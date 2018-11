Von Wolf H. Goldschmitt

Wenn einer seinen Wohnwagen "Fahrtwind" nennt, hat er Hintergedanken. Schnell soll er sein und den Besitzer fast überall kinderleicht hinbringen. 1931 schafft der Ingenieur Wally Byam nahezu die Quadratur des Kreises: einen geräumigen und nicht schwergewichtigen Caravan. "Airstream" heißt die Legende, die heute immer noch lebt.

Nur eineinhalb Stunden hinter San Francisco, ganz im Norden des Goldstaates, liegt ein besonderes Autocamp, das Freunden dieser amerikanischen Out-Door-Kultur das Herz höher schlagen lässt. Im "Russian River" warten mitten in einem Märchenwald aus Redwood-Bäumen 23 dieser glänzenden "Silberraketen". Zwischen 70.000 und 100.000 Euro kostet so ein stationäres Luxusgefährt mit Kultstatus, in das Fans eines stilvollen Campings einziehen können.

Die zündende Idee des Erfinders: einen geräumigen Wohnwagen bauen, der leicht genug ist, dass er von jedem Auto gezogen werden kann. Die Airstream Manufacturing Company fertigt deshalb die Außenhülle aus Gewichtsgründen komplett aus Aluminium. Bei allen späteren Serienmodellen wird diese Bauart beibehalten. Wegen dieser silbrig-metallischen Optik nennt der Volksmund die rollenden Einfamilienhäuser bald "Silver Rockets". Einige Modelle werden bis in die 1960er Jahre nahezu unverändert hergestellt.

Hintergrund Anreise: Lufthansa und United fliegen täglich ab Frankfurt direkt nach San Francisco, British Airways und andere Linien mit jeweils einem Stopp von verschiedenen deutschen Flughäfen. Mit dem Mietwagen dauert die Fahrt von San Francisco bis in die Weinbauregion Sonoma County etwa 90 Minuten. Unterkunft: Autocamp Russian River nahe dem Städtchen [+] Lesen Sie mehr Anreise: Lufthansa und United fliegen täglich ab Frankfurt direkt nach San Francisco, British Airways und andere Linien mit jeweils einem Stopp von verschiedenen deutschen Flughäfen. Mit dem Mietwagen dauert die Fahrt von San Francisco bis in die Weinbauregion Sonoma County etwa 90 Minuten. Unterkunft: Autocamp Russian River nahe dem Städtchen Guerneville ab 120 Euro pro Nacht. www.autocamp.com. - In Sacramento "Ranco Murieta Inn and Spa" www.themurietainn.com ab 100 Euro pro Nacht. Aktivitäten: "Zip Line Experience"(Seilrutsche über den höchsten Küstenmammutbäumen) www.sonomacanopytours.com - Armstrong Redwoods State Park (bis zu 1400 Jahre alte Bäume) www.parks.ca.gov - Die Hauptstadt Sacramento mit ihrem berühmten Capitol liegt zwei Fahrstunden entfernt. www.visitsacramento.com Weitere Informationen unter www.visitcalifornia.com

Zum 75. Firmenjubiläum steigt Air᠆stream auf dem deutschen Markt ein. Und muss umdenken. Bekanntermaßen ist in den USA alles etwas größer, so auch die Straßen. Aus diesem Grund dürfen dort deutlich längere und breitere Wohnwagen als bei uns unterwegs sein. Um hierzulande zugelassen zu werden, entwickelt das Unternehmen eine um gut 20 Zentimeter schlankere Version. Sie verfügt zudem über ein 230-Volt-Netz. Auch Chassis, Achsen und Zugdeichsel werden in Deutschland hergestellt. Am Schluss ist der europäische Airstream eine halbe Tonne leichter als die US-Variante.

Ebenfalls anders: In den USA werden Anhänger elektrisch gebremst. Zu diesem Zweck besitzt jedes Zugfahrzeug ein eigenes Steuergerät, um entsprechende Signale an den Anhänger zu senden. In Europa werden Anhänger in der Klasse bis 3,5 Tonnen mechanisch mit einer Auflaufbremse gestoppt. Das Flaggschiff der Europaflotte ist 8,25 Meter lang und 2,50 Meter breit.

In Nachbarschaft des idyllischen Örtchens Guerneville, mitten im Herzen des sehenswerten Sonoma Wine Countrys, wartet eine ganze Batterie dieser US-Nobelmarke auf zwei bis vier "Glamping"-Gäste. So heißt der aktuelle Trend, der traditionellem Camping einen Hauch Glamour verleiht und es im bodenständigen Nordkalifornien auch wirklich tut. Die "Wohnzimmer" des Airstream sind extrem geräumig. Livingroom mit Flachbildfernseher muss sein, ebenso eine moderne Küche. Im Schlafraum wartet ein ausladendes Bett. Wer möchte, kann von dort aus nachts in den atemberaubenden Sternenhimmel schauen - Sichtblende weg und schon verschlägt es dem Betrachter den Atem.

Es mangelt nicht an Bequemlichkeiten, komfortable Dusche, Blu Ray Player, USB-Anschlüsse oder Nummerncode an der Wohnwagentür inbegriffen. Man erkennt rasch, mit Backpacking, Schlafsack, hartem Bodenkontakt und ungebetenen, vielbeinigen Krabbeltierchen hat der feine Campground am Russian River nichts zu tun.

Hier treffen sich vielmehr Gleichgesinnte, die dem Alltag entfliehen, auf eine Prise Abenteuer nicht verzichten, aber beim Campen trotzdem eine standesgemäße und komfortable Lebensart genießen wollen. Und wer leistet sich schon so einen Kurzurlaub für 130 bis 300 Euro pro Übernachtung in der Natur? "Die Palette reicht von jüngeren Familien oder Senioren bis hin zu gestressten Managern aus dem Silicon Valley, die einfach mal abschalten wollen", beschreibt Manager Mark Belhumeur sein Klientel. Der Boss vor Ort sorgt für die fernen Geldgeber nicht allein dafür, dass der Komfort stimmt, sondern auch für die Einhaltung der Haus - oder besser - Platzordnung. Nachtschwärmer können je nach Saison am Freiluftgrill oder an der Feuerstelle im rustikalen Ambiente des Clubhauses auf bequemen Stühlen so lange lümmeln wie sie wollen. Auf dem kurzen "Heimweg" zum Airstream allerdings dürfen schlafende Besucher nicht gestört werden. "Aber da halten sich alle dran", versichert der Boss. Ein Indiz dafür: immer mehr Stammgäste.

Was in Sonoma County so gut läuft, wird jetzt landesweit ausgebaut. Am idyllischen Nationalpark Yosemite und direkt in Downtown Santa Barbara haben sich die Pioniere der Airstream-Resorts bereits ebenso etabliert. Ein Dutzend weitere "Filialen" für passionierte "Glamper" stehen in den Vereinigten Staaten auf der Agenda. Übrigens, überall auf dem Gelände gibt es natürlich flottes WLAN. Genau hier schlagen die Besitzer aus der Bay Area die Brücke zwischen der Natur und den "natürlichen Bedürfnissen" der i-Phone-Generation.