In der Mitte des Inselchens liegt das Hafenbecken mit dem Anleger. Das Häschen mit Schilfdach, in dem Pasolini und Callas während der Dreharbeiten lebten, duckt sich zwischen Bäumen. Fotos: Stefanie Bisping

Von Stefanie Bisping

Nie erklang der Sopran der Sängerin in der Lagune. Dabei verbrachte Maria Callas während der Dreharbeiten zu "Medea" im Sommer 1969 mehrere Wochen in der Inselwelt im äußersten Nordosten der Adria.

Abends schwelgten die Ensemble-Mitglieder in friaulischem Wein und Boreto al graisana, einer lokalen Spezialität, für die Fischer einst weniger edle Teile ihres Fangs verwendeten, dessen Geschmack Essig, Knoblauch und reichlich Pfeffer gnädig ummantelten. Dazu gab es weiße Polenta. Für die Filmleute durften es auch Aal, Seeteufel oder Taschenkrebse sein. Dem Produzenten Franco Rosselini und Pasolini war gelungen, was andere zuvor vergeblich versucht hatten – Maria Callas zu ihrem Leinwand-Debüt zu überreden. Zuvor hatte sie mit dem Werk des Skandal-Regisseurs so wenig anfangen können wie mit seinen politischen Überzeugungen. Doch trotz Hitze, Mücken und eines kolportierten Zusammenbruchs der Diva an einem besonders drückenden Julitag war das Einvernehmen zwischen beiden so groß, dass Pasolini seinem Star einen Ring schenkte, was allerdings keine eherechtlichen Folgen haben sollte.

Hintergrund Übernachten: Das Hotel Laguna Palace liegt am Yachthafen und ist ganzjährig geöffnet (außer Januar). DZ/F in der Nebensaison ab 130 Euro, in der Hauptsaison ab 190 Euro, www.lagunapalacehotel.it. Bootsausflüge: Das [+] Lesen Sie mehr Übernachten: Das Hotel Laguna Palace liegt am Yachthafen und ist ganzjährig geöffnet (außer Januar). DZ/F in der Nebensaison ab 130 Euro, in der Hauptsaison ab 190 Euro, www.lagunapalacehotel.it. Bootsausflüge: Das Fremdenverkehrsamt von Grado organisiert diverse Bootstouren in die Lagune (Übersicht unter grado.it/de/geschehen) . Die Tour zur Mota Safòn wird 2021 wieder aufgenommen und kostet für Erwachsene 35 Euro. Barbana ist per Linienboot erreichbar. Weitere Infos unter https://grado.it/de/

Auf Mota Safòn werden die Erinnerungen an diese Sommertage auch 51 Jahre später noch frisch gehalten. "Dies ist die Insel, auf der Pier Paolo Pasolini den Film Medea drehte", sagt Giorgetto Guzzon, Präsident des Gradeser Kulturvereins "Graisani de Palù" mit Stolz. Vor ihm liegt das Meer, hinter ihm ein von kurz gemähtem Rasen eingefasstes Cason, ein Häuschen mit Schilfdach. Kaum ragt es über die Baumkronen. Wenige Schritte hinter dem Cason funkelt wieder Wasser. Die Insel Safòn ist nur ein Flecken in der Lagune, klein und ohne Erhebung. Herbstliches Hochwasser schwappt hier leicht bis an die Fensterbretter.

Guzzon öffnet die Tür zum Ein-Zimmer-Museum. Auf Schwarz-Weiß-Fotos an den Wänden sind Pasolini, Callas und Kollegen bei den Dreharbeiten auf dem Inselchen und bei abendlichen Gelagen zu sehen. Wir wollen das Erbe bewahren und die Lagune als Lebens- und Kulturraum bekannter machen", erklärt Giorgetto Guzzon. Lange schon hatten sie die Reste der Schilfhütten in solide Häuschen verwandelt und das größere mit Tischen, Bänken, Erinnerungsstücken und Fotos an den Wänden liebevoll ausstaffiert, halb Vereinsheim, halb Heimat- und Filmmuseum. Schließlich entstand die Idee, es der Öffentlichkeit mittels organisierter Bootstouren zugänglich zu machen. 2019, fünfzig Jahre nach der Premiere von "Medea", kamen die ersten Gäste. Dann kam Corona, die Touren mussten ausgesetzt werden.

Im Cason auf Mota Safòn erinnern zahlreiche Erinnerungsstücke an die Geschichte der Lagune.

