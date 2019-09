Christian Schreiber

Als die Bedienung die Teller abräumen will, sagt sie: "Der Speck muss weg." Nach einem kurzen Schock wird uns klar, dass sie nicht auf die Bäuche unserer kleinen Wandergruppe geschaut hat, sondern auf die große Platte in der Tischmitte. Wir teilen die Reste auf und machen uns an den Abstieg hinunter ins Zillertal. Auf dem zweistündigen Weg passieren wir Almen, die alle ihre Karte anpreisen. Immer dabei: Speck. Mal dient er als Gemüsemantel, mal peppt er Knödel auf, zum Spiegelei ist er obligatorisch - und Wanderer sitzen vor großen Speckplatten. Selbst das Restaurant "Il Pittore" im Tal serviert seine Pizza Tyrolia mit Tomaten, Käse, Schinken, Salami, Paprika und Speck. In unserem Hotel liegt er jeden Morgen zart geschnitten neben Käse und Müsli. Das Zillertal - ein Speckparadies. An jeder Ecke kriegt man ihn. Aber wo kommt er her?

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Zug bis Bahnhof Jenbach/Tirol. Von dort weiter mit der Zillertalbahn oder Linienbussen in alle Orte des Zillertals. Mit dem Auto über Inntalautobahn A 12 oder Achenpass, via B169 ins Zillertal. Unterkunft: Hotel Wöscherhof (Uderns) am Golfplatz, großes Sport- und Wellnessangebot, viele [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Zug bis Bahnhof Jenbach/Tirol. Von dort weiter mit der Zillertalbahn oder Linienbussen in alle Orte des Zillertals. Mit dem Auto über Inntalautobahn A 12 oder Achenpass, via B169 ins Zillertal. Unterkunft: Hotel Wöscherhof (Uderns) am Golfplatz, großes Sport- und Wellnessangebot, viele Inklusivleistungen, DZ/HP ab 202 Euro für 2 Personen, www.woescherhof.com Speck erleben: Gasser: Brotzeiten, warme Theke und großes Specksortiment in Mayrhofen, Stumpfau 684b, www.gasserspeck. at; Zillertaler Speckstube: freitags von 15 bis 18 Uhr Führungen und Speckverkostung, Metzgerei: Mo bis Sa, 8 bis 12, und Mo bis Fr, 15 bis 18 Uhr, Rosenweg 38, Fügen, www.zillertaler-speckstube.at; Gasthaus Nester: traditionelles Restaurant am Dorfplatz in Stumm mit gehobener Küche und Metzgerei mit Speck vom Schwein und Wild, www.nester.at; Metzgerei Kröll in Maryhofen (www.kroell.at), Metzgerei Gasser in Aschau.

Wer das herausfinden will, muss nach Fügen, dem größten Ort im Tal. Ein steiler Hang, man überquert den Söllbach, der später in den Ziller fließt, um zum Geschäft von Franz Pfister zu gelangen. Von der Wand grüßt der Herrgott: "Unser täglich Brot gib uns heute." Na, da wird er sich schwertun. In der Theke stapeln sich Würste und Räucherwaren vom Schwein, es riecht nach Holz und Fleisch. Willkommen in der Zillertaler Speckstube.

Beige Kacheln, braune Holzregale, 70er-Jahre-Charme, 400 Jahre Speck-Tradition zum Anschauen und Anfassen. Die Wände der Original-Räucherkammer aus dem 17. Jahrhundert sind schwarz. Wer drüber wischt, kriegt dunkle Finger. Bis vor ein paar Jahren hat der Vater von Franz Pfister hier noch gearbeitet. Ofen an, Fleischstücke rein und dann jede Stunde Kontrollgang. Auch nachts, und das eine Woche am Stück. "Ich weiß gar nicht, wie er das alles gepackt hat", sagt der Junior, der die historische Räucherkammer stillgelegt hat, aber noch Führungen anbietet.

Früher kamen Busse voll mit Gästen, die sehen wollten, wie der Metzger das Fleisch verarbeitet. Vor dem Geschäft bildeten sich Schlangen. "Wir waren der erste Besichtigungsbetrieb im Zillertal und die Leute haben uns die Bude eingerannt." Mit Speck fängt man im Zillertal also Touristen. Einmal angelockt, bleiben sie treu. Auch wenn Franz Pfister die Besichtigungen zurückgefahren hat, sind 70 Prozent der Käufer Feriengäste, die ein oder zwei Mal im Jahr vorbeischneien, um ihre Ration abzuholen.

