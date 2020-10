Stimmungsvoller Auftakt für einen schönen Wandertag auf Fuerteventura und Zeit zum Aufbruch: Sonnenaufgang am Pool des R2 Rio Calma an der Costa Calma. Fotos: Hunzinger

Von Klaus P. Hunzinger

Wer einen Wanderurlaub auf den Kanaren plant, denkt selten an Fuerteventura. "Das ist doch die Kanareninsel für Surfer", wissen die Meisten. Und für die Sonnenanbeter dank langer, weißer Strände. Diese grobe Einordnung ist zwar richtig, aber auch schade, denn Fuerteventura bietet durchaus Wanderspaß, noch dazu als besondere Herausforderung. Wandern auf Fuerteventura ist anders, speziell. Es ist ein bisschen wie Wandern in der Vulkanwüste, aber immer in der Nähe einer (Getränke) Quelle. Ein gut ausgeschildertes Wanderwegenetz führt über die Insel und an den Küsten entlang.

Hintergrund Anreise: Unter anderem mit Condor oder TUIFly ab Frankfurt. Unterkunft: R2 Rio Calma Hotel & Spa, Urbanización El Granillo, Costa Calma,eine Woche DZ mit Frühstück und Flug ab Frankfurt für zwei Personen ab 914 Euro (November), [+] Lesen Sie mehr Anreise: Unter anderem mit Condor oder TUIFly ab Frankfurt. Unterkunft: R2 Rio Calma Hotel & Spa, Urbanización El Granillo, Costa Calma,eine Woche DZ mit Frühstück und Flug ab Frankfurt für zwei Personen ab 914 Euro (November), https://r2hotels.com/de/hotel/r2-rio-calma-hotel-spa-conference-de COVID-19: Das Robert-Koch-Institut stuft die Kanarischen Inseln seit 24. Oktober nicht mehr als Corona-Risikogebiet ein. Außerdem sind die Kanaren von dem nationalen Gesundheitsnotstand, den die spanische Regierung für den Rest des Landes ausgerufen hat, ausgenommen. Buchtipp:Rother Wanderführer "Fuerteventura – Die schönsten Küsten- und Bergwanderungen", von Rolf Goetz, Bergverlag Rother, ISBN 978-3-7633-4303-4, 14,90 Euro

Setzen wir doch gleich mal zum Gipfelsturm an. Während auf den "Wanderinseln" Teneriffa und La Palma Hochgebirge lockt mit bis zu 3700 Meter Höhe, kommt der höchste Berg Fuerteventuras, der Pico de la Zarza auf der Halbinsel Jandía im Süden, bescheiden daher: nur 807 Meter. Aber: Zum Teide auf Teneriffa führt eine Seilbahn hinauf, auf den Roque de los Muchachos auf La Palma eine Straße. Den Pico de la Zarza erobert man nur zu Fuß.

In der Morgendämmerung ist der Startpunkt für die rund fünfstündige Gipfelwanderung mit einem Mietwagen schnell erreicht. Unterhalb eines Wasserreservoirs am Ortsbeginn von Jandía Playa geht es los. Im Osten färbt die aufgehende Sonne den Horizont mit einem rotgelben Farbenspiel. Ein Mietwagen steht bereits am Startpunkt – da war jemand früher dran, wissende Insider, wie sich später zeigen wird. Ein kühler Wind verlangt nach einer warmen Jacke, auch eine Mütze ist noch angebracht. Ein kurzer Serpentinenweg durch die karge Landschaft, dann führt die ausgeschilderte Route über einen staubigen Bergsattel im Jandía-Nationalpark quer über die Halbinsel von der Ost- zur Westküste.

Wie auf einer langen Rampe geht es die 800 Höhenmeter hinauf, schon nach kurzer Zeit sind die Wanderschuhe mit einer grauen Staubschicht bedeckt. Je höher man steigt, desto besser wird die Aussicht. Die aufsteigende Sonne lässt die umliegenden Hügel und Täler in unterschiedlichen Sand- und Rottönen aufleuchten. Dazu als Kontrast das türkisfarbene Meer oder unten im Tal Richtung Morro Jable der unnatürlich grün leuchtende Golfplatz. Bald kann man die ganze Ostseite von Jandía überblicken.

Bei Corralejo im Norden von Fuerteventura gibt es Sanddünen im Nationalpark.

Während man sich so rund zwei Stunden durch die karge Vulkanlandschaft nach oben arbeitet, steigt auch die Sonne höher. Mütze und Jacke sind längst im Rucksack verstaut, dafür schützt vor der sengenden Sonne ein Hut – neben einer guten Sonnenschutzcreme und ausreichend Wasser unabdingbar beim Wandern auf Fuerteventura. Denn es gibt ganz selten Schatten spendende Gewächse. Der Vorteil dieser kargen Landschaft: Die Sinne werden geschärft für die kleinen Dinge am Wegesrand wie gelb blühende Wolfsmilchgewächse, besonders bizarr geformte Steine, ein unbekanntes Krabbeltier, farbige Moose und Flechten.

Das Motivierende auf dieser Tour: Man hat das Ziel, den Zarza-Gipfel, immer vor Augen. Nach dem Passieren eines Zauns zum Schutz der Flora der Gipfelregion geht es in einigen etwas steileren Serpentinen auf das Dach der Insel. Auf der Westseite von Jandía fallen die Berge fast senkrecht zur breiten Küstenebene ab. Ein weiter Blick über die fast menschenleere Westküste und das blaue Meer entschädigt für den sonnenheißen Aufstieg.

