Bergführer Cristoforo Debertol lässt sich das zünftige Mittagessen auf der Salei-Hütte am Passo Sella in Canazei schmecken. Foto: Markus Kirchgessner​

Von Antje Merke

Der Schnee ist wunderbar griffig. Die Pisten sind perfekt gewalzt, nirgendwo eine Eisplatte oder ein Buckel. Die Carver drehen auf dem weißen Teppich wie von selbst und der Blick schweift über ein Panorama, das Weltkulturerbe ist: die bizarren, steil in den blauen Himmel aufragenden Kalksteinwände der Dolomiten, die jetzt um diese Jahreszeit mit Puderzucker bestäubt sind. Ja, die Italiener können nicht nur leckeres Speiseeis machen, sondern dank vieler Wasserquellen und strenger Winter mit Temperaturen stets unter null Grad auch perfekten Kunstschnee. Skifahrer, die von Deutsch-land aus über den Brenner kommen, biegen meistens ab Richtung Kronplatz oder Gröden. Wer italienisches Flair liebt, für den lohnt es sich, bis Bozen weiterzufahren und dann hinein ins Zentrum der Dolomiten – ins Trentino. Dort, wo noch Ladinisch gesprochen wird und die Häuser im Dorf mit Fassadenmalereien verziert sind.

Hintergrund Anreise: Per Pkw von Heidelberg nach Stuttgart, dort auf die A 8 Richtung München, Abfahrt Memmingen auf die A 7 Richtung Lindau. Weiter auf die A 12 über Bregenz Richtung Innsbruck. Dann über den Brenner auf die A 13 Richtung Bozen, Abfahrt Bozen Nord, rechts abbiegen auf die SS 12 Richtung Val di Fassa und wieder [+] Lesen Sie mehr Anreise: Per Pkw von Heidelberg nach Stuttgart, dort auf die A 8 Richtung München, Abfahrt Memmingen auf die A 7 Richtung Lindau. Weiter auf die A 12 über Bregenz Richtung Innsbruck. Dann über den Brenner auf die A 13 Richtung Bozen, Abfahrt Bozen Nord, rechts abbiegen auf die SS 12 Richtung Val di Fassa und wieder rechts abbiegen auf die SS 241 Richtung Val di Fassa. Durch Vigo di Fassa bis Moena. Fahrzeit: rund 7,5 Stunden. Die Anreise per Bahn ist nicht zu empfehlen. Unterkunft in Moena: Vier-Sterne-Hotel Maria, DZ ab 220 Euro pro Nacht inkl. HP ( www.hotelmaria.com ); Dreisternehotel La Serenella, DZ ab 120 Euro pro Nacht inkl. Frühstück ( www.hotellaserenalla.it ); familiengeführtes Hotel Garni Vajolet, DZ ab 90 Euro pro Nacht inkl. Frühstück ( www.hotelvajolet.net ). Unbedingt machen: Besuch der Käserei Casificio Sociale Val di Fiemme, Via Nazionale 8, Carano; ladinisch essen gehen in der Trattoria Malga Roncac in Moena ( www.malgaroncac.it ); entspannen im Thermalzentrum QC Terme in Pozza di Fassa ( www.qcterme.com ). Allgemeine Infos: www.visittrentino.info

Das Val di Fassa umfasst sieben Gemeinden: von Moena über Pozza di Fassa bis Canazei. Das Tal zählt zur "Dolomiti-Superski"-Region, die mit 1200 Pistenkilometern als weltweit größtes Wintersportgebiet gilt. Hänge in allen Schwierigkeitsgraden warten auf die Skifahrer und Snowboarder. Manche Abfahrten führen sogar nah am Fels vorbei. Das einzige Problem ist, dass die verschiedenen Pisten nicht immer über Lifte miteinander verbunden sind. Ein Dutzend Skigebiete konkurrieren um die Feriengäste. Im Val di Fassa fährt immerhin ein kostenloser Skibus von Ort zu Ort. Rühmliche Ausnahme ist der Einstieg in die Sellaronda. 2015 wurde eine neue Seilbahn gebaut, die die Hänge bei Pozza di Fassa mit der berühmten Rundtour verbinden.

