Von Katharina Eppert

Nichts als Wüste – nicht wüst, sondern mit Struktur, die man durch schwarz-braun-rot-gelbe Steinsegmente gut erkennen kann. So sieht es also aus, wenn man am Abgrund mitten in der Negev-Wüste steht und über 500 Meter tief und in der Theorie 40 Kilometer weit blicken kann. Der Ramon-Krater bietet als größter Erosionskrater der Wüste Israels diesen "Wow"-Blick, der ein bisschen an eine Mondlandschaft erinnert.

Bei glühender Sonne – im Sommer kann es locker über 40 Grad warm werden – wünscht man sich wahrscheinlich, dass aus den wellenförmigen Gesteinsformationen der steilen Kraterfront tatsächlich Wasser sprudelt. Doch es fließt nichts. Stattdessen hört man hier und da kleine Steinchen rollen; es staubt leicht – Steinböcke und Gazellen springen durch die "Mondlandschaft", um nach ein paar trockenen Grashalmen weiter unten im Wüstenloch zu suchen oder aus einer kleinen Quelloase zu trinken. Manche liegen auch faul in der Sonne und wissen die Touristen in sicherem Abstand.

Hintergrund Anreise: Mit Lufthansa vom Flughafen Frankfurt zum im Januar eröffneten Timna-Ramon Airport in etwas mehr als 4 Stunden. Hin- und Rückflug ab circa 280 Euro. Die Fahrzeit mit dem Auto in die Stadt Eilat beträgt 15 bis 20 Minuten. Die Entfernung vom Flughafen ins Stadtzentrum (Mall Hayam) beträgt 20 Kilometer. Die Entfernung zu den Resorts am Roten Meer [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit Lufthansa vom Flughafen Frankfurt zum im Januar eröffneten Timna-Ramon Airport in etwas mehr als 4 Stunden. Hin- und Rückflug ab circa 280 Euro. Die Fahrzeit mit dem Auto in die Stadt Eilat beträgt 15 bis 20 Minuten. Die Entfernung vom Flughafen ins Stadtzentrum (Mall Hayam) beträgt 20 Kilometer. Die Entfernung zu den Resorts am Roten Meer (Red Sea) ist etwas größer. Übernachten: Das Isrotel Ramon Inn Hotel liegt circa 10 Minuten vom Ramon-Krater und 1,5 Stunden von Eilat entfernt. Schlichte Zimmer, hervorragendes Essen. Ein Doppelzimmer pro Nacht ab circa 150 Euro (https://www.isrotel.com/isrotel-hotels/negev-desert/isrotel-ramon-inn/). Das Leonardo Plaza Hotel liegt direkt in Eilat. Es bietet einen Außenpool mit Liegestühlen und Blick auf das Rote Meer sowie einen eigenen Strand. Alle Zimmer blicken aufs Meer, Doppelzimmer pro Nacht ab circa 148 Euro (https://www.leonardo-hotels.de/). Unternehmungen in der Wüste Negev: Wandern im Advat-Nationalpark (https://www.parks.org.il/en/reserve-park/avdat-national-park/). Sehenswert ist das Ramon Besucherzentrum, das das Leben des israelischen Astronauten Ilan Ramon in Bild und Ton dokumentiert. Eine Sundown Jeep Tour im Ramonkrater bietet viele Infos und einen tollen Rundumblick. Allerdings kann es ganz schön holprig werden. Nur gucken oder tageweise mitarbeiten kann man im Kibbutz Neot Smadar möglich (https://neot-semadar.com/?lang=de). In Eilat: Neben dem Coral Beach ist der Dolphin Reef Beach sehr beliebt (Eintritt: 64 Schekel, rund 12,50 Euro). Hier kann man mit Delfinen schwimmen. Wer nicht auf Tuchfühlung mit Meerestieren gehen möchte, kann jene im "Underwater Observatory Marine Park" (Eintritt: 94 Schekel, rund 23 Euro) hinter sicherem Glas bestaunen. Reisezeit: ganzjährig. Im Sommer liegen die Temperaturen leicht über 40 Grad, im Winter ist es selten kälter as 12 Grad. Das Rote Meer lädt das ganze Jahr zum Baden ein. Weitere Infos unter www.goisrael.de

Trotz Wüste steckt der Ramon Krater aber voller Überraschungen: Ein urzeitlicher Vulkankegel, versteinerte Korallenriffe, ein modernes Besucherzentrum und ein über 19 Kilometer langer Trail liegen zu Füßen. Denn Israels längster Fernwanderweg führt genau hier durch. Ein holpriges Vergnügen ist es indessen, mit Alen Gafny im Geländewagen zu sitzen. "Hier ist die Luft frisch", sagt er voller Euphorie, und verweist auf die Industrie, die in anderen Gebieten des Landes das Atmen schwerer macht. Während tagsüber die bunte Farbpalette der Gesteine im Sonnenlicht glitzert, funkeln abends die Sterne. Kein Wunder, dass die Negev-Wüste, fern von jeglicher Lichtverschmutzung, ein Eldorado für Astronomen ist, die sich auf ausgewiesenen Plätzen im Krater sammeln.

