Skopelos: Auf der Sporadeninsel Skopelos wurde der Kult-Musicalfilm mit den ABBA-Liedern gedreht. Aber nach den Dreharbeiten versank die – überraschend grüne – griechische Inselschönheit wieder im Dornröschenschlaf. Ein Glück: So lässt sich der bildhübsche Strand Paralia Kastani, an dem die meisten Liebes- und Tanzszenen des Films gedreht wurden, genauso weiter in aller Ruhe besuchen wie die Felsenkirche Agios Ioannis Kastri, in der sich Sky und Sophie beim Happy-End das Jawort geben. Eine klassische Schönheit blieb der Hauptort Skopelos mit seinen historischen Gassen und freskengeschmückten Kirchen, der sich stufenreich den alten Burgberg hochzieht. Ein Wanderweg führt im Schatten hoher Kiefern zum Kloster Moni tis Evangelistrias und weiter zum Sandstrand Limnonari; am Velanio Beach ist auch FKK möglich. Anreise über die Nachbarinsel Skiathos, die einen Flughafen hat.

Eiland der Gegensätze

Kárpathos: Kreta oder Rhodos? Wer beides schon kennt, der besucht vielleicht Kárpathos, das zwischen den beiden griechischen Hauptinseln aus dem blauen Meer ragt. Es ist eine Insel der Gegensätze: im Norden schroffer Fels, im Süden Obst- und Weingärten und rundum einige der besten Badebuchten des Landes. Als schönste der schönen gilt die weit geschwungene Apella-Bucht. Der Mietwagen holpert über Steine und Geröll, doch die Mühe lohnt sich: türkisblaues Wasser, weißer Sand, eingerahmt von einem Kiefernwäldchen und überragt von hohen, schroffen Felswänden. Keinesfalls versäumen darf man auch die Fahrt ins Bergdorf Olimbos; das "schönste Dorf Griechenlands" ist auch eines der traditionsbewusstesten. Dort tragen viele Frauen noch Tracht, erklingen in den Kaffeehäusern allabendlich Lyra und Stegreifgesänge.

Hydra: Klein und versteckt liegen die Saronischen Inseln vor der griechischen Küste. Wenn die griechische Hauptstadt im Hochsommer zu heiß wird, flieht – wer kann – auf die Saronischen Inseln.

Der attraktivste dieser Zufluchtsorte heißt Hydra. Einst ließen sich dort reiche Kapitäne schöne Häuser mit leuchtend-roten Ziegeldächern bauen. Abends, wenn sich das Städtchen in der untergehenden Sonne rund um den kreisrunden Naturhafen wie ein glühendes Amphitheater erhebt, zeigt die Insel ihr schönstes Gesicht. Vor dem Restaurant sitzt man dann beim frischen Fisch an bonbonblauen Holztischen unter einem riesigen, bizarr geformten Feigenbaum und lässt sich Ouzo und Retsina schmecken. Das grüne Hinterland von Hydra mit seinen versteckten Klöstern und rund 2000 verstreuten Kapellen muss man sich erwandern. Denn Autos und sogar Fahrräder sind verboten. Selbst der Postbote kommt mit dem Esel. Anreise in 90 Minuten per Schnellboot von Athen.

Drei Finger in Blau

Chalkidiki: Drei Finger im reinsten Blau – das sind die Landzungen der griechischen Halbinsel Chalkidiki. Von der EU hat sie es schriftlich: Die allermeisten Blauen Flaggen für die saubersten Strände Griechenlands gibt es dort. Der westlichste Finger, Kassandra, ist der lebhafteste. Pinienwälder und Wein säumen lange, flache Badestrände, die auch gut für Kinder geeignet sind. Sithonia, der Mittelfinger, gibt sich sportlich-rau. Kleine Kieselstände und winzige Fischerdörfer sind gute Ausgangspunkte für spektakuläre Mountainbike-Touren. Ouranoupoli, auf deutsch "Himmelsstadt", heißt das romantische Zentrum auf dem dritten, dem Athosfinger. Gleich danach beginnt die 1000 Jahre alte, autonome Mönchsrepublik Athos. Sie darf nur von Männern und auch von denen nur mit einem speziellem Visum betreten werden. Wer einen Blick hineinwerfen will, der steigt in Ouranoupoli ins Ausflugsboot. Anreise über den Flughafen Thessaloniki. Die wichtigste Stadt ist aber sicherlich Thessaloniki, die auch Saloniki genannt wird. Sie ist die zweitgrößte Stadt Griechenlands und eine Metropole, die mehr als eine Million Menschen beherbergt.

Hier dreht sich was

Serifos: Urlaubers klassische Griechenland-Vorstellung – das sind die Kykladen, kleine Inselchen mit weißen Würfelhäusern, die sich malerisch über einer tiefblauen Bucht den Hang hoch stapeln. Besonders eindrucksvoll geschieht das auf Serifos. Gut 400 Meter steigt der gepflasterte Maultierpfad vom Hafen Liwadi hinauf zum stolzen Bergdorf Chora. Eine Ringstraße um die Insel gibt es erst seit wenigen Jahren. Doch auch sie hat nichts daran geändert: Serifos bleibt ein Zufluchtsort für wanderfreudige Inselliebhaber, die sich am Dünenstrand Psili Ammos im Schatten von Tamarisken über die Ruhe und den weißen Pudersand freuen. Der schönste Weg der Insel führt durch prächtige Macchia zum Kloster Moni Taxiarches, wo der Mönch Makarios außerhalb seiner ausgedehnten Siesta Gästen gern die üppig-orthodox ausgeschmückte Kirche zeigt.

Unberührt

Lefkas: Aristoteles Onassis, der legendäre griechische Reeder, wusste schon, wo’s schön ist. Er kaufte sich sein eigenes Inselchen nicht etwa in der Ägäis, sondern im Ionischen Meer zwischen Italien und Griechenland: Skorpios. Noch erfreulich unberührt ist auch die Hauptinsel Lefkas, zu der Skorpios gehört. Strahlend weiße Strände, glasklares Wasser, kleine Bergdörfer, lauschige Tavernen: Lefkas bietet alles, was man sich für einen Griechenland-Urlaub wünscht. Nur ein schmaler Kanal trennt die Insel vom Festland, eine Brücke führt hinüber. Trotzdem kommen selbst in der Hochsaison nur wenige Touristen. Dabei lohnt es sich durchaus: Kilometerweit erstrecken sich vor dem kristallklaren Wasser traumhaft weiße Sandstrände; das saftige Grün der Zitronenbäume in den Bergen wirkt fast italienisch, die kleinen Pensionen in Nydri und Lefkas-Ort sind sauber, preiswert und familiär. Ein schöner Platz, um sich endlich einmal für ein paar Tage total auszuklinken – wie einst Onassis. Anreise über Flughafen Preveza, 50 Kilometer Transfer.