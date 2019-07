Im Hof von Castle Caernarfon – an der Meerenge von Menai – wurde Charles 1969 zum „Prince of Wales“ gekrönt. Foto: Getty Images

Von Karsten-Thilo Raab

Es ist immer wieder erstaunlich, wie wenig es braucht, um kiloweise Glückshormone auszuschütten. So im Norden von Wales auf der Lleyn-Halbinsel. Der Anblick der weiten Bucht, der sanften Hügel und der Irischen See lässt in Sekundenschnelle den wolkenverhangenen Himmel vergessen. Gesteigert wird das Glücksgefühl noch, wenn am nördlichen Ende der sichelförmigen Bucht von Porthdinllaen eines der faszinierendsten Pubs des Landes erreicht ist: Das Ty Coch Inn wurde sogar jüngst zu einer der zehn schönsten Strandbars der Welt gekürt, obwohl es streng genommen keine solche ist. Vielmehr liegt die populäre Kneipe durch eine Mauer geschützt etwas oberhalb des weitläufigen Sandstrandes. Und doch pilgern Bier- und Cocktail-Liebhaber in Scharen zu dem entlegenen Pub.

Hintergrund INFORMATIONEN Lage: Die Lleyn-Halbinsel liegt versteckt hinter Snowdonias Gipfeln mit der Irischen See auf der einen und Cardigan Bay auf der anderen Seite im Nordwesten von Wales. Lleyn ist über die A 499 und die A 497 erreichbar. Essen und Trinken: Typisch walisische Speisen gibt es im Caffi Meinir; das Ty Coch Inn, [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Lage: Die Lleyn-Halbinsel liegt versteckt hinter Snowdonias Gipfeln mit der Irischen See auf der einen und Cardigan Bay auf der anderen Seite im Nordwesten von Wales. Lleyn ist über die A 499 und die A 497 erreichbar. Essen und Trinken: Typisch walisische Speisen gibt es im Caffi Meinir; das Ty Coch Inn, www.tycoch.co.uk, liegt direkt am Meer; exzellente walisische Küche mit moderner Note wird im The Marram Grass serviert, www.themarramgrass.com. Übernachten: Lake Vrynwy Hotel, www.lakevyrnwy.com: Das Vier-Sterne-Haus liegt am gleichnamigen See; Ein schlossähnliches Anwesen mit luxuriösen Zimmern bietet das Castell Deudraeth direkt in Portmeirion.

Auf der Landzunge etwas oberhalb duckt sich der malerische Golfplatz von Nefyn in der weitläufigen Dünen- und Hügellandschaft. Die speziellen Windverhältnisse stellen die Spieler vor besondere Herausforderungen, während unten am Strand der Wales Coastal Path verläuft, der mit 1400 Kilometern längste Küstenwanderweg der Welt. Wer diesem ein paar Kilometer folgt, gelangt zu einem besonderen Kleinod namens Nant Gwrtheyrn.

Das kleine Dörfchen liegt in einer tief eingeschnittenen Schlucht an der Irischen See im Schatten von fast 400 Metern hoch aufragenden Bergen. Dort, wo ab Mitte des 19. Jahrhunderts für gut neun Jahrzehnte Steine abgebaut wurden, stößt man heutzutage auf schwere verbale Brocken. Denn seit 1982 wird in Nant Gwrtheyrn versucht, interessierten Erwachsenen aus aller Herren Ländern die Besonderheiten der alles andere als einfachen walisischen Sprache näher zu bringen.

Das war nicht immer so: "Im 18. Jahrhundert waren die Industriemetropolen in England händeringend auf der Suche nach Baumaterial. Insbesondere aus Manchester und Liverpool wurden die Fühler ins benachbarte Wales ausgestreckt", erzählt Mathew Penri, eine von drei Lehrkräften am National Language Centre. Im Jahre 1860 eröffneten in Nant Gwrtheyrn gleich drei Steinbrüche, in denen Granit als Straßenbelag abgebaut wurde. Für die Arbeiter wurden zwei Häuserreihen hochgezogen. Auch eine Kapelle und ein Geschäft fehlten nicht.

Als Anfang des 20. Jahrhunderts das Kopfsteinpflaster dem Teer als Straßenbelag weichen musste, war dies das Ende der Steinbrüche. Die Arbeiter und ihre Familien verließen Nant Gwrtheyrn und die Siedlung verfiel in einen Dornröschenschlaf. Ende der 70er Jahre begannen umfangreiche Umbau- und Renovierungsarbeiten für das Sprachzentrum.

Ab 1982 wurden hier erste Walisisch-Kurse abgehalten. Die Schlafstätten in Nant Gwrtheyrn, das jährlich allein 50.000 Tagesgäste zählt, stehen allen offen. Und so legen nicht wenige, die auf dem Wales Coastal Path unterwegs sind, hier ein Nachtlager abseits allen Trubels ein.

