Von Annett Stein

Westallgäu. Die Straußenküken haben heute keine Lust auf Bettruhe. Immer wieder entwischt einer der flauschigen Minis vor der Tür des Holzstalls. "Ich geh’ heute auch nicht ins Bett", verkündet mein fünfjähriger Sohn fasziniert. Als später drei Sterne am Himmel leuchten und Fledermäuse über unsere Köpfe sausen, fallen ihm doch die Augen zu. Kein Wunder, so viel wie es zu sehen, zu entdecken und zu spielen gab in den vergangenen Tagen.

Wir sind mit dem Wohnmobil durch Deutschland unterwegs, wollen wandern, baden, Rad fahren, die Natur erleben. Zu etwas Besonderem wird unsere Reise, weil wir mit dem "Landvergnügen" unterwegs sind: Nicht Campingplätze oder die vielerorts von Gemeinden angebotenen Stellplätze sind unser Ziel, sondern Bauern- und Gasthöfe, Weingüter und eben Straußenfarmen. Rund 600 solcher Anbieter beteiligen sich derzeit am "Landvergnügen" und bieten einen Stellplatz für Wohnmobile oder Wohnwagen. Reisende dürfen für jeweils 24 Stunden kostenlos zu Gast sein.

Das Konzept stammt aus Frankreich, wo es schon lange möglich ist, die regionale und kulinarische Vielfalt des Landes auf diese Weise kennenzulernen. Auf Deutschland übertragen hat es der Berliner Marketingexperte Ole Schnack, der mit seiner Familie 2012 im Wohnmobil mit "France Passion" durch Frankreich reiste und von der Idee begeistert war.

2014 war sein erster "Landvergnügen"-Führer fertig, 239 Höfe boten darin Plätze an. "Es kommen jährlich 20 bis 30 Prozent dazu, etwa zehn Prozent steigen aus, zum Beispiel, weil der Hof aufgegeben wird", sagt er. Neue Gastgeber sind immer willkommen.

Wer das Konzept als Reisender nutzen möchte, kauft sich ein "Landvergnügen"-Buch, das eine Vignette enthält und den Zugang zur in diesem Jahr erstmals verfügbaren App ermöglicht.

Für uns ist das Angebot ein Traum: Noch nie waren wir auf Deutschlandreise an so vielen versteckten hübschen Orten, nie sind wir so leicht mit Menschen der verschiedenen Regionen ins Gespräch gekommen. Und selten war es so leicht, unseren Kindern zu vermitteln, woher die Nahrungsmittel auf ihrem Teller kommen - grast doch die Kuh, von der Milch und Käse auf unserem Tisch stammen, direkt neben uns auf der Weide.

Unser geliehenes Gefährt steht mal unterm Apfelbaum, mal am Weinberg und gleich zweimal direkt an einer Burg. Auf dem Bio-Hof Kohler im Westallgäu schweift unser Blick vom Bett aus etliche Kilometer weit über die Landschaft. Immer gibt es Wander- und Radwege, die direkt vor der Tür beginnen. Immer stehen wir umgeben von ganz viel Grün, können uns im Hofladen mit regionalen Produkten eindecken oder im Restaurant des Gastgebers essen.

Ferkel zum Anfassen: Vor allem Kinder aus der Stadt erfahren bei Landvergnügen, wie das Landleben so ist. Foto: Brunnerhof/Landvergnügen/dpa

Und meist gibt es Tiere, denen sich unsere Söhne begeistert widmen: Beim Freilandschwein-Biohof in Gömnigk (Brandenburg) gucken sie quietschvergnügten Ferkeln beim Buddeln zu. Am Weingut Thürkind in Gröst (Thüringen) begleitet die langnasige Hundedame des Hauses uns auf Ausflüge. Auf dem Bio-Hof Kohler in Heimenkirch (Bayern) liest der Große dem Kleinen die liebevoll auf Tafeln über den Köpfen notierten Namen der Allgäu-Kühe vor.

Flauschig-weiße Minihühner werden von uns am Weingut Schloss Saaleck in Hammelburg (Bayern) ins Bett gebracht. Und auf dem Talhof Heidenheim (Baden-Württemberg), einem der ältesten Demeterhöfe weltweit, legt das Riesenhundebaby Grimm seine dicken Pfoten auf die Schultern des Zehnjährigen, der ob so viel gewichtiger Zuneigung glücklich lächelt - und umfällt.

Gerade für Städter wie uns ist es wundervoll, so viel echtes Landleben erfahren zu können, wobei es meist kleine Höfe und Biobauern sind, die beim "Landvergnügen" mitmachen. Für sie ist der Verkauf an die Camper im Hofladen - der keine Pflicht ist, aber als kleines Dankeschön empfohlen wird - ein willkommenes Zubrot. Zu den entscheidenden Gründen mitzumachen zähle für die Anbieter zudem, zeigen zu wollen, wie ihre Landwirtschaft funktioniert, erklärt Schnack.

Allgäu-Kühe werden auf dem Bio-Hof Kohler in Heimenkirch gehalten. Foto: dpa

"Und oft hören wir auch: Wir kommen selten weg vom Hof und freuen uns über ein bisschen frischen Wind, freuen uns darauf, Menschen kennenzulernen." Und es wird noch besser: Karl Fritz öffnet die Tür zur Scheune, wo neben echten Treckern auch allerlei Tretfahrzeuge seines Enkels stehen - und die dürfen nun auch die Gastkindern nutzen.

Auf der Straußenfarm Hegau-Bodensee in Stockach (Baden-Württemberg) hüpfen die Jungs auf dem Trampolin, auf dem Bio-Sonnenhof Regler (Bayern) schleppen sie immer neues Holz für die riesige Feuerschale herbei. Und auf dem Etzdorfer Hof in Heideland (Thüringen) können sie begleitet von zwei jungen Helfern auf gescheckten Ponys umherreiten.

"Generell ist die Anzahl der Bücher und damit der Vignetten reglementiert", erklärt Schnack. "Wir wollen das Netzwerk nicht zum Platzen bringen." Derzeit habe jeder Gastgeber im Mittel etwa 60 Gäste jährlich, meist Familien oder ältere Paare. Vergleichsweise wenig Anbieter gibt es in östlichen Regionen wie Sachsen und Sachsen-Anhalt.

"Dafür sind das oft spannende Höfe, wo ungewöhnliche Ideen umgesetzt werden", so Schnack. Im Westen und Süden hingegen dominieren kleine, oft schon seit vielen Generationen von einer Familie geführte Betriebe.

Ein angenehmer Nebeneffekt unserer "Landvergnügen"-Reise ist, dass uns die wundervollen Eindrücke noch einige Wochen erhalten bleiben: Immer wenn wir Marmelade, Holundersirup oder Wein aus dem Vorratsregal holen, wird die Erinnerung an den Hof und die Menschen wach, von denen das Produkt stammt. Und einen Termin, auf den wir uns freuen, gibt es auch schon: Mitte Februar erscheint die nächste Ausgabe des "Landvergnügens".