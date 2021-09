Von Bärbel Schwertfeger

Die kleine Straße wird immer schmaler. Je höher man kommt, desto wildromantischer ist die Vegetation. Schließlich endet die befestigte Fahrbahn und ein kakteengesäumter Pfad führt zu einem Aussichtspunkt. Von dort geht es über einen steilen und felsigen Weg noch ein paar Meter bergab, bis der Wanderer vor einem versperrten Tor steht. Tief unten ist die Spitze der Landzunge Punta Imperatore zu sehen und die Dachterrasse mit der silbernen Laterne des Leuchtturms. Im Norden fällt der Blick auf die geschwungene Citara-Bucht mit ihrem langen Sandstrand und den türkis glitzernden Becken des Poseidon-Thermalparks. Dahinter ist der Ort Forio und mit der auf einem wuchtigen Felsvorsprung gelegenen Wallfahrtskirche Soccorso zu erkennen.

Hintergrund Informationen Anreise:Der nächste Flughafen ist Neapel. Ab Neapel oder Pozzuoli verkehren regelmäßig Fähren und Schnellboote nach Ischia Porto und Casamicciola. Die meisten Hotels organisieren den Transfer. Bei Insula Transfer, [+] Lesen Sie mehr Informationen Anreise:Der nächste Flughafen ist Neapel. Ab Neapel oder Pozzuoli verkehren regelmäßig Fähren und Schnellboote nach Ischia Porto und Casamicciola. Die meisten Hotels organisieren den Transfer. Bei Insula Transfer, www.insulatransfer.com kostet die Fahrt vom Flughafen bis zum Hotel auf Ischia 84 Euro hin und zurück.

Unterkunft: Im 3-Sterne-Hotel Terme La Pergola & Villa Flavio, www.lapergola-ischia.it, kosten 7 Tage im September ab 1008 Euro im DZ für zwei Personen mit Halbpension. Eine Person zahlt 754 Euro, jeweils ohne Flug. Bei Dertour (www.dertour.de) kostet das DZ mit Frühstück ab 742 Euro. Berr Reisen (www.berr-reisen.de) hat eine zehntägige Busreise ab 1490 Euro im DZ/929 Euro im EZ mit Halbpension im Programm. Im 4-Sterne-Hotel San Giorgio Terme , www.hotelsangiorgio.com) wohnt man direkt am Maronti-Strand. Für sieben Tage im DZ mit Frühstück zahlen zwei Personen ab 1352 Euro (jeweils ohne Flug).

Allgemeine Infos: www.enit.de

[-] Weniger anzeigen

Vor allem im Herbst, wenn es nicht mehr so heiß ist, gehört eine Wanderung zur Punta Imperatore zu den beliebten Ausflügen auf der Insel im Golf von Neapel. Hier, am westlichsten Punkt Ischias, wies der rund 150 Meter über dem Meer gelegene Leuchtturm einst den Seefahrern den Weg. Nun entsteht dort das wohl spektakulärste Hotel der süditalienischen Insel. Der Deutsche Tim Wittenbecher, dessen Unternehmen Floatel sich auf die Restaurierung von aufgegebenen Leuchttürmen spezialisiert hat, baut derzeit den 1916 erbauten Faro Punta Imperatore in ein kleines Hideaway mit gerade mal vier Suiten um.

Giovannangelo De Angelis, der als Architekt das Bauprojekt betreut, führt die Besucherin hinunter. In Serpentinen geht es, teils eingerahmt von Tuffsteinwänden und später von hohen Felsmauern, auf in den Stein geschlagenen Stufen nach unten. Erst nach einer Weile sieht man das quadratische Gebäude in voller Größe. "Das ist einfach ein magischer Ort", sinniert der Architekt beim Blick auf den wuchtigen Bau. "Die einsame Lage hoch über dem Meer und vor allem das besondere Licht."

Der 13 Meter hohe Leuchtturm Punta Imperatore dient Neapel als Sichtungsansatz.

Doch die Bauarbeiten sind eine echte Herausforderung. Denn es gibt keine Zufahrt zu dem Gebäude. Baumaterial, Gerüste, Bagger und Werkzeuge wurden daher mit dem Hubschrauber vom Parkplatz des Poseidon-Thermalgartens hochgeflogen. Eine Zufahrt soll es aber auch später nicht geben. Die Gäste erreichen ihr Quartier nur zu Fuß, das Gepäck sollen Esel nach unten tragen. Wenn alles klappt, wird das außergewöhnliche Mini-Hotel Ostern 2022 eröffnet.

