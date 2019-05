Von Friederike Brauneck

Vom Schreibtisch in den Stall und auf das Feld, recherchieren und dann ausprobieren - das funktioniert nur mit wahrer Überzeugung. Mauro Panella, einst Versicherungsmathematiker in der Führungsetage eines großen Konzerns, hat den Schritt gewagt. Für den Ausstieg 2005 machte Mauro einen Businessplan ganz nach Mathematiker-Art, alle Ersparnisse flossen in den Bio-Hof "Il Fienile (Scheune) d’Orazio" in Sabina, etwa 80 Kilometer nordöstlich von Rom - und die Rechnung geht bis heute auf.

Hintergrund INFORMATIONEN Informationen: Mauro Panella: Agrotusimo Il Fienile di Orazio am Monte San Giovanni in Sabina www.fienilediorazio.it Maureen und Jennifer: La Torretta in Casperia [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Informationen: Mauro Panella: Agrotusimo Il Fienile di Orazio am Monte San Giovanni in Sabina www.fienilediorazio.it Maureen und Jennifer: La Torretta in Casperia www.latorretabandb.com Stefano und Elisabeth Fassone: Le Mole sul Farfa bei Mompeo www.lemolesulfarfa.com Wandern: Individuelle Führungen mit Giovanni Nori www.monti-e-mare.de oder organisierte Gruppenreisen www.hauser-exkursionen.de Auf den Spuren Franz von Assisis: Auf eigene Faust oder organisiert mit Hauser Exkursionen, führt der Weg 160 Kilometer in neun Tagen durch die Sabiner Berge. Leichte und anstrengendere Etappen wechseln sich ab, Gepäcktransfer, Übernachtung in Gasthöfen oder auf Bauernhöfen möglich. Außerdem ist eine Verlängerung in Rom möglich.

Seine Frau Ornella arbeitet weiter zwei Tage die Woche als Dozentin für Bildungswissenschaften an der Uni Rom und unterstützt ihren Mann am Wochenende bei der Bewirtung der Gäste. Mauro lächelt versonnen: "Ich bin ein echter Agroturismo. Früher in der Bank habe ich zwar auch mit Tieren gearbeitet: Haien und Eseln. Die Arbeit jetzt ist zwar auch sehr hart, aber ich bin glücklich." Spricht’s und muss schon wieder los, weil Schweine, Esel, Hühner und Ziegen gefüttert und getätschelt werden wollen.

Von einem romantischen Streichelzoo kann allerdings keine Rede sein. Die Ziegen müssen immer hübsch nach Rangordnung gemolken werden, sonst werden sie zickig, schmunzelt Mauro. Ihre Milch wird zu schmackhaften Käsesorten, im selbstgebauten Käsehaus, streng nach geltenden Hygienestandards. Das Fleisch der Schweine wird über Winter zu herrlichem Schinken und typischem Speck, Lardo, verarbeitet. Gerade dieses Fleisch von der Backe des Schweins ist die entscheidende Zutat für die köstlichen Spaghetti Amatriciana, die Mauro abends gemeinsam mit seiner liebenswerten Mitarbeiterin Paula als Hauptspeise für seine Gäste zaubert.

Dazu kommt der eigene Wein - vielleicht nicht elegant, aber ehrlich-bäuerlich - auf den Tisch und wenn es die gefräßige Olivenmücke zulässt, gibt es auch wieder Olivenöl aus der eigenen Ernte. Alles aus eigenem Anbau. Deshalb schreitet Mauro vor dem Kochen zur Ernte, pflückt nach gewissenhafter Prüfung Tomaten, Zucchini, Aubergine, Kräuter und plant das Menü danach, was reif ist. Für jeden, der Sinn für die Natur hat, ist es eine Freude, dieses Leben und Arbeiten anzuschauen.

In Mauros Gästehaus ist alles schlicht und zweckmäßig, am kleinen Pool mit Blick über die schöne Landschaft kann man sich verlieren - wenn sich nicht gerade einer der sardischen Esel mit dem klassischen Ruf in Erinnerung bringt oder einer der Hunde menschliche Nähe sucht. In Feld und Stall kann von "Schöner Wohnen" nicht die Rede sein, vieles ist mit einfachsten Mitteln errichtet - und funktioniert.

Anders in Casperia, einem hübschen mittelalterlichen Städtchen, das mit engen Gassen einen Berghügel krönt. Hier betreiben Maureen und Jennifer ein altes Stadthaus als Bed and Breakfast. "La Torreta": Elegant-gemütliche Räume, dekoriert mit herrlichen Stoffen, einladenden Sitzgelegenheiten, Unmengen von Büchern und Zeitschriften, Sonnenterrasse - und dem Herzstück in Küche und Speisezimmer. Hier bereiten Mutter und Tochter zu, was vor Ort angebaut und nach Bio-Standards erzeugt wird. Maureen, ursprünglich aus Wales, lernte ihren Mann Roberto in Rom kennen.