Riccardo Franceschetti, leidenschaftlicher Skilehrer und früher Bürgermeister von Moena, weiß, dass der Wintertourismus für die Einheimischen im Val di Fassa die wichtigste Einnahmequelle ist. "Deshalb investieren wir immer wieder in die kleineren Skigebiete, damit sie nicht abgehängt werden", erzählt er. So wurde zum Beispiel am Passo San Pellegrino oberhalb von Moena Geld in neue Lifte und Beschneiungsanlagen investiert. Die blauen und roten Pisten sind ideal für Familien mit Kindern. "Aber auch Champions kommen hier auf ihre Kosten", sagt Riccardo freudestrahlend. Er meint die neue schwarze "Volata". Der technisch anspruchsvolle Steilhang startet in 2510 Metern Höhe am Col Margherita und führt bis hinunter auf knapp 1900 Meter. Übrigens ist es nicht ausgeschlossen, dass hier plötzlich azurblaue Pfeile an einem vorbeischießen. Die Pisten des Val di Fassa sind seit Jahren Trainingsgelände der italienischen Nationalmannschaft des alpinen Skilaufs.

Wenige Kilometer weiter befindet sich das Skigebiet Val di Fiemme. Hier wurden mehrmals die nordischen Ski-Weltmeisterschaften ausgetragen. Die Gegend ist bekannt für ihre Hunderte von Loipenkilometern. Doch damit nicht genug. An den Hängen der beeindruckenden Latemar-Gruppe kann man auch über herrlich breite Pisten bis hinüber ins nächste Tal schaukeln: nach Obereggen in Südtirol. Ein Blickfang ist hier die moderne, schlichte Architektur des neuen Bergrestaurants mit Panoramaterrasse am Oberholzlift – ein Komplex aus drei Betonkuben mit Spitzdach, deren Front Richtung Süden komplett verglast ist.

Apropos: Ohne Einkehrschwung geht es nicht. Das Trentino ist für seine Küche berühmt, die man nicht nur in den Restaurants im Tal, sondern auch auf den Skihütten genießen kann. Statt fettiger Bratwurst oder Schnitzel mit Pommes gibt es überall sensationelle Knödel und Pasta. Für die mit Wildschwein gefüllten Ravioli in Preiselbeersoße auf der Feudo-Hütte am Fuße der Latemar-Gruppe zum Beispiel würde man glatt auf die nächste Abfahrt verzichten. Der Lardo aus dem Trentino, ein gut gereifter fetter Speck, zergeht auf der Zunge, und das Spezzatino di manzo mit Polenta, eine weniger pikante Version des Gulaschs, ist eine Wucht. Nicht zu vergessen der Trentingrana, ein aromatischer Hartkäse aus Heumilch, der hier hergestellt wird. Frisch gerieben überKnödel und Nudeln schmeckt er besonders gut. "In dieser Hinsicht kann man bei uns nichts falsch machen, es gibt überall leckeres Essen", schwärmt Skilehrerin Daniela Cigolla aus Pozza.

Da schlagen dann zwei Herzen in einer Brust. Während der Skifahrer so schnell wie möglich wieder in großen Schwüngen die Pisten hinuntersausen will, würde der Genießer am liebsten den ganzen Tag auf der Hütte bleiben und sich durch die Speisekarte schlemmen. Doch es gibt eine Lösung: die nächste Hütte. Die Dichte der Bergrestaurants und die Kochkunst der Wirte machen das Skifahren in den Dolomiten zum Genuss – mit der Folge, dass man selten mal so richtig durchfährt.

Sportlicher Höhepunkt im Val di Fassa ist die in den 1970er-Jahren erschlossene, 26 Kilometer lange Sellaronda. Geübte Skifahrer und Snowboarder schaffen das Karussell um das Sellamassiv in vier Stunden. Allerdings empfiehlt es sich, Zeit mitzubringen und einige Panoramastopps einzulegen. Einfach nur, um den Blick auf die beeindruckenden Bergspitzen von Langkofel, Rosengarten, Marmolada oder der Sellagruppe zu genießen.

Der schnellste Einstieg in die Sellaronda findet sich im Fassatal von Canazei aus. Die Alternative ist, von Pozza über die Berge nach Penia hinüberzuschwingen. Dort bringt einen dann die Seilbahn zum Belvedere an der Sellaronda. Diese Tagestour kostet aber nicht nur viel Kraft, man muss auch gut zwei Stunden mehr Zeit dafür einplanen. Zumal in der Hauptsaison die Wartezeit an der Gondel wieder hinunter nach Penia nicht unterschätzt werden darf – eine Talabfahrt gibt es an dieser Stelle nicht.

Bis Ostern dauert im Val di Fassa die Saison. Die hohe Lage macht’s möglich. Fehlt nur noch das Naturschauspiel der besonderen Art: die "Enrosadira". An klaren Tagen lässt die Abendsonne die steil aufragenden grauen Kalksteinformationen der Dolomiten tiefrot aufglühen. Mit einem makellosen Himmel entsteht dabei eine geradezu irreale Szenerie.