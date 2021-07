Neuer Hanseradweg: Vom Niederrhein in die Niederlande

Neuss (dpa) - Ein neuer grenzüberschreitender Fernradweg in die Niederlande ist nun offiziell eröffnet worden. Auf einer Strecke von 450 Kilometern führt der Hanseradweg in die historischen Zentren der Hansestädte am Niederrhein und in den Niederlanden, wie das Niederländische Büro für Tourismus mitteilt. Unterwegs sind auf acht Etappen insgesamt 13 Hansestädte zu sehen. Die Route beginnt in Neuss bei Düsseldorf und führt stromabwärts über Wesel und Kalkar bis nach Emmerich am Rhein. Im Nachbarland endet der Radweg schließlich in Harderwijk am Veluwemeer. Die Einreise in die Niederlande ist für Urlauber aus Deutschland ohne Einschränkungen möglich.

Farbenspiel: Lüneburger Heide wartet auf die Blüte

Lüneburg (dpa) - Der Countdown läuft: In der Lüneburger Heide steht demnächst wieder die spektakuläre Heideblüte an. Ungefähr vom 8. August bis 8. September erstrahlt die Heide dann in Lila. Wer genau wissen möchte, wann es soweit ist, kann sich online über den Stand der Heideblüte informieren. In den Jahren 2019 und 2020 sei es jeweils bereits Ende Juli soweit gewesen, so die Lüneburger Heide GmbH. Die Blüte der Besenheide zieht jedes Jahr unzählige Besucher in die niedersächsische Region zwischen Hamburg und Hannover.

Riesenschloss aus Sand lockt an dänische Nordseeküste

Blokhus (dpa) - Ein 21,16 Meter hohes Sandschloss können Dänemark-Urlauber im zweiten Halbjahr 2021 an der Nordseeküste bestaunen. Das Sandkunstwerk in dem Ort Blokhus sei größer als der bisherige Rekordhalter in Deutschland mit 17,66 Metern, teilte Visit Denmark mit. Der Zugang ist kostenlos. Für den Bau seien 4860 Tonnen Sand verwendet worden, das seien 140 Wagenladungen gewesen. Das Schloss aus Sand steht auf dem Parkplatz eines Skulpturenparks, für dessen Besuch dann allerdings Eintritt zu zahlen ist. Urlaub in Dänemark ist inzwischen wieder möglich. (www.kulturhusetblokhus.dk)