In den vergangenen Jahren ist die bisher hauptsächlich wegen seiner Thermalquellen besuchte Insel auch bei Wanderern immer beliebter geworden. Ob beim Aufstieg auf den zerklüfteten Tuffsteingipfel des 789 Meter hohen Monte Epomeo oder bei einer Panoramawanderung zum kleinen Bergort Piano Liguori – immer werden sie mit unvergesslichen Ausblicken aufs Meer, die Nachbarinseln oder den Vesuv belohnt. Die Wanderungen führen durch erloschene Vulkane, zu heißen Quellen, alten Höhlenwohnungen und zu den Ursprüngen des Thermaltourismus, wo noch heute der Fango-Schlamm abgebaut und gesammelt wird. Auf Spuren der Wärme aus der Tiefe trifft man auf Ischia überall: Selbst am kilometerlangen Maronti-Strand sorgen die heißen Dämpfe der Fumarolen für eine natürliche Bodenheizung.

Die Spiaggia dei Maronti ist Ischias größter Strand.

Trotz Corona-Pandemie ist die Sommersaison auf Ischia gut gelaufen. Denn bereits im Mai hatte der Gouverneur von Kampanien eine Massenimpfung für Einwohner und Hotelmitarbeiter organisiert, um die drei Inseln Ischia, Capri und Procida möglichst schnell als coronafrei zu erklären. Ansonsten wäre eine weitere Tourismussaison verloren, befürchtete Vincenzo de Luca damals. Das hat gut geklappt, selbst wenn es inzwischen auch auf Ischia einige Corona-Fälle gibt. "Bei uns sind 90 Prozent geimpft", sagt Giampaolo Castagna, der zusammen mit seinen beiden Brüdern das Familienhotel Terme La Pergola & Villa Flavio oberhalb von Lacco Ameno betreibt. Seit Juni war das Hotel fast immer ausgebucht. Schließlich gibt es in der weitläufigen Terrassenanlage mit den fünf Thermalpools genug Platz zum Baden, Sonnen oder Ruhen. Die unterschiedlich temperierten Pools werden mit dem Wasser aus der Therme La Rita gefüllt, einer der ältesten Heilquellen Ischias.

Selbst der fast nur noch auf Ischia angebaute Weißwein Biancolella verdankt dem Vulkanboden sein blumiges und würziges Bukett. Vor rund 60 Jahren lebte die Insel fast ausschließlich vom Wein. Dann verdrängte der Thermaltourismus den mühsamen Weinanbau an den oftmals steilen Hängen. Inzwischen besinnen sich immer mehr Iskitaner wieder auf die alten Traditionen. So hat auch die Familie Castagna am Fuß des Epomeo einen verwilderten Weinberg wiederbelebt, die traditionellen Steinmauern neu gesetzt, den Weinkeller aus Tuffstein restauriert und einen großen Gemüsegarten für die Hotelküche angelegt.

Ischia ist dörflich geprägt und jeder Ort hat seinen eigenen Charme: Da ist Ischia Porto mit seinem geschäftigen Hafen und seinen altmodischen Strandbädern, dazu kommt die alte Inselhauptstadt Ischia Ponte mit ihrem trutzigen Castello Aragonese und ihrem typisch süditalienischen Straßenleben. Forio beeindruckt mit seinen wuchtigen, runden Wehrtürmen und das malerische Sant’Angelo mit seinen dicht an den Hang gedrängten, weiß getünchten Häusern. Oberhalb des Dorfes liegt die Kirche, wo der Schutzpatron über das Wohl der Bewohner wacht.

Einmal im Jahr, am 29. September, geht die Statue des Heiligen Erzengels Michael auf die Reise. In einer prunkvollen Prozession wird sie zu einem Fischerboot gebracht und kreuzt vor der Küste, bevor sie bei ihrer Rückkehr in den Hafen mit einem minutenlangen Sternenregen wieder empfangen wird. Doch wie schon im vergangenen Jahr muss der Heilige wegen Corona auch in diesem Jahr auf seine Reise verzichten.