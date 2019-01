Von Martina Katz

Viti Levu. Mereisi schnitzt an einer Skulptur. Mit dem Messer in der Hand sitzt sie im schneeweißen Sand am Strand von Namaquaqua unter Schatten spendenden Flammenbäumen und schneidet einzelne Fasern aus einem mannshohen Holzblock. Stück für Stück entstehen die primitiven Konturen eines Gesichts: breite Lippen, schmale Augen, die platte Nase, die hohe Stirn. "Ich bearbeite eine Schwarzwurzel vom Baumfarn. Die hat mir mein Onkel neulich aus dem Dschungel mitgebracht", erzählt die 26-jährige Fidschianerin stolz.

Hintergrund Allgemeine Auskünfte: Tourism Fiji, Neureuther Str. 19, 80799 München, Telefon 089.38468412 ; www.fiji.travel Anreise: Mit Turkish Airlines von Frankfurt über Istanbul und Singapur nach Sydney, ab 1189 Euro, [+] Lesen Sie mehr Allgemeine Auskünfte: Tourism Fiji, Neureuther Str. 19, 80799 München, Telefon 089.38468412 ; www.fiji.travel Anreise: Mit Turkish Airlines von Frankfurt über Istanbul und Singapur nach Sydney, ab 1189 Euro, www.turkishairlines.com - KLM fliegt über Amsterdam und Jakarta nach Sydney, ab 940 Euro, www.klm.com. Weiter mit Fiji Airways nach Viti Levu, ab 172 Euro oneway, www.fijiairways.com. Pauschal reisen: Gebeco hat Viti Levu bei der 17-tägigen Privatreise "Gesichter der Südsee" im Programm, ab 4955 Euro/Person, Telefon 0431.5446739 und www.gebeco.de. - Bei Studiosus ist Viti Levu Teil der 20-tägigen Studienreise "Südsee Inselparadiese", ab 8090 Euro, Telefon 00800.24022402, www.studiosus.com. - Ikarus Tours bietet die 22-tägige Aktivreise "Südsee einmal anders" ab 7690 Euro an, Tel. 06174.290247, www.ikarus.com. Übernachten: Eine Ruheoase in abgeschiedener Dschungellandschaft ist das "Crusoes Retreat", Telefon 00679.6500185, www.crusoesretreat.com. Es gibt gemütliche Bures, einen Strand, ein Dorf nebenan, kostenlose Veranstaltungen und Teatime. Der Doppelzimmer-Bungalow kostet hier ab 61 Euro. - Das "Tanoa Waterfront Hotel" in Lautoka gruppiert seine modernen Zimmer um eine hübsche Poolanlage, Telefon 00679.6664777, www.tanoahotels.com. Das Doppelzimmer kostet hier ab 92 Euro. - Umrahmt von Mangrovenwald und einer Strandzunge wächst das "Volovoli Beach Resort" mit einfachen, geräumigen Zimmern und schönen Bures über einen Hügel im Inselnorden bis zum Meer hinunter, Tel.: 00679.9920942, www.volivoli.com. Das Doppelzimmer kostet hier ab 161 Euro. - Drei Kilometer vor der Hauptstadt Suva ziehen sich die kleinen, modernen Zimmer des "Novotel" über 2 Etagen am Meer entlang, Telefon 00679.3362450, www.novotel.com. Das Doppelzimmer ab 88 Euro.

Zufrieden betrachtet sie ihr halbfertiges Kunstwerk aus dem Südseeholz, das wie Hunderte zusammengepresster Splitter anmutet. Demnächst wird es am Dorfeingang oder in einem schicken Urlaubsresort die Gäste begrüßen. Schwarz wie die Nacht starren die sogenannten Balambalas dort die Touristen an, erschrecken die mitgereisten Kinder und locken die meisten Erwachsenen schon wegen des ungewöhnlichen Materials an.

Mereisis Arbeitsplatz liegt an der Korallenküste im Süden der Insel Viti Levu. Mit 10.000 Quadratkilometern ist das Eiland das größte der rund 300 Fidschi-Inseln und das ursprünglichste. Drei Viertel der Landesbevölkerung lebt hier, der Großteil in den flachen Küstenstädten, die die Insel sprenkeln. Allen voran die Hauptstadt Suva im Süden mit der hübschen Hafenpromenade Stinson Pa᠆rade, dem abendlichen Tummelplatz für Liebespaare, und dem Open-Air-Markt an der Usher Street, auf dem täglich Dutzende Einheimische Paradiesvogelblumen, Ananasfrüchte und Papageienfische feilbieten. Nirgendwo zeigt sich das moderne Fidschi-Leben so eindringlich wie hier.

Ganz anders sieht es in Lautoka aus. Die zweitgrößte Küstenstadt Viti Levus lebt von den gewaltigen Zuckerrohrplantagen, die den Inselnorden bedecken. Als die Engländer den Südseestaat 1874 kolonialisierten, holten sie für die Zuckerrohrernte billige Arbeitskräfte aus Indien ins Land. Auch nach der Unabhängigkeit Fidschis im Jahr 1970 ist der Norden Viti Levus weitgehend indisch geblieben. Bis heute schmücken Saris und Brokatkissen Lautokas Schaufenster. Außerhalb, an der Küstenstraße Kings Road prahlt jedes noch so kleine Dorf mit einem Hindutempel oder einer Moschee.