Beide wollten alternativ leben und so stieg der Architekt aus seinem Job in Rom aus. Mit Töchterchen Jennifer ließen sie sich hier im Latium nieder und Roberto verdiente zunächst als Anstreicher und Möbeldesigner den Lebensunterhalt für die kleine Familie. Die wirtschaftlichen Abstriche hat keiner bedauert, inzwischen haben sie mit "La Torreta" die Verwirklichung ihrer Ideale umgesetzt - und sind angekommen.

Dass viele solch bewundernswerter Stationen sich an einem Weg erwandern lassen, dafür hat Giovanni Nori gesorgt, der auch für das Reiseunternehmen Hauser Exkursionen Wanderer führt. "Auf den Spuren des heiligen Franziskus von Assisi nach Rom" hat der Deutsch-Italiener diesen Pfad genannt. Die Ideen des Kirchenheiligen sind hochaktuell: Bescheidenheit, soziales Engagement und Respekt vor der Schöpfung. Allein im Heiligen Tal, einer fruchtbaren Hochebene östlich der Sabiner Berge, finden sich vier Klöster, die auf den Heiligen Franziskus zurückzuführen sind. "Aber," so Giovanni, "wir sind hier nicht auf einer Pilgerreise, deshalb geht der Weg nicht zu jedem Kloster, jeder Kirche, sondern durch die artenreichen Wälder mit malerischen Ausblicken."

Genuss für Leib und Seele kommen - anders als bei Franziskus - nicht zu kurz. Mit Glück begegnet man einem der heimischen Stachelschweine oder zumindest ihren Hinterlassenschaften: "Mikado-Stäbchen" - ihre ausgemusterten Stacheln verstreut am Wegesrand. Leuchtend Rot-Weiß sind die Farben des Weges, der gut markiert ist und - keine Selbstverständlichkeit in Italien - kaum über Asphalt führt. Der Gerechtigkeit halber muss an dieser Stelle unbedingt der Name Stefano Fassone fallen, denn er hat die 120 Kilometer Weg eigenhändig und auf eigene Kosten markiert. Wieder einer, der macht und nicht nur redet.

Die letzte Etappe der geführten Wanderung - die dank Stefano Fassone aber auch auf eigene Faust machbar ist - führt schließlich auch zu seinem gemütlichen Gästehaus. Es ist versehen mit diversen Öko-Siegeln und perfekt für Vegetarier und Veganer. Auch Stefano, der Römer, ist ein echter Aussteiger, wollte dort leben, wo er als Kind seine Großeltern besuchte. Mit Hilfe seiner belgischen Frau Elisabeth wurde aus dem bescheidenen Leben auf dem Land ein ansehnlicher Öko-Agroturismo nahe Mompeo: "Le Mole sul Farfa".

Damit nicht genug, denn Stefano Fassone entdeckte auf seinem Grund die Überreste einer Mühle und eines gewaltigen Landgutes aus römischer Glanzzeit. Wo einst tausende von Olivenbäumen standen, hat Stefano an die 400 Exemplare erhalten können. Wissenschaftliche Karbontests ergaben, dass viele von ihnen etwa 1500 Jahre alt sein müssen. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass selbst bei abgestorbenen Bäumen in den Wurzeln noch Leben steckt und so ein neuer-alter Baum wachsen kann.

Für seine Gäste nimmt sich Stefano gerne Zeit, um mit ihnen einen Ausflug in diese zutiefst beeindruckende Epoche römischer Lebensart zu machen: Mauern, Gänge und Überreste eines mächtigen Landgutes, das vor etwa zweitausend Jahren zur Versorgung der pulsierenden Großstadt Rom mit Lebensmitteln beitrug. Wunderschöne Bilder von sanften Hügeln, auf denen uralte, knorrige Olivenbäume im letzten Sonnenlicht majestätisch über eines Menschen Zeit stehen, begleiten einen samt dem Duft von wildem Thymian und Minze noch bis zum Abendessen. Das wird inzwischen mit großer Gelassenheit und Sorgfalt von Ehefrau Elisabeth mit zwei kleinen Kindern am Rockzipfel vorbereitet - natürlich aus eigenem Anbau. Eingenommen wird das Mahl von allen Hausgästen gemeinsam an großen Tischen auf der Veranda - und jede noch so "exotische" Unverträglichkeit oder Allergie ernst genommen und bedacht.

Am letzten Tag folgen wir noch einmal den rot-weißen Markierungen Stefanos, um einen Blick auf das 50 Kilometer entfernte Rom zu werfen. Dafür geht’s hinauf auf den Berg San Martino, in dessen Schatten die große Abtei Farfa liegt und einen Abstecher wert ist. Nach einer guten Stunde moderaten Anstiegs kann man je nach Wetter den Petersdom sehen - und tatsächlich, am Horizont zeichnet sich seine steile Kuppel ab. Ein Hochgefühl, mit dem man den Trip hier enden lassen könnte.

Oder aber auch noch nach Rom hinein verlängern - selbst dafür hat Giovanni noch ein Angebot in der Tasche: In einem kleinen Gästehaus mitten im quirligen Trastevere einnisten und die italienische Metropole zu Fuß erkunden.