Rund 40 Kilometer nördlich der Kleinstadt Mitzpe Ramon mit ihrem angrenzenden Krater wird die Wüste grüner und hörbarer. Im Tal des En-Avdat-Nationalparks bahnt sich ein Rinnsal den Weg durch die Trockenheit. Das Plätschern wird lauter, je weiter man den wuchtigen Kalksteinwänden folgt. Dazwischen fließt ein immer größer werdender Bach, in dem sich erst Libellen spiegeln, die ihre Kreise über dem grünen Wasser ziehen und später – einmal Augen reiben! – spiegelt es unsere Gesichter. Ja, wir sind tatsächlich hier - in einer Wüste, wo Flora und Fauna (noch) nicht vom Sand verschlungen sind.

Ganz in der Nähe – 50 Kilometer südlich von Be’er Scheva, der Hauptstadt des Negev – sorgen zwei Grabplatten erneut für Augenreiben. David Ben Gurion und seine Frau Paula liegen hier begraben. Ben-Gurion wird heute noch als Vater der israelischen Nation verehrt. Er war es, der am 14. Mai 1948 in Tel Aviv den unabhängigen Staat Israel ausrief. Mehr noch: Der 1,52 Meter große Mann, der 1953 Mitglied des Kibbuz wurde, lebte einen großen Traum. Er wollte die Wüste zum Blühen bringen. "Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist", zitiert Reiseführerin Meira Niv seine bekannten Worte.

Blüht einem in der Wüste also ein Wunder? Zumindest forscht man nebenbei an der Ben-Gurion-Akademie nach Methoden, den Negev nutzbar zu machen. Denn nur rund 10 Prozent der Bevölkerung lebt hier, obwohl die Wüste 60 Prozent des Landes ausmacht.

Doch was ragt da für ein rosafarbener Turm aus dem Sand? Ist das etwa ein Disneyland mitten in der Wüste Negev? Wir nähern uns einem Kibbutz – und sehen noch mehr bunte, tortenförmige Gebäude. "Taj Mahal" wird der Hauptturm des Kibbuz Ne’ot Semadar stolz genannt. Er ist das Herz der kleinen Siedlung. In dieser von Menschen geschaffenen Oase werden Wein, Oliven, Dattelpalmen und Obstbäume kultiviert. Ziel der Bewohner ist es, eine lernende Kommune zu bilden: Der eine töpfert, der andere baut Datteln an, wieder ein anderer näht oder strickt. Heute leben über 300 Menschen hier, meist aber nur auf Zeit. Denn im Kibbuz geht es vor allem darum, den alltäglichen Umgang mit anderen Menschen zu schulen und sich und seine Fähigkeiten zum Wohle der Gemeinschaft einzubringen. Oder sich einfach mal eine Auszeit vom Berufsalltag zu nehmen – ob für ein paar Tage, Monate oder Jahre: Alles ist möglich, jeder ist willkommen. Auch Gäste, die nicht ohne ihr Smartphone können. Doch W-Lan gibt es nur im Kibbuz-Hauptquartier, dem kitschigen Turmbau.

Ein Kontrastprogramm zur einsamen Wüste bekommt man am südlichsten Zipfel Israels, der Hafenstadt Eilat. Karussells, Schießbuden, Fressstände, und riesige Hotelgiganten reihen sich aneinander. Und dennoch ist das eigentlich Schöne, die mit 20 Grad Celsius immer warme Badewanne des Roten Meers: abtauchen, schnorcheln, mit Delfinen schwimmen, Fische im Wasser-Observatorium beobachten und und und. Was die Touristenstadt aber so besonders macht, ist vor allem ihre geografische Lage. So hat die Stadt nicht nur den einzigen Zugang Israels zum Roten Meer, sie hat auch gleich zwei angrenzende Länder. Auf dem nur 14 Kilometer langen israelischen Küstenabschnitt kann man auf der einen Seite Jordanien mit der Stadt Petra und auf der anderen Seite die Küsten von Ägypten und Saudi-Arabien sehen.

Auch der Grenzübergang nach Aqaba auf der jordanischen Seite liegt unweit vpon uns entfernt. Ein Bus hält und spuckt Dutzende Gastarbeiter aus Jordanien aus. Reiseführerin Meira Niv erklärt, dass jene täglich nach Eilat fahren, um hier im Hotelgewerbe zu arbeiten. Die Löhne und Arbeitsbedingungen in Israel seien besser. Doch die (an)gespannte Grenzlage Israels zu seinen arabischen Nachbarländern zeigt nicht nur der gespannte Stacheldrahtzaun. Auch am Flughafen in Israel muss man sich bei der Ausreise auf viele Fragen einstellen. Zeit und Geduld sind in jedem Fall mitzubringen.

Doch in den modernen Hallen des am 21. Januar eröffneten Eilat Ramon Airports lässt es sich gut aushalten. Benannt wurde der neue Flughafen nach dem ersten israelischen Astronauten Ilan Ramon und seinem Sohn, einem Kampfpiloten, Asaf. Ilan Ramon kam beim Absturz der US-Raumfähre "Columbia" 2003 ums Leben, sein Sohn Asaf verstarb sechs Jahre später bei einem Trainingsunfall. Aber noch bevor ich darüber nachdenken will, ob die Namensgebung für den neuen Flughafen in diesem Zusammenhang wirklich so gut gewählt ist, verabschieden sich auch schon unsere israelischen Gastgeber: "Shalom und Lehitraot!"