Schon wenige Schritte hinter den Städten beginnt das gebirgige Inselinnere. Im tropischen Regenwald hängen rabengroße Fledermäuse wie Weihnachtskugeln an Palmenzweigen und Kühe beobachten machetenbeschulterte Männer, die irgendwo aus dem Busch auftauchen und genauso entschwinden. Manchmal zeigt sich zwischen Bananenstauden, Farnen und Bambus ein Dörflein wie Navala, bebaut mit schlichten Hütten aus Palmenwedeln. Männer und Frauen im Sulu, dem traditionellen Wickelrock, schreiten die Dorfwege entlang, im Haar eine feuerrote Hibiskusblüte.

Schau, was ich heute mitgebracht habe", flüstert die 26-jährige Tikki ihrem Mann zu und stellt einen Palmenkorb voller Blüten und Blätter auf den Boden vor ihrer Hütte. Darin sorgsam sortiert: die Blätter des Wasserapfels gegen Kopfweh, Hibiskus, aus dem man Verbände wickelt, Brotfrüchte als Diätpräparat, die Goldpflaume gegen Husten, Fieber und Appetitlosigkeit. Die schwarz gelockte Frau war am Morgen aufgebrochen, um Kräuter im Dschungel zu sammeln. "Du weißt doch, fast jede unserer Pflanzen heilt irgendein Wehwehchen. Nächstes Mal nehme ich dich mit, dann kannst du für unser neues Haus einen Balambala schlagen", ergänzt sie lachend, steckt sich zwei rohe Blätter in den Mund und verschwindet mit dem Korb in der Hütte.

Wer in ein Fidschi-Dorf eingeladen wird, egal ob Einheimischer oder Tourist, wir mit einer Kava-Zeremonie begrüßt. Foto: Katz

Ihr Gatte schmunzelt und konzentriert sich auf das halbe Dutzend Männer, mit denen er auf handgeflochtenen Bananenmatten um eine riesige Holzschüssel vor den Dorfhütten sitzt. Unter ihnen der Häuptling, der Tui. In der Schüssel schwimmt ein Gemisch aus Wasser und der Wurzel des Pfefferstrauchs. Der alte Priester-Trunk, Kava genannt, kam früher nur bei Zeremonien zum Einsatz. Inzwischen ist er das Nationalgetränk der Fidschis, mit dem jeder Dorfbesucher - also auch Touristen - in einem Ritual empfangen wird. Eine hohe Ehre.

Die heute geladene Herrenrunde kennt das schon. Stillschweigend lauscht sie dem Gemurmel des Tui, der gerade die Götter grüßt. Plötzlich hält er einem der Männer eine gefüllte Kokosschale vor die Nase. Der klatscht reflexartig in die Hände, schmettert ein begeistertes "Bula", das fidschianische Wort für Willkommen, leert sie in einem Zug und grinst - die Einheimischen sind den strengen Trunk mit dem erdigen Bouquet und dem pfeffrigen Abgang gewohnt.

Während Mereisi an der Coral Coast, Viti Levus beliebtester Urlaubsregion, weiter an ihrer Skulptur schnitzt, reiten John und Aca ein paar Kilometer weiter westlich die Natandola Beach auf und ab. Die beiden Männer aus dem flussaufwärts gelegenen Sanasana führen Touristen auf ihrem Pferd über den pudrigen Sand der sichelförmigen Bucht. Damit verdienen sie sich ein paar Fidschi-Dollar. "Eine alte Zuckerrohrbahn ruckelt durch Plantagen und Dörfer die Küste entlang und bringt uns fast täglich Besucher", schwärmt der 50-jährige Aca. "Sie kommen aus Sigatoka, dem Tor zur Inselmitte. Manche laden wir sogar in unsere Familie zum Lovo-Essen ein", ergänzt der 19-jährige John.

Der Hafen von Suva auf Viti Levu ist ein beliebter Platz für Sonnenuntergang-Fans. Foto: Katz

Schon vor Jahrhunderten war die Zubereitung der Speisen in einem Erdofen das Highlight der fidschianischen Küche. Doch damals waren die Zutaten andere, das Land frönte dem Kannibalismus. Mit dem Einzug der Briten änderte sich das, nicht aber die Zubereitung an sich: Man gibt einen Korb aus Kokosblättern, gefüllt mit frisch gefangenem Fisch, Tarowurzeln und Brotfrucht, auf glühende Steine in einem Erdloch und bedeckt das Ganze mit den größten Blättern, die Fidschis Urwald zu bieten hat. Ob es diese handtuchgroßen Taroblätter sind oder die dreistündige Garzeit, die das Untergrund-Grillen zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis machen, darüber streiten die Geister.

In den Urlaubsresorts ist das Lovo längst ein festes Ereignis. Dort befeuern Einheimische aus dem Inseldorf den Erdofen. Am Abend sitzt man dann bei Kerzenschein unter freiem Himmel, lässt das zarte Fleisch auf der Zunge zergehen und sinniert über die vergangenen Strandtage: auf den vorgelagerten Yasawa-Inseln, wo schon Brooke Shields im Kinoklassiker "Die Blaue Lagune" die Hüllen fallen ließ, auf den Mamanucas, die so grün sind, als hätte der liebe Gott einen Farbtopf über ihnen ausgekippt, auf dem kristallklaren Meer - ein wahr gewordener Südseetraum.