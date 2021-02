Von Simone F. Lucas

Die Sonne scheint vom blauen Himmel, im karibikblauen Meer kräuseln sich sanft die Wellen, im Schatten unter den Palmen steht der Laptop auf einem Tischchen neben der Sonnenliege. "Workation" – aus Work (Arbeit) und Vacation (Urlaub) – kannten bisher nur digitale Nomaden, die überall auf der Welt Berufs- und Privatleben vereinbaren können. Doch in Corona-Zeiten spricht diese Verbindung auch immer mehr Menschen an, die von zu Hause aus arbeiten (müssen). Home-Office muss nicht unbedingt am häuslichen Küchentisch und im winterlichen Grau stattfinden. Ferienclubs und Hotels, ja ganze Destinationen laden dazu ein, Erholung und Arbeit zu verbinden.

"Workation@robinson" nennt es etwa die Ferienclubkette Robinson und verspricht "ein erstklassiges Hygienekonzept" und "Work-Life-Balance mit zahlreichen Angeboten zum Ausgleich". Dazu kommen Highspeed-Internet, Business Offices, Drucker und Monitore sowie Networking. Im Club Jandia Playa, übrigens dem allerersten Robinson Club, gibt’s das Paket ab 91 Euro pro Person und Nacht samt Vollpension. Nach Rückkehr von der Inselarbeit müssen Home-Officer allerdings nach heutigem Stand in die Einreise-Quarantäne, da für die Kanaren eine Reisewarnung besteht.

Also vielleicht doch lieber in die Karibik, wo die Tourismuswerber der Insel Barbados für ihren neuen, 2000 Dollar teuren "Welcome Stamp" trommeln. Dieser Willkommensstempel bietet "die einzigartige Gelegenheit, ein Jahr auf Barbados zu verbringen". Unter dem Motto "Work from Paradise" (Arbeit vom Paradies aus) verspricht die Karibikinsel: "Leben Sie so, wie Sie es schon immer wollten. Die Mieten enthalten alle Nebenkosten und einen regelmäßigen Reinigungsdienst. Barbados liegt im Sommer sechs und im Winter fünf Stunden hinter Deutschland. Das bedeutet, dass sie morgens arbeiten und nachmittags frei haben." Die Bearbeitung eines Antrags dauere bis zu sieben Tage, heißt es auf der Webseite. Auch ganze Familien sind im Rahmen des Programms willkommen. Das Familienpaket gibt’s für 3000 Euro.

Barbados ist nicht allein mit seiner Werbeaktion für küchentischmüde Heimarbeiter. Im Inselstaat Bermuda kostet das Einjahresvisum "Work from Bermuda Certificate" 263 Dollar, ist also deutlich preiswerter als das auf Barbados. Doch die Lebenshaltungskosten auf dem kleinen Inselparadies können ganz schön ins Geld gehen. Bermuda belegt unter den teuren Ländern der Welt auf Platz zwei, noch vor der Schweiz. Ebenfalls auf Werbetour um Heimarbeiter ist Aruba. Dort sollen nicht nur Langzeit-Rabatte, sondern auch extra große Schreibtische und spezielle Massageangebote für die "ideale Work-Life-Balance" sorgen.

Von der Karibik in den Indischen Ozean: Dort wirbt Mauritius mit einem verlängerbaren Premium-Reisevisum und einem Ankunfts-Concierge-Service, "der den neuen Bewohnern bei der Suche nach Wohnungen, Autos, Bank- und Telekommunikationsdienstleistungen hilft". Nach der Einreise ist eine 14-tägige Quarantäne Pflicht und ebenso ein PCR-Test. Auf den Malediven können sich wohl nur Großverdiener das "Workstation Package" im Luxusresort The Nautilus Maldives leisten. Für zwei Personen und 21 Nächte sind 52000 Dollar fällig. Dafür sorgt ein privater Butler fürs Wohlbefinden und man darf gar eine Stunde lang von einer abgelegenen Sandbank aus arbeiten – mit verschlüsselter Highspeed-WLAN-Netzverbindung, versteht sich.