Überaus lohnend ist auch ein Abstecher nach Caernarfon. Die 10.000- Seelen-Gemeinde an der Meerenge von Menai fühlt sich spürbar königlich an. Nicht nur, weil das weithin sichtbare Castle im Herzen der malerischen Altstadt als Weltkulturerbe unter dem Schutz der Unesco steht, sondern weil im Hof der trutzigen Festung der britische Thronfolger Charles im Jahre 1969 zum "Prince of Wales" gekrönt wurde.

Bis heute sind die Windsors dem Städtchen eng verbunden und statten Caernarfon regelmäßig einen Besuch ab. Daher wurde die im 13. Jahrhundert errichtete Festung mit ihren neun Türmen und stolzen Zinnen sogar durch einen gläsernen Balkon erweitert, von dem aus die Blaublütigen dem Volke auf dem zentralen Castle Square zuwinken können.

In Wales finden sich genau 641 Burgen und Burgruinen", weiß Guide Rob Lewis Jones zu berichten, während mit Conwy eine weitere Perle im Norden von Wales erreicht ist. Neben dem gleichnamigen Castle aus dem 13. Jahrhundert, das ebenfalls zum Weltkulturerbe der Unesco zählt, wird das mittelalterliche Marktstädtchen von einer 1,5 Kilometer langen Stadtmauer mit insgesamt 21 Türmen dominiert.

Einen augenfälligen Kontrast zu den geschichtsträchtigen Gemäuern bildet ein knallrotes Häuschen am Hafen, das als kleinstes Haus in Großbritannien gilt. Der gezeitenabhängige Hafen, eine spektakuläre Hängebrücke von Thomas Telford aus dem frühen 19. Jahrhundert und die Nähe zu den Bergen von Snowdonia sind weitere Pfunde, mit denen Conwy wuchern kann. Ein wenig angsteinflößend wirken nur die laut kreischenden Möwen, die überaus gut im Futter sind. Die "Don’t feed seagulls"-Schilder werden hier scheinbar beflissentlich ignoriert. Dafür sorgen in der High Street einige Bäume, die durch das sogenannte Guerilla Knitting mit einem Strickkleid verschönert wurden, für besondere Blickfänge.

Eine völlig andere Welt eröffnet sich wenige Kilometer weiter in Portmeirion, wo der exzentrische Visionär Clough William-Ellis (1883-1978) zwischen 1925 und 1972 seine eigene kleine Welt geschaffen hat: einen verspielten Ort mit bonbonfarbenen Fassaden, Türmchen, Säulengängen, Kirchen, Kuppeln, Statuen und einem liebevoll angelegten Garten. Vieles ist echt, manches nur schöner Schein.

Über Portmeirion schwebt ein Hauch der Toskana mit einem Hang zum Disneyland. Zu den vielen kuriosen Bauwerken gehören der Bell Tower of Campanile, die Buddha Statue aus Ingrid Bergmans Film "The Inn of the Sixth Happiness", der Pantheon, eine klassische Kolonnade, die William Reeve 1760 für den Arnos Court in Bristol errichtet hatte, ein "falscher" Leuchtturm sowie ein viktorianischer Hundefriedhof, der noch immer in Benutzung ist.

"William-Ellis wollte beweisen, dass er an einem der schönsten Flecken dieser Erde etwas ebenso Schönes schaffen konnte, ohne diesen Ort zu zerstören", berichtet Meurig Jones, Location Manager von Portmeirion, voller Ehrfurcht über die Entstehung dieses ehrgeizigen Projektes, das ein bisschen an eine Filmkulisse erinnert. Und in der Tat wurde auf dem 7000 Hektar großen Areal an der Tremadog Bay ab 1966 die britische TV-Kultserie "The Prisoner" abgedreht, die in Deutschland unter dem Titel "Nummer 6" lief.

Auf die Frage, warum er diesen ungewöhnlichen Mix aus Baustilen und Epochen im Norden von Wales errichten ließ, soll Williams-Ellis Zeit seines Lebens immer wieder geantwortet haben: "Weil es mein Traum war!"

Einen eben solchen verwirklichte in unmittelbarer Nachbarschaft zum Portmeirion Village im Jahre 1850 auch der Abgeordnete David Williams. Er ließ sich mit Castell Deudraeth ein viktorianisches Schloss errichten, das heute als Luxushotel und Nobelrestaurant dient. "So hübsch es auch anzusehen ist, gehört es wirklich nicht zu den 641 Burgen und Burgruinen in Wales", lacht Rob Lewis Jones, wohl wissend, dass noch 639 weitere Burgen darauf warten, entdeckt zu werden.