Kaum einer kennt sie, dabei ist ein Besuch in dieser Stadt unbedingt empfehlenswert. Das bulgarische Plovdiv ist in diesem Jahr zusammen mit dem italienischen Matera eine der Kulturhauptstädte Europas. Eine Stadt mit stolzer Vergangenheit. Wohl seit 8000 Jahren bewohnt, ist dies der älteste ununterbrochen besiedelte Ort Europas. Plovdiv ist eine Überraschung für viele Westeuropäer, die Bugarien eher mit "ländlich und arm" verbinden: Die 365.000- Einwohner-Stadt hat zwar marode Ecken, ist aber modern, bohemien, multikulti und mit einem speziellen Flair, genannt "Ailyac".

Anreise: Mit dem Flugzeug nach Sofia, dann 2 Stunden Busfahrt nach Plovdiv für 7 Euro; ab Mannheim fahren Fernbusse Währung: Lew (1 Euro entspricht 2 Lew) Unterkunft: Das "Old-Plovdiv" in der Altstadt ist wie ein Museum, mit Charme der Vergangenheit und wunderschönem Garten. Essen: Tamss House Restaurant, klein und fein, jedes Gericht hat eine Geschichte. Zagreb Str. im Szeneviertel Kapana Touren: Free Plovdiv Walking Tours, kostenlos ohne Voranmeldung, Treff vor Municipality; Plovdiv Arts and Crafts District Tour, 9 Euro, www.freeplovdivtour.com.

Ailyac, das ist eine Lebenshaltung, erklärt Stadtführer Ilya. "Wir sind sehr entspannt hier, lassen uns nicht stressen. Keine Hetze." Und so sitzen die Plovdiver gern in Cafés oder schlendern über die ewig lange, aufpolierte Fußgängerzone. Und da liegt sie plötzlich: eine römische Arena, ein komplettes Stadion mit 30.000 Sitzplätzen, direkt unter dem Pflaster, mitten in der Stadt. Nur die Endkurve ist freigelegt worden. Staunend stehen die Touristen davor. Ja, Plovdiv gehört zu den Top zehn der schönsten antiken Städte der Welt. Die augenfälligste Attraktion ist das antike Amphitheater, das Platz für 7000 Zuschauer bietet und auf einem Hügel liegt. Zufällig bei Bauarbeiten entdeckt.

Über zehn Jahre dauerte dessen Freilegung. Im Sommer spielt hier jedes Wochenende Plovdivs Oper. Orpheus steht gerade auf dem Programm. Was für ein spezielles Gefühl, auf den uralten Steinstufen zu sitzen und über die Stadt zu schauen. Die Vorstellung ist begleitet von Möwengeschrei. Ja, die Möwen sorgen überall für den Sound der Stadt. Was suchen diese Vögel hier, mitten im Land, 250 Kilometer entfernt von der bulgarischen Schwarzmeerküste? Vielleicht das Ailyak-Feeling?

Plovdiv ist sehr grün und hat einen wunderschönen Park mit See, Springbrunnen, Puppenspieler und Blasmusik. Immer um 11 und um 18 Uhr gibt es die Plovdiv Free-Walking Tours vom Rathaus aus. Junge Leute zeigen ihre Stadt.

Stolz erzählt Ilya, dass Plovdiv schon lange Bulgariens Kulturmetropole sei, mit den Verlagen, Künstlern, Galerien und Museen. Es sei schön hier zu leben. Und die Geschichte, spannend! Ein ständiges Hin und Her, so viele Machthaber und leider, so viele Kriege. Die Thraker gründeten die Stadt, dann kam Philipp II., der Vater von Alexander dem Großen. Er gab der Stadt den Namen Philippopolis und machte sie zur Hauptstadt seines Reiches. 72 v.Chr. dann die Römer.

Immer mehr Relikte werden gerade freigelegt, alte Mosaikböden und prähistorische Schichten aus thrakischer, römischer, byzantinischer und osmanischer Zeit. 500 Jahre unter türkischer Herrschaft, das war bitter, aber es war auch die friedlichste Zeit, denn Plovdiv war keine Grenzstadt mehr, sondern lag mitten im osmanischen Reich.

Das alles erzählt Ilya und führt uns vorbei an der alten Moschee in das Szeneviertel Kapana. Ein Labyrinth aus kleinen Straßen mit Cafés, Bars, Restaurants. Überall erklingt Musik, Graffitis leuchten bunt von Häuserwänden. Kapana könnte auch in Paris liegen - voller junger Leute mit ihren Start-up-Läden. Romantisch ist die Altstadt, oben auf dem Berg, mit vielen Museen und dickem Kopfsteinpflaster. Noch romantischer ist der Fluss, die Maritsa. Kein bisschen kanalisiert, mit vielen kleinen Inseln. Die Kulturhauptstadt lockt in diesem Jahr mit speziellem Programm. Die französische, freie Tanzgruppe Compagnie ACTE ist auch eingeladen. Sie betanzt die Fassade eines zwölfstöckigen Studentenwohnheims. Atemberaubend, was sie da zeigen. Lieu d’etre, der Titel. Die sechs Artisten fliegen geradezu über die Fassade, angeseilt natürlich.

Vier, fünf Tage kann man sehr gut füllen in Plovdiv. Es gibt so viel zu entdecken. Eine Wein-Tour, eine Kunst- und eine Kloster-Tour und es gibt die Food-Tour, bei der die bulgarischen Spezialitäten im Mittelpunkt stehen. Der leckere Shopska-Salat in den Farben der Flagge Bulgariens, rote Tomaten, grüne Gurken, mit weißem, fein geraspeltem Schafskäse. Oder die vielen süßen Verlockungen. Baklava, ein köstliches Erbe der türkischen Zeit, inklusive. Eher bäuerlich bulgarisch sind die verschiedenen Würste: Saumagen, Blutwurst, zarter Speck.

Leider ist die Roma-Community nicht einbezogen worden in das Festjahr. Dabei ist sie mit 50.000 Menschen die größte in Osteuropa. Plovdiv hatte sich bei der EU unter dem Slogan "together" beworben. Durch Kultur wollte man Konflikte überwinden. Aber die Roma sind bis auf ein bis zwei kümmerliche Versuche ausgeklammert. Eine vertane Chance. Das Roma-Viertel heißt Stolipinowo und ist etwas schwierig zu erreichen, denn kein Guide führt dahin, aber man sollte sich diesen tristen, verarmten und vernachlässigten Teil Plovdivs auch ansehen.