Nach der Verschnaufpause kommt man ins Gespräch mit anderen Gipfelstürmern. Zwei junge Deutsche, die unten am Strand in Hotels arbeiten, haben einen freien Tag und die gute Sicht für den frühen Aufstieg in der Morgenkühle genutzt, der eine als Training für einen Ultra-Marathon auf La Palma. Eine junge Deutsche hatte genug vom Rumliegen am Pool mit Mutter und Schwester und hat sich mal eben die Gipfeltour gegönnt. Und zwei sportliche Spanierinnen joggen locker nach den Gipfelfotos die Serpentinen wieder hinunter. Aber es gibt auch die professionell ausgerüsteten Wanderfreunde mit Stöcken und Rucksack, die Fuerteventura als kleines, unbekanntes Wanderparadies erkunden.

Blick vom 807 Meter hohen Pico de la Zarza auf die Westküste und die Südspitze der Halbinsel Jandía.

Dass dies seine eigenen Gesetze hat, zeigt der Rückweg. Wer zu spät losgegangen ist, wird beim Aufstieg von der sengenden Sonne bestraft. Die Tour auf Fuerteventuras höchsten Gipfel erfordert, wie viele Wanderwege auf der Insel, keine alpine Erfahrung, aber festes Schuhwerk, Sonnenschutz, ausreichend zu trinken und eine gute "Hitzekondition".

Die Auswahl an Touren auf Fuerteventura ist groß, das reicht locker für mehrere mindestens einwöchige Urlaube.

Die Durchquerung der Jandía-Halbinsel von Ost nach West zum Beispiel gibt es auch einfacher ohne Gipfelsturm: Vom Touristenzentrum Costa Calma geht es auf mehreren Pfaden zur Westküste mit bizarren Steinformationen. Knapp drei Stunden für Hin- und Rückweg sind einzuplanen. Um den Staub abzuwaschen, bietet sich zum Abschluss ein Bad am Strand von Costa Calma an.

Auf dem Weg über die Landenge von La Pared kreuzt man übrigens den längsten Wanderweg von Fuerteventura: den Fernwanderweg GR 131 von Corralejo im Norden bis Punta de Jandía ganz im Südwesten, das sind rund 150 Kilometer. Aber viel reizvoller für den "Gelegenheitswanderer" sind die kleinen zwei- bis fünfstündigen Tagestouren. Da lockt im Norden eine Umrundung der kleinen, unter Naturschutz stehenden Insel Lobos mit Blick auf die Nachbarinsel Lanzarote. Oder auf einem Vulkanpfad geht es von Lajares nach Corralejo durch eine unwirtl

Eine gute Beschilderung führt Wanderer über die gesamte Insel

Auch mal etwas Grün bekommt man auf Wanderungen im Inselzentrum rund um die frühere Hauptstadt Betancuria und das alte Landstädtchen Antigua zu sehen. Am reizvollsten aber sind sicher die zahlreichen Küstenwanderungen mit Blick auf das türkisfarbene Meer, auf Wellenberge, die sich donnernd und Gischt sprühend an den Felsen brechen. An der Westküste bei Ajuy kann man auf einer Kurzwanderung gleich zwei besondere Naturwunder von Fuerteventura besichtigen: die schwarze Meeresgrotte von Ajuy und das eindrucksvolle Felsentor Peña Horadada. Wer es anspruchsvoller mag: Die vierstündige Tour entlang der Südostküste von Tarajalejo nach Giniginámar ist nur etwas für schwindelfreie und trittsichere Wanderer.

Aber am Meer entlang geht es auch ganz lässig: Von Costa Calma immer am Wasser weiter nach Süden. Auf dem schmalen Sandstreifen bei der Lagune von Playa Barca braust auf der einen Seite das Meer und auf der anderen Seite üben Surfer im seichten Wasser – was durchaus Unterhaltungswert hat. Hat man genug Meer und Surfer gesehen, quert man einfach die flache Lagune und lässt sich in einer der coolen Surferbars nieder: Strandbar statt Alpenhütte.

Echtes Wandern in der Wüste? Dazu muss man nicht in die Sahara nach Afrika wechseln. Fuerteventura hat im Norden eigene kleine Sanddünen im Parque Natural de Corralejo. Die darf man zu Fuß durchstreifen. Und wenn zuviel Sand zwischen den Zehen knirscht – einfach ab an den Strand und ins Wasser.

Ob man auf einer Fuerteventura-Wanderung andere Menschen trifft, ist möglich, aber nicht sicher. Ganz bestimmt trifft man aber vierbeinige Inselbewohner: Ziegen. Sie kraxeln überall herum, finden selbst in der kargen, trockenen Vulkanlandschaft etwas Pflanzliches zum Knabbern. Kein Wunder, dass es auf Fuerteventura ausgezeichneten Ziegenkäse gibt und sogar ein hübsches Museum: das Museo del Queso Majorero in Antigua. Vor der Wanderung von Antigua nach Betancuria kann man sich hier stilecht verproviantieren. Neben vielen Informationen über die Käseherstellung ist auch das fertige Produkt in zahlreichen schmackhaften Varianten zu haben. Nach dem Museumsbesuch betrachtet man die meckernden Produzentinnen in der kargen Landschaft mit ganz anderen Augen.