Ein Gast war indessen schon vorher erschienen, und es war nicht sein erster Besuch: Ninetto Davoli, ein Lieblingsdarsteller Pasolinis, kehrte vor drei Jahren an den Drehort zurück. "Er war ziemlich beeindruckt", so Guzzon. "Damals waren die Hütten ja ganz einfach." Die Vereinsmitglieder hatten das Material einer alten Brücke zur Insel gebracht, um die Häuschen zu bauen. Alles andere aber sei kaum verändert gewesen. "Die Ruhe, der Kontrast zum Festland, das Gefühl, in einer anderen Welt zu sein, das ist ja alles noch da", so Guzzon. Ninetto Davoli, Star vieler Pasolini-Filme, hatte seinerzeit einen Teil seines Militärzeit im nahen Triest verbracht und daher keine Rolle übernehmen können. Doch er stahl sich oft genug an den Set, um als lokaler Assistent Pasolinis in die Geschichte von "Medea" einzugehen.

Zu Lebzeiten wurde der 1922 geborene Pasolini, der im friaulischen Dorf Casarsa unvergessliche Kindheitsferien bei den Großeltern und weitere prägende Jahre als junger Lehrer verbrachte, nicht von allen verehrt. Sein kritischer Geist, eine kommunistische Gesinnung und offen gelebte Homosexualität bedeuteten in den sechziger und siebziger Jahren nicht nur in Italien schweres Gepäck. Als Publizist behandelte er dazu heikle Themen wie illegale Machenschaften von Unternehmen und organisiertes Verbrechen. Am 2. November 1975 wurde er in Ostia ermordet aufgefunden. Sein mutmaßlicher Mörder wurde verurteilt, doch Umstände, Motiv und Täterschaft nie ganz geklärt.

Auf Mota Safòn und in Grado steht Pasolini indessen bis heute in höchstem Ansehen. Der 74-jährige Guzzon, der bis zu seiner Pensionierung als Stadtgärtner tätig war, und seine Vorstandskollegen treffen sich regelmäßig, um die Insel in Ordnung zu halten, nach Hochwasser aufzuräumen und nach getaner Arbeit ein Festmahl zuzubereiten, wie es auch Ninetto Davoli mit den rüstigen Herren einnahm. Dann gibt es Salami und Schinken, Muscheln, Spaghetti Fasolari mit in Knoblauch marinierten Muscheln und zum Abschluss einen Santonego, einen Grappa auf Basis von Strandbeifuß. Die meisten von ihnen waren um die zwanzig, als Pasolini die Lagune zum Drehort erkor. Seither mag viel Wasser in die Adria geflossen sein, doch einiges ist geblieben, wie es war: das Funkeln des Meers im Morgenlicht, die Stimmen der Vögel, das vernehmliche Summen der Mücken.

Nur eine Handvoll der Inseln in der Lagune ist noch bewohnt. Die meisten sind im Besitz der Gemeinde Grado, ihre Nutzung wird über Ausschreibungen vergeben. Fischerfamilien und ihre Nachkommen haben Vorrang. Die Casone sind heute als Wochenendziele äußerst begehrt. "In der Lagune steht die Zeit still", weiß Thomas Soyer, Hotelier in Grado und Präsident des Tourismusverbands. Er stammt aus Kärnten, doch nach 31 Jahren auf der Insel fühlt er eher adriatisch als alpin. Oft nehme er sich vor, am Nachmittag zurück in der Stadt zu sein, doch dann vergesse er in der Ruhe auf dem Wasser völlig die Zeit.

Die Lagune ist Schutzgebiet; das bedeutet auch, dass Kanäle nicht ausgebaggert werden dürfen, in denen bei Ebbe oft gerade ein Handbreit Wasser unters Boot passt. Trotz mancher Einleitungen und Jahrtausenden menschlicher Aktivität, von der nicht nur die Amphore im Cason auf Mota Safòn zeugt, ist sie eines der am besten erhaltenen Feuchtgebiete im Mittelmeerraum. Grado begann seine Existenz in der Antike als Hafen des nahen Aquileia, mit dem die Insel – wie heute – durch eine Straße verbunden war. Allerdings liegt die Route von einst größtenteils unter Wasser. Auf der Insel Barbana, noch immer ein wichtiges Wallfahrtziel, befand sich schon zur Römerzeit ein Heiligtum.