Von Michael Juhran

San Nicolas, die zweitgrößte Stadt Arubas: Rasheed Lowe arbeitet konzentriert an einem Wandbild von Malcolm X. Sein Blick wandert vom Foto des bekannten amerikanischen Bürgerrechtlers auf seinem Handy zur weißen Wand eines ehemaligen Lagerhauses, auf dem die ersten Umrisse des Porträts seines Vorbilds bereits zu erkennen sind.

Hintergrund Anreise: Z. B. mit KLM von Frankfurt über Amsterdam nach Aruba (hin und zurück ab ca. 651 Euro),Vom Flughafen aus weiter mit dem Leihwagen. Öffentliche Busse verkehren unregelmäßig an der Westküste. Beste Reisezeit: Ganzjährig bei 28 bis 32 Grad. Durch ihre südliche Lage bleibt die Insel [+] Lesen Sie mehr Anreise: Z. B. mit KLM von Frankfurt über Amsterdam nach Aruba (hin und zurück ab ca. 651 Euro),Vom Flughafen aus weiter mit dem Leihwagen. Öffentliche Busse verkehren unregelmäßig an der Westküste. Beste Reisezeit: Ganzjährig bei 28 bis 32 Grad. Durch ihre südliche Lage bleibt die Insel weitestgehend von Tropenstürmen verschont. Unterkunft: Das Swiss Paradise Villas and Suites liegt im ruhigen Norden, www.swissparadisearuba.com; das Amsterdam Manor Beach Resort am zentral gelegenen Eagle Beach, www.amsterdammanor.com Restauranttipps: Zeerover Pescaderia, Savaneta, www.facebook.com/zeerovers, The Kitchen, Oranjestaat, www.facebook.com/thekitchenaruba (reichhaltiges Mittagsbuffet nach Gewicht), The West Deck am Strand der Govenors Bay in Oranjestad, www.thewestdeck.com Weitere Infos: www.arubanationalpark.org oder https://www.aruba.com/de

[-] Weniger anzeigen

Der gerade erst 16-jährige Junge zählt zu den größten Talenten der sich entwickelnden Streetart-Kunstszene in San Nicolas. Mit seinem Wandgemälde von Martin Luther King hatte er zuvor nicht nur bei den 15 Tausend Einwohnern seiner Stadt für Aufsehen gesorgt. Auch der bekannte portugiesische Streetart-Künstler MrDheo wurde auf ihn aufmerksam und fördert nun das junge Talent. "Nach dem Schulabschluss möchte ich gern Kunst in Portugal studieren", sagt Rasheed selbstbewusst. "Danach komme ich wieder in meine Heimat zurück, denn es gibt hier viel Potenzial."

Seit lokale Künstler im Jahr 2016 die Initiative zu einem ersten Kunstfestival, dem Aruba Art Festival, ergriffen haben, befindet sich San Nicolas im Umbruch. Endlich wurde der Niedergang der Stadt gestoppt, der mit der Schließung der örtlichen Ölraffinerie, die bis 1985 der Hauptarbeitgeber der Region war, einsetzte. Seither explodiert die Zahl der Teilnehmer und Besucher der Kunstmesse. Aus vielen Ländern kommen jährlich im November bekannte Künstler, die ihre Gemälde (derzeit 44) auf den Hauswänden von San Nicolas hinterlassen, sodass die größte Freiluftgalerie Arubas nun zu einem Touristen-Hotspot heranwächst. Kunstgalerien, Kunstgewerbe-Shops, Modeboutiquen und Restaurants erobern die noch vor wenigen Jahren dem Verfall preisgegebene City zurück.

33 Schulen mit 1500 Schülern beteiligen sich mit eigenen Werken an der Youth Art Fair, die parallel zur Kunstmesse läuft. Fotowettbewerbe rufen die Inselbewohner zum Mitmachen auf und Modedesigner verwandeln die Straßen am Eröffnungsabend der Messe zu einem großen Catwalk mit Laienmodels von der ganzen Insel. "Auf Aruba gibt es so viele Talente, die nur darauf warten entdeckt zu werden", sagt Veranstalter Leon M. Bérénos, der auch Mural-Tours für Touristen anbietet. "Kreativität belebt den Geist, stärkt das Selbstbewusstsein und die Kunst berührt das Herz", ist er sich sicher. Die über 90 Nationalitäten und 40 Glaubensrichtungen auf Aruba sorgen für eine bunte Vielfalt an Impulsen und Ideen.

Diese spiegeln sich auch in der abwechslungsreichen Restaurantszene der Insel wider. Eddy Winterdaal von Aruba Walking Tours zeigt Gästen, die erstmals das gerade 180 Quadratkilometer große Eiland besuchen, bei einem Abendbummel durch die Hauptstadt Oranjestad eine kleine Auswahl an nationaler und internationaler Cuisine. Während er Highlights und geschichtsträchtige Orte aus der holländischen Kolonialzeit vorstellt, bleibt zwischendurch Zeit, sich durch fünf Restaurants zu probieren. Von den Fisch-Cakes im "The Old Fisherman" über Gouda-Bällchen im holländischen "Smit & Dorlas" Kaffee, Mojito und Cevice im Cuba’s, Jonny Cake mit Hühnchen im "The West Deck" bis zum Tiramisu im "Italy in the World" schlängelt sich die kulinarische Reise durch die abendlichen Straßen.

Wie Perlen an einer Kette reihen sich kleine Gourmettempel an der Südwestküste der Insel entlang. Besonders originell ist das nur zehn Kilometer vor San Nicolas gelegene Zeerovers, in dem Fischliebhaber ihr Himmelreich finden. An einem Verkaufsstand wählt man die frisch gefangenen Fische, Garnelen oder anderen Meeresfrüchte selbst aus, die dann in einer offenen Küche sofort frittiert und unspektakulär mit scharfen Soßen sowie Pommes frites an einfachen Tischen serviert werden – frischer geht es nicht! Dazu gibt es gratis einen wunderbaren Blick auf das Meer.

Die ausgezeichnete Gastronomie, das Meer und die auf der Insel geltenden holländischen Gesetze waren auch für den Schweizer Jürg Brändli gute Gründe, sich in Aruba niederzulassen. "Hier oben im Norden der Insel gibt es keine Riesenhotels, dafür aber den besten Schnorchelspot", schwärmt der 52-Jährige. Der nahe gelegene Arashi Beach ist bei Einheimischen besonders am Ende des Tages beliebt, wenn sich die Boote mit den Schnorchelgästen längst verabschiedet haben und die untergehende Sonne den Himmel in ein gelb-rot-lilafarbenes Gemälde verwandelt. Oft teilt man sich den Strand dann nur mit den Pelikanen, die im fischreichen Wasser auf Abendbeutezug gehen.

Mit einem geländegängigen Fahrzeug lässt sich vom benachbarten Leuchtturm aus die gesamte Nordostküste erkunden. Hier offenbart sich der vulkanische Ursprung der Insel, der in seiner ariden Vegetation hauptsächlich Kakteen und Dornensträucher gedeihen lässt. Ist man aber mit einem Parkranger, wie Xavier Osorio im Arikok-Nationalpark unterwegs, trifft man auf kirschenähnliche Früchte, kletternde Ziegen, bunte Kolibris, tausend Jahre alte Felszeichnungen und tief ins Kalkgestein hineinführende Höhlen und Grotten. Dafür kann man selbst einen verlockenden Karibikstrand mal für einige Stunden verlassen.