Für all diese Traum-Arbeitsplätze ist eine Krankenversicherung Pflicht, außerdem verlangen die meisten einen Einkommensnachweis oder den Nachweis eines festen Arbeitsvertrags. Da geht dann also nichts ohne die Erlaubnis des Chefs. Schon warnen Arbeitsrechtler davor, dass Arbeitnehmer, die in einem Risikogebiet erkranken, die Lohnfortzahlung gefährden könnten. Wobei es ganz schnell gehen kann, dass ein Reiseziel zum Risikogebiet erklärt wird. Manchmal über Nacht.

Trotzdem scheint sich Workation oder auch Bleisure (von Business, Geschäft und Leisure, Freizeit) zu einem Trend zu entwickeln. Das zumindest legt die Studie "Chefsache Business Travel 2020" einer Travel-Management-Initiative im Deutschen Reiseverband (DRV) nahe. Vor allem jüngere Arbeitnehmer würden vermehrt nach der Möglichkeit fragen, ihre Arbeit in den sonnigen Süden zu verlegen, so Derpart-Geschäftsführer Andreas Neumann. Arbeitgeber, die flexible Arbeitsorte anböten, könnten bei ihrer Belegschaft punkten und sich damit auch für den Corona-Einsatz bedanken. Der neue Trend erfordere für Arbeitgeber lediglich organisatorische Anpassungen. "Die Voraussetzung für Bleisure Work ist, dass Geschäftsreisende die zusätzlichen Kosten selbst tragen", sagt Neumann. Außerdem sei es wichtig, dass Firmen "die Rahmenbedingungen durch Reiserichtlinien vorgeben". Auf der Mitreise-Plattform Joinmytrip können sich Gleichgesinnte finden, die gemeinsam ihr Homeoffice ins Ausland verlegen wollen. Das Konzept: Nutzer können sich als Trip Mate oder Trip Leader anmelden. "Aktuell machen die Coworking-Trips einen Großteil unserer Buchungen aus", berichtet Niels Mueller-Wickop, Mitgründer des Start-ups. Derzeit sucht etwa Anna einen Partner für einen Co-Working-Trip nach Teneriffa. Auch die portugiesische Atlantikinsel Madeira ist auf Langzeiturlauber eingestellt, die ihr Home-Office unter die südliche Sonne verlagern wollen. Die Hotels, so der Reiseveranstalter Olimar, bieten stabiles, schnelles Internet, großzügige Hotelzimmer mit Schreibtisch sowie ein sehr gutes Hygiene-Konzept. Für längere Aufenthalte versprechen die Hotels Preisnachlässe und Upgrades.

In Corona-Zeiten haben auch europäische Stadthotels Bleisure und Workation als willkommene Einnahmequellen entdeckt. Auf der Webseite homeoffice-im-hotel.de sind 620 vor allem deutsche Häuser verzeichnet, die Office-Räume zu einem Bruchteil der sonst üblichen Tagesraten anbieten, in München unter anderem das Westin Grand, in Wien das 25Hours beim Museumsquartier. In den Best-Western-Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist "Remote-Arbeit im Hotelzimmer" Programm. Neben stabiler Internetverbindung und großzügigen Schreibtischen können die Tagesgäste auch Kaffee, Tee und kalte Getränke sowie ein Frühstück-to-go oder ein Lunchpaket erwarten. Die Kosten pro Tag variieren je nach Hotel und Angebot zwischen 40 und 60 Euro. Baden Württemberg hingegen untersagt Hotels Home Office Angebote.

"Hotel Office" heißt das Konzept beim Beherbergungsgiganten Accor. Möglich ist es in 200 Häusern. "Hotel Office ist wie Home-Office, nur besser", sagt dazu Nordeuropa-Marketingchef James Wheatcroft. "Mit einem professionellen Arbeitsplatz, der auch Raum für Entspannung und Privatsphäre bietet." Die Tagesgäste dürfen je nach Hotel und lokalen Vorgaben sogar alle Annehmlichkeiten wie Sauna oder Fitnessräume nutzen. Die Tagesraten sind meist zwei bis vier Euro günstiger als normale Zimmertarife.

Mit Lockdown-Zimmern, die "etwas Abstand vom Alltag" bieten sollen und ab 25 Euro zu buchen sind, locken die A&O Hostels. Marketingleiter Phillip Winter: "Ob durchschlafen oder durcharbeiten - wer eine kurze Pause vom Corona-Alltag und den eigenen vier Wänden braucht, kommt zu uns."