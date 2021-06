Auch in der Baubranche rückt das Umweltbewusstsein in den Fokus – etwa in Form von Erdhäusern. Wie beispielsweise im Feriendorf Auenland. Foto: Feriendorf Auenland

Von Katharina Eppert

Wer gerne mal eine Etage tiefer wohnen möchte, in einem kleinen Erdhäuschen, muss nicht zwangsläufig "Herr der Ringe"-Fan sein und darf auch größer als 1,20 Meter sein. Im thüringischen Eisfeld ist das Feriendorf "Auenland" Programm – idyllisch und klimaneutral. Hier können sich Gäste in einem der acht Erdhäuser für ein paar Tage "vergraben", was nicht heißt, dass sie dann abgeschottet in einem kargen Erdloch sitzen. Alle Wohneinheiten sind mit Wohnzimmer, Couch, Esstisch, Kamin, Schlafzimmer sowie Dusche und WC ausgestattet. Und von der Terrasse hat man einen herrlichen Fernblick auf die umliegenden Berge des Thüringer Waldes.

Das Erdhaus bedient viele Wünsche, losgelöst von jeglicher Science-Fiction-Trilogie. Denn erst mal geht es um ganz viel Naturnähe. Schließlich ist das Gebäude, meist bestehend aus Stahlbeton, in einer dicken Erdschicht eingebettet. Bausubstanz und Gebäude verschmelzen miteinander.

Die maßgefertigte Eichen- und Rundholzeinrichtung verleiht den Erdhäusern ihren urigen Charme. Foto: Feriendorf Auenland

Inhaberin Melanie Peter-Memm, die die Anlage zusammen mit ihrem Vater führt, erklärt: "Die Erdhäuser gleichen einem Passivhaus. Das bedeutet, dass eine natürliche Dämmung durch die Erdüberschüttung vorliegt. Im Sommer bleibt es auch ohne Klimaanlage angenehm kühl und im Winter kühlt es nicht zu schnell aus." Zudem sei die Versieglung der Grünflächen nahezu null, ausgenommen die Wege. Man könne den Urlaub im Auenland als nachhaltigen und klimaschonenden Tourismus verstehen, so Peter-Memm.

Doch wie sieht es außerhalb der Hotellerie aus? Auch wenn es sich bei Erdhäusern bisher noch um einen Nischenmarkt handelt, ist auch hier der allgemeine Nachhaltigkeitstrend zu spüren, weiß der schweizerische Architekt Peter Vetsch. Er gilt als Pionier auf dem Gebiet der Erdhäuser und hat bereits über 90 von ihnen auf der ganzen Welt realisiert. Seine Kunden sind meist besonders umweltbewusste Menschen aus allen Schichten. In seinen Bauwerken sorgt zudem ein Lehmputz für einen Temperatur- und Feuchtigkeitsausgleich. Lärm oder Zugluft von außen sind ebenfalls kein Problem. Und dadurch, dass das Äußere des Baus von Erde umschlossen ist, ist es geschützt vor Umwelteinflüssen – und entsprechend langlebiger.

INFORMATIONEN

Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg nach Eisfeld in dreieinhalb Stunden, mit dem Zug mehr als fünf Stunden (mehrmals umsteigen).

Übernachten: Das Drei-Sterne-Feriendorf Auenland liegt in Eisfeld, Ortsteil Waffenrod/Hinterrod. Wohnen im 45-Quadratmeterhaus ab 109 Euro für 2 Personen je Nacht, 3. und 4. Person 20 Euro pro Nacht. Kinder bis 3 Jahre sind frei. Frühstück für Erwachsene 10 Euro/Tag, für Kinder 7 Euro/Tag; https://feriendorf-auenland.de/

Weitere Infos unter www.thueringen.info/