Pfister betreibt auch einen Online-Handel, um seine Ware zu verschicken. Ihm ist allerdings der persönliche Kontakt lieber. Er nimmt sich immer Zeit für ein Gespräch, kann zeigen, wie man Speck richtig lagert. Der gehört in Krepppapier eingewickelt in den Kühlschrank und nicht in die Speisekammer. Die Touristen sind dankbar für Tipps und Touren, bei denen es noch eine Kostprobe und einen Schnaps obendrauf gibt.

Wie wird ein Stück Schweinefleisch überhaupt zu Speck? Es ist die Methode, Fleisch haltbar zu machen. Das funktioniert in drei Schritten: Pökeln, also salzen, würzen und einlegen. Dann wird das Fleisch geräuchert und anschließend luftgetrocknet. Aber die Zubereitung von Speck ist keine Theorie, sondern Philosophie. Gewürze und Salz, Temperaturen im Rauch, Zeit im Ofen, Zeit an der Luft - jeder Metzger hat seine eigene Methode, jedes Fleisch erhält eine besondere Note.

"Mein Vater hat alles nach Gefühl gemacht", sagt Franz Pfister. Er hingegen wiegt die Gewürze genau ab, gibt dem Ofen, den er selbst gebaut hat, die exakten Temperaturen vor. Der Junior achtet penibel darauf, dass kein (Edel-)Schimmel bei der Lufttrocknung entsteht, die bei einem Fünf-Kilo-Stück bis zu einem Jahr dauern kann. "Heute muss man viel genauer arbeiten." Totgeräuchert ist out, zarter Duft ist in.

Franz Pfister verarbeitet ausschließlich Fleisch aus Oberösterreich. In Tirol gibt es keine großen Zuchtbetriebe mehr. Der Platz, um Futter zwischen den steilen Bergen anzubauen, ist zu gering. Pfisters Vorfahren und die Bauern ringsum hatten noch eigene Schweine. "Man hat sich gefragt, wie können wir das Fleisch haltbar machen? So ist Speck entstanden." 400 Kilo gehen pro Woche durch Pfisters Hände. Mehr schafft er nicht und will er nicht schaffen. Er verkauft nur an Einzelkunden und niemals an Supermärkte. Die Menge reicht noch nicht einmal, um Gasthäuser oder Hütten im Tal zu beliefern.

Wer also wissen will, woher der Frühstücks-Speck im Hotel kommt, muss eine andere Adresse im Zillertal ansteuern. Familie Gasser aus Mayrhofen hat ihre Familienmetzgerei vor drei Jahren zu einer großen Firma ausgebaut, die pro Woche rund drei Tonnen produziert. Alles noch von Hand, aber zwei Nummern größer. Karree-, Schopf-, Schinken-, Schulter- oder Kaiserspeck. Speck vom Schwein, vom Rind, vom Wild. Wer mit Junior-Chef Hans Gasser die Produktpalette durchgeht, erfährt, dass auch in der Großproduktion getüftelt wird und Rezepte geheim bleiben. "Ich sag’ nur so viel: Wacholder, Pfeffer, Zwiebel und Knoblauch ist fast auf jedem Speck."

Gasser ist gegen Schnelltrocknungsverfahren und chemische Zusätze und seit Jahren daran, die Methoden zu optimieren. Im Firmen-Neubau sind die Produktionsanlagen größer, die Luftfeuchtigkeit anders, aber die Erkenntnis dieselbe: "Speck braucht Zeit und Ruhe." Aber auch Käufer. Und da hat Familie Gasser einen cleveren Schachzug gemacht. Der neue Betrieb samt warmer Theke und Verkaufsraum liegt direkt an der Bundesstraße. Lkw-Fahrer holen sich Brotzeiten, Busse stoppen für die Mittagspause, Touristen halten, um ein Souvenir in Speckform zu kaufen. Vor der Tür steht ein Werbeschild mit dem Spruch: "Der Speck muss weg."