsumoto, Batjargals Trainer. "Sie wissen, welche enormen Entbehrungen es mit sich bringt." Die Ausbildung zum Sumo folgt einem strengen Plan und Tagesablauf nach jahrhundertealter Tradition. "Um 6 Uhr wird aufgestanden. Der Tag besteht aus Trainingseinheiten und zwei Mahlzeiten", erklärt Ryoji. "Um 10 Uhr am Abend schließen wir das Tor". Für die jungen vergnügungssüchtigen Tokioter klingt das sicher nicht nach einem Traumberuf. "Wir haben ein echtes Nachwuchsproblem", sagt Ryoji.

"Jetzt suchen manche Traditionsverbände schon über das Internet und Facebook nach Neueinsteigern. Aber viele junge japanische Ringer geben schnell wieder auf. Die Zukunft gehört dem Fußball." In den letzten Jahren haben etliche Ausländer die Lücken besetzt, um den Mangel an japanischen Sumotoris auszugleichen. "Erst waren es Hawaiianer, jetzt Mongolen", erklärt Rioji. Dieser Neuentwicklung war eine leidenschaftliche Diskussion vorausgegangen, wie japanisch ein Sumo sein müsse. Die Reformer setzten sich durch.

Sumo ist nicht die einzige urjapanische Lebenswelt, der der einheimische Nachwuchs verloren geht. "Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Sumotoris und Geishas", sagt Sayuki. "Auch sie gehorchen einer strengen Hierarchie. Manchmal werden die Ringer nackte Geishas genannt, weil sie, wie wir, für eine ganz eigene japanische Tradition stehen." Sayuki ist die erste nicht-japanische Geisha in der Geschichte des Landes. Gerade kommt sie von einem Drehtermin mit einem ausländischen Fernsehteam zurück. Sie trägt einen feinen cremefarbenen Kimono, den sie mit einer traditionellen, Obi genannten, Stoffschärpe umgürtet hat.

In einer Kneipengasse in ihrem Viertel Fugakawa drehen sich die Leute nach ihr und ihrer japanischen Auszubildenden Sasane um und machen Fotos mit ihren Smartphones. Geishas in Ausbildung werden in Japan Maikos genannt. Das Mädchen hat das Gesicht bis zum Nacken puderweiß geschminkt. In ihre schwarze Perücke hat die Teenagerin zarte Kränze aus bunten Seidenblumen geflochten. Sayuki zupft ihr hin und wieder am Haarschmuck oder streicht den Kimono zurecht.

Kaum eine andere Biografie könnte eindrucksvoller die Rolle von Ausländern für die Wiederbelebung japanischer Kultur erzählen wie der ungewöhnliche Lebensweg Sayukis. Als 15-jährige Austauschschülerin aus Melbourne kam Fiona Graham zum ersten Mal nach Japan. Ihren alten Namen hat sie inzwischen abgelegt. Als Studentin und Doktorandin der Sozialanthropologie in Oxford beschäftigte sie sich mit der japanischen Gesellschaft und wurde schließlich von einer Geisha-Mutter im Stadtteil Asakusa in die 400 Jahre alte Kunst der Unterhaltung eingewiesen.

Inzwischen hat sie ihren festen Wohnsitz in Japan. Unter Tokios Geishas war die Aufnahme der Australierin ein umstrittener Schritt. Eine Ausländerin unter ihnen, das brach mit einem hochkomplexen Selbstverständnis. "Meine Geisha-Mutter hatte es nicht gerade einfach", sagt Sayuki heute, "anders als etwa ein Sumo müssen Geishas als Unterhaltungskünstlerinnen perfekte Sprach- und Kulturkenntnisse mitbringen. Das macht eine Aufnahme für Ausländerinnen schier unmöglich."

In einer Kneipe nahe eines von Kirschbäumen gesäumten Flüsschens kehren Sayuki und Sasane ein. Die Besitzerin freut sich über die traditionell gekleideten Gäste und schenkt heißen Sake aus. Seit vielen Jahren hatte sie keine Geisha mehr zu Besuch. "In ihrer Blütezeit vor etwa 100 Jahren gab es in Japan noch 80.000 Geishas", sagt Sayuki. "Heute sind es weniger als 2000." Vor allem ausländische Touristen haben jedoch in letzter Zeit in Tokio und Kyoto die Nachfrage nach Geisha-Auftritten wiederbelebt. "Japan hat sich dramatisch verändert und wird immer westlicher", sagt Sayuki. "Alte Traditionen verschwinden, aber die Japaner beginnen, ihre Kultur neu zu entdecken. Der Tourismus spielt dabei eine wichtige Rolle."

Im Fukagawa-Viertel hat Sayuki nun eine Tradition wiederbelebt, die schon fast erloschen war. "Seit 20 Jahren traten hier keine Geishas mehr auf", sagt Sayuki, "dabei gab es hier früher etwa 60 Geisha-Häuser." Durch Zufall fand sie eines dieser Häuser und unterrichtet nun junge Maikos in Tanz, Gesang, traditionellen Musikinstrumenten und dem untadeligen Auftreten, das sich für eine Geisha gehört. In der Kneipe scharen sich nun ältere Männer und Frauen um Sayuki und Sasane. Sie alle wollen wissen, wie es dazu gekommen ist, dass plötzlich wieder Geishas in Fugakawa unterwegs sind.

Vom Zentrum Tokios karrt der Sobu-Schnellzug Pendler vorbei an unzähligen Hochhäusern und dem alles überragenden Skytree, dem zweithöchsten Bauwerk der Erde, in ihre Wohnorte im Osten der Millionenmetropole. Inmitten des geschäftigen Stadtbezirks Edogawa verbirgt sich hinter einem einfachen Holztor ein Garten mit einem Koifisch-Teich, der sich von Tokios zahllosen Parks und penibel gepflegten Grünanlagen in einem wichtigen Detail unterscheidet: Seine Bäume sind hunderte Jahre alt, aber meist kaum mehr als einen Meter hoch.

Der Shunkaen-Bonsaigarten verwahrt einige der kostbarsten Miniaturbäume Japans. "Dieser hier ist etwa tausend Jahre alt und 100 Millionen Yen wert", sagt Toshio Uematsu. Das entspricht in etwa 760.000 Euro.

Der 80-jährige Japaner schnippelt gerade mit einer Heckenschere an einem eigenwillig geformten Wacholder. "Sein Stamm ist wie ein Knochen, aber er ist lebendig", sagt Uematsu.

Sein fortgeschrittenes Alter sieht man dem Bonsai-Gärtner kein bisschen an. "Wer sich mit alten Bäumen beschäftigt, bleibt jung", sagt er, während er einen Fächerahorn wässert. "Ich bin komplett fit. Rückenschmerzen kenne ich nicht." Seit über 45 Jahren arbeitet Uematsu im Garten des weltbekannten Bonsai-Künstlers Kunio Kobayashi. Der japanische Großmeister ist heute viel im Ausland unterwegs, um in aller Welt Vorträge über die Kunst zu referieren, aus unscheinbaren Baumsetzlingen schier unsterbliche Meisterwerke zu kreieren.

Im Shunkaen-Garten lassen sich etwa tausend der wertvollen Zwergenbäume bestaunen. Keiner sieht dem anderen gleich. Einige haben die knorrigen Äste wild zur Seite gedreht, als hätten erbarmungslose Winde sie jahrzehntelang in die Knie gezwungen. Bei anderen ist der bleiche Stamm wie ein erstarrtes Totenhemd geformt, als habe ein Bildhauer vor Urzeiten eine halb fertige Grabfigur aufgegeben, aus der nun junge Zweige mit frischem Grün sprossen.

In den Werkstätten, die an den Garten angrenzen, zwingen Kayobashis Schüler die Äste von jungen Kiefersetzlingen mit dünnen Drähten in ihr erstes Korsett. "Viele der Leute, die sich für Bonsais interessieren, sind heute Ausländer", sagt Uematsu. "Junge Japaner interessieren sich mehr für Computerspiele. Ihre Väter fragen sich: Wer kümmert sich einmal um meine Bonsais, wenn ich sterbe?" Selbst Kayobashis Kinder und Enkel haben wenig Interesse an dem Erbe des berühmten Baumbändigers.

Stattdessen scharen sich junge Chinesen, Amerikaner und Europäer um den Meister und tragen sein Wissen in ihre Heimatländer. Einige von Kayobashis Jüngern, wie der Engländer Peter Warren und der Deutsche Valentin Brose, gelten inzwischen selbst als geachtete Experten in der internationalen Bonsai-Community.

"Es wird seine Zeit dauern, bis die japanische Jugend wieder ihr Interesse an Bonsais entdeckt", sagt Uematsu. "Im Alter fliegen sie dann nach China, um sich fertige Bäume zu kaufen." Gut, dass unterdessen im Shunkaen-Garten junge Ausländer die alte Kunst lernen. Wenn deren Bonsais irgendwann einmal selbst zu wahren Kunstwerken gereift sind, werden sich sicher auch junge Japaner an die Leidenschaft ihrer Urgroßväter erinnern. So jedenfalls hofft es Toshio